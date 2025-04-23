Началась церемония прощания с папой римским Франциском

Кардиналы внесли гроб с телом папы римского Франциска в собор Святого Петра, началась церемония прощания. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica. Церемонией переноса руководил кардинал Кевин Фаррелл, камерленго Римско-католической церкви и ее временный глава. Нового папу римского изберут 5-10 мая.

«Процессия прошла через площадь Святой Марты и площадь Римских первомучеников и вышла через Колокольную арку к площади Святого Петра. Под аплодисменты гроб прибыл в базилику: его установили на простой деревянной платформе перед алтарем, как и хотел Папа»,— пишет издание.

Гроб доставили в папскую базилику из часовни Святой Марты в соответствии с новым порядком проведения похоронных ритуалов Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, подготовленным Франциском. В течение трех дней гроб с телом папы будет выставлен для прощания. Посетить его можно будет до 19:00 25 апреля. После в субботу состоятся похороны Франциска в римской церкви Санта Мария Маджоре.

Папа римский Франциск умер 21 апреля в Ватикане из-за инфаркта на 89-м году жизни. Он занимал свой пост с 2013 года. На похороны Франциска приедут президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Бразилии Лула да Силва, президент Украины Владимир Зеленский и др.

Подробнее — в материале «Ъ» «Папа вернулся в дом Отца».

Екатерина Отрашкевич