Молот ведьм

В России могут запретить рекламировать услуги астрологов и тарологов: соответствующие поправки к законам «О рекламе» и «О защите информации» готовы к внесению в Госдуму. Их авторы указывают, что «такие практики не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и зачастую используются для мошенничества». К особенно уязвимым группам, по их мнению, относятся матери и жены участников СВО. Опрошенные “Ъ” эксперты отмечают рост спроса на такие услуги и распространение связанного с ними мошенничества, но сомневаются, что запрет исправит ситуацию. В Общественной палате тем временем предложили приравнять оккультные действия к экстремизму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты и общественники хотят защитить россиян от ведьм — пока путем запрета рекламы последних

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Депутаты и общественники хотят защитить россиян от ведьм — пока путем запрета рекламы последних

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Законопроект, предполагающий запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, а также блокировку ресурсов, распространяющих такие предложения, опубликовала глава думского комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ). По ее словам, в ближайшее время поправки к законам «О защите информации» и «О рекламе» внесут в Госдуму. Запрет касается рекламы 38 видов услуг — в частности, алхимиков, астрологов, ведьм, рунологов, тарологов, хиромантов, эзотерических коучей и почему-то нутрициологов. «Эти практики не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и зачастую используются для мошенничества. Наша цель — защитить граждан, особенно уязвимые группы, от психологического и финансового вреда»,— указывают авторы.

По данным Нины Останиной, только в 2024 году «эти мошенники увели более 100 млрд руб. из карманов домохозяйств и семей». В разговоре с корреспондентом “Ъ” она пояснила, что особенно часто к таким «специалистам» обращаются женщины, которые «желают узнать судьбу и перестать тревожиться за будущее своих детей»: «Среди них есть и матери, и жены участников СВО, которые особенно переживают за своих близких». Коммунистка обращает внимание, что законопроект не запрещает услуги как таковые, а только их пропаганду. «К гадалкам можно будет ходить, но, если информация о них исчезнет из широкого доступа, поток клиентов сократится»,— рассчитывает она.

«Проблема мошенничества в сфере эзотерических услуг существует и требует внимания, но предлагаемые меры по полному запрету рекламы излишне строги и неизбирательны»,— уверен генеральный директор национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев. По его словам, в документе не проведено различие между откровенным мошенничеством и законной деятельностью — например, консультациями коучей, использующих элементы эзотерики.

«Сейчас наблюдается рост интереса к эзотерике,— говорит исследователь Центра социокультурных исследований НИУ ВШЭ Альбина Галлямова.— Такое происходит всегда, когда у людей нарушается стабильная предсказуемая жизнь». Раз обратившись к такого рода услугам, многие возвращаются к ним и начинают воспринимать как основное руководство к действию, отмечает госпожа Галлямова: «Эта сфера никак не регулируется, и это нужно исправить. Но строгие запреты могут перевести эти услуги в серую зону, это не лучший вариант».

Защиту россиян от эзотерики обсуждали вчера и в Общественной палате (ОП РФ), выясняя, как реклама оккультных символов влияет на традиционные духовно-нравственные ценности. «У нас в одном и том же издании, где на передовице будет про традиционные ценности, может оказаться реклама гадалок»,— возмущался председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Люди, по его словам, «не воспринимают оккультные услуги как опасность» и «тратят на них большие деньги». «Любая культура — это система запретов, и задача государства в том числе и законодательно такие вещи ограничивать»,— пояснил он. Добавив, впрочем, что запреты лучше сочетать с просвещением: «Одна из основных причин увлечения такими вещами — невежество и незнание религиозных традиций».

Замглавы департамента национальной политики и межрегиональных связей правительства Москвы Константин Блаженов заметил, что эзотерические и оккультные взгляды «долго считались маргинальными, но сейчас все меняется». «Распространение этих идей — очень доходный бизнес, но в молодежи эти взгляды воспитывают агрессию, нежелание учиться и работать — в надежде, что какая-то высшая сила им что-то даст»,— разъяснил чиновник. По его мнению, запрет рекламы таких услуг и практик нуждается в тщательной проработке, чтобы не задеть непричастных. «Наши традиционные конфессии имеют некоторые сакральные действия, которые могут трактоваться как эзотерические,— предостерег господин Блаженов.— Закон должен четко определять все понятия, чтобы любой сержант на улице мог подойти к киоску и четко понять, это красивый узор или эзотерический символ».

Председатель комиссии ОП РФ по культуре и сохранению духовного наследия Ирина Великанова считает, что контроль за рекламой таких услуг — «второстепенное дело»: «В первую очередь нужно признать сатанизм и оккультные действия экстремизмом. За этим сам собой последует запрет распространения любых материалов об этом».

Полина Ячменникова