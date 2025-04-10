Не все эзотерики одинаково полезны

Запрет рекламы эзотерических услуг не будет распространяться на нутрициологов, игропрактиков и «расстановщиков». Об этом вчера заявила глава думского комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ). Однако она поставила важное условие: у таких специалистов должно быть профильное высшее образование. Исключения попытались добиться и астрологи, сравнившие запрет рекламы самых разных духовных практик с «ковровыми бомбардировками в секторе Газа». Однако депутат заявила, что доверяет экспертизе Российской академии наук, которая ранее признала астрологию лженаукой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета ГД России по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (слева) на заседании, посвященном запрету рекламы эзотерических, «духовных» и «энергетических» услуг

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета ГД России по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (слева) на заседании, посвященном запрету рекламы эзотерических, «духовных» и «энергетических» услуг

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В четверг, 10 марта, депутат Нина Останина (КПРФ) собрала в Госдуме ученых, парламентариев и чиновников, чтобы обсудить законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг. Напомним, что первая версия этого документа была опубликована госпожой Останиной еще 11 марта. Проект предполагает запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, включая блокировку соответствующих ресурсов. В документе упоминаются алхимики, астрологи, ведьмы, тарологи, хироманты, «расстановщики», игропрактики, нутрициологи и др.

«Эти практики не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и зачастую используются для мошенничества»,— говорится в пояснительной записке.

На встрече Нина Останина заявила, что только в 2024 году «эти мошенники увели более 100 млрд руб. из карманов домохозяйств и семей». Однако она признала, что «строгий запрет» эзотерических практик «породит серый рынок таких услуг», поэтому цель законопроекта — «снизить интерес» граждан к тарологам и ведьмам.

Инициативу активно поддержал зампред комитета по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР): он рассказал, что сам ходил к тарологу, «чтобы на собственной шкуре прочувствовать шарлатанство», и ему, конечно же, удалось разоблачить «так называемого специалиста».

Депутат Свинцов предложил, чтобы «каждая такая услуга сопровождалась составлением юридического договора» с четко прописанной гарантией результата.

«Допустим, вам обещают, что через три месяца вы сдадите ЕГЭ на 83 балла,— привел он пример.— Если этого не произойдет, то следователь сможет возбудить дело».

Если законопроект будет принят, то Роскомнадзор вполне сможет обеспечить исполнение запрета, сообщил на встрече представитель ведомства Юрий Киселев: «Это будет осуществляться в том же порядке, как и блокировка недостоверной информации». Он напомнил, что законодательство предусматривает крупные штрафы для владельцев интернет-ресурсов, «если они не отреагировали вовремя на наши требования».

Ранее инициативу госпожи Останиной раскритиковали нутрициологи (консультируют граждан по вопросам оптимизации пищевого рациона).

На прошлой неделе 14 нутрициологических организаций направили совместное обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину, в Госдуму и Общественную палату. Они возмутились тем, что их «наука о питании» попала в список «псевдонаучных и потенциально опасных практик». После этого Нина Останина пообещала сделать исключение для медицинских организаций и специалистов, имеющих высшее медицинское образование.

О таком же исключении для профессиональных игропрактиков на встрече попросил сопредседатель Башкирского регионального отделения «Опоры России» Борис Сазонов.

Он заявил, что практики трансформационных игр активно применяются в психологии, поэтому их нужно не запрещать, а регулировать: «Разрабатывать стандарты, как для бизнес-тренеров». Заняться подготовкой профстандарта он готов лично. «Технологии игропрактики применяются для работы с женами участников СВО — это очень эффективные методы»,— отдельно отметил он.

А доктор психологических наук Михаил Бурняшев вступился за «расстановщиков». Так называют людей, практикующих метод системных расстановок, основанный на концепции о «едином информационном поле семьи».

На сеансе клиент взаимодействует с «расстановщиками», играющими роли его родственников: он «расставляет» их в комнате и прорабатывает психологические травмы. «Изначально "расстановкой" занимались только психологи и психотерапевты, а теперь появились "интернет-гуру". Запреты должны коснуться только их, а не всех специалистов»,— уверял собравшихся господин Бурняшев. Он рассказал, что сам в 2023 году защитил кандидатскую о методах расстановки в психологии. «Работая с клиентами, мы опираемся на традиционные ценности и помогаем сохранять семьи»,— подчеркнул он.

«Я предлагаю вообще отказаться от запретительного закона. Те, кого вы запрещаете, будут сопротивляться. И первыми адаптируются мошенники и негодяи, против которых и направлен закон, а вовсе не специалисты»,— заявил астролог и психолог Алексей Голоушкин.

Его перебила Нина Останина: она возмущенно спросила, сколько астролог берет с клиентов за свои услуги. Господин Голоушкин рассказал, что его услуги стоят 6 тыс. руб. в час, и заявил, что его сеансы помогли сохранить беременность множеству женщин. «Вы предлагаете ковровое бомбометание: вот там, в каком-то здании, засел какой-то террорист, а вы уничтожаете весь квартал, как это Израиль в секторе Газа делает»,— возмущался астролог. Он посетовал, указывая, что законодатели «ставят равенство между специалистами эзотерических дисциплин», не разбираясь в них и не проводя исследований. Однако Нина Останина напомнила, что комиссия РАН по лженауке признала таковой астрологию и что «академикам она доверяет».

Представитель Института психологии РАН Тимофей Нестик посетовал, что «вера в предсказания растет среди молодежи».

Он опасается, что запреты только подстегнут интерес, поэтому нужен целый комплекс мер, «чтобы люди перестали верить в паранормальное». «Идти по пути перечисления все новых и новых заблуждений рискованно — список никогда не будет полным. Вместо этого нужно в школах переходить от зубрежки и тестов к проверке гипотез,— предложил он.— Надо учить детей критическому мышлению, способности самостоятельно мыслить».

В конце встречи Нина Останина сообщила, что «рациональные предложения» нутрициологов, «расстановщиков» и игропрактиков были ею услышаны и что в новой версии документа сделаны исключения для специалистов, оказывающих эти услуги на базе профильного образования. Астрологов в списке исключений не оказалось.

Полина Ячменникова