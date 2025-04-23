Ватикан объявил девятидневный траур в связи со смертью папы Франциска

Ватикан сообщил, что девятидневный траур в связи со смертью папы римского Франциска начнется в субботу, 26 апреля. Траур продлится до 4 мая. Ранее многие католические страны также объявили траур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ALESSANDRO DI MEO / Pool / Reuters Фото: ALESSANDRO DI MEO / Pool / Reuters

Папа Франциск умер 21 апреля, ему было 88 лет. Сегодня, 23 апреля, в соборе Святого Петра началась церемония прощания с папой. Похороны пройдут 26 апреля. Папа Франциск упростил церемонию прощания и похорон: так, его похоронят в простом деревянном гробу вместо тройного, а вместо двух бдений проведут только одно.

Подробности — в материале «Ъ» «Папа вернулся в дом Отца».

Яна Рождественская