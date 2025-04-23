Politico: Украина и США на переговорах в Лондоне планировали говорить о разном

Украинская делегация направлялась в Лондон для обсуждения предложения о предварительном 30-дневном прекращении огня, которое поддерживали Франция и Великобритания. Американская же делегация — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф — планировала предложить мирный план Дональда Трампа, с которым сторонам предлагалось согласиться (или отвергнуть его) без всякого обсуждения. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам собеседников Politico, различие во взглядах на цели переговоров в Лондоне стало причиной изменения формата переговоров: в итоге Стив Уиткофф и Марко Рубио в Лондон не приехали, в британской столице прошли «технические консультации».

По данным СМИ, предложение США включает в себя отмену санкций в отношении России, признание Крыма российским, а также сохранение за РФ приобретенных ею за время боевых действий территорий. Этот план был представлен Европе и Украине на встрече в Париже на прошлой неделе, а в Лондоне Вашингтон рассчитывал получить на него ответ. За день до встречи, рассказал источник Reuters, Украина предоставила документ, в котором говорилось об отказе обсуждать территориальные вопросы до прекращение огня. Эта позиция вызвала возмущение американской стороны, писала WP cо ссылкой на источники.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Украина в лондонском тумане».

Виктор Буй, Лусине Баласян