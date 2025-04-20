Тень Трампа

Когда-то он начал с того, что накормил голодного миллионера, потом сам стал миллиардером, а теперь говорит мировым лидерам то, что мог бы им сказать только американский президент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters

Текст: Андрей Келекеев

Юрист с сердцем

27-летний Стив Уиткофф только пришел работать в солидную нью-йоркскую фирму «Дрейер и Трауб», как его включили в группу, занимавшуюся сопровождением одной из сделок Дональда Трампа. Она была довольно простой по сути, но требовала массы бумажной работы. Собственно, такие сделки обычно и передают начинающим, но подающим надежды.

Имя клиента не испугало молодого Уиткоффа. Да, Трамп был одним из столпов нью-йоркского рынка недвижимости, но у «Дрейер и Трауб» все клиенты были примерно такими. А вот обмануть ожидания уважаемых партнеров фирмы ему, конечно, не хотелось. Поэтому работал он упорно, засиживался до ночи, стараясь успеть к дедлайну. Однажды ближе к четырем утра коллеги отправили его в ближайший круглосуточный гастроном за едой. Единственной живой душой там (не считая, конечно, продавца) был его клиент, Дональд Трамп. Он тоже не спал всю ночь, тоже был голоден, но в отличие от юриста был совершенно без денег. Вид у него был настолько печальным, что молодой человек не выдержал и купил ему сэндвич с ветчиной и швейцарским сыром. И побежал в контору работать.

Стив эту встречу не забыл: не каждый день ты покупаешь сэндвичи миллионерам. Не забыл ее и Дональд Трамп, правда, юрист узнал об этом много позже. Зато эта встреча сподвигла Уиткоффа заняться вопросами недвижимости не только в качестве юриста, сопровождающего договоры.

Его первые шаги на этом поприще были очень скромными. Каким, собственно, был и сам Стив.

К молодому юристу, пусть даже работающему в очень известной фирме, банки не выстраивались в очередь, чтобы выдать кредит. Тем не менее на пару с Лоренсом Глаком, коллегой по юридической фирме, Уиткофф создает собственную компанию — Stellar. Название ее переводится как «Звездная» и, кроме того, включает в себя части имен создателей — Steve и Larry.

Надо сказать, что поначалу Stellar рассматривалась обоими партнерами не как основной бизнес — они были верны юриспруденции, а как способ заработать на стороне. Сферой их интересов были многоквартирные дома в Гарлеме и Бронксе. Они сумели купить пару таких и уже представляли себе, как без отрыва от юридической практики богатеют, просто собирая плату с арендаторов.

Но не получилось. Выяснилось, что за арендаторами надо побегать. А еще требуется реагировать на всяческие ЧП, вкладывать средства в ремонт, замену окон и тому подобные работы. Зак, сын Стивена, вспоминает, как однажды его отец бросил семью, сидевшую за новогодним столом, и поехал чинить прорвавшуюся канализацию в одном из своих домов в Гарлеме. «Он уехал с каким-то огромным мужиком по имени Шеки. Понимаете, он не мог позволить себе ремонтную команду. Он и был ремонтной командой»,— рассказывает Зак.

Не факт, что история с новогодней починкой канализации в Гарлеме стала последней каплей. Но вскоре Stellar развалилась. Правда, перед этим судьбоносным событием случилось еще одно. Куда более судьбоносное. Уиткофф во второй раз встретился с Трампом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Трампа и Уиткоффа сплотила общая любовь к гольфу Фото: Vincent Carchietta / USA TODAY Sports / Reuters Поле для гольфа, на котором чуть было не убили Трампа в сентябре 2024 года. Партнером по игре был, конечно, Уиткофф Фото: Giorgio Viera / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Трампа и Уиткоффа сплотила общая любовь к гольфу Фото: Vincent Carchietta / USA TODAY Sports / Reuters Поле для гольфа, на котором чуть было не убили Трампа в сентябре 2024 года. Партнером по игре был, конечно, Уиткофф Фото: Giorgio Viera / Reuters

Под копирку

Странной была не повторная встреча: Нью-Йорк город маленький и участники рынка недвижимости — девелоперы, юристы, риелторы — обречены время от времени пересекаться. Странно было то, что они встретились только через восемь лет. Как оказалось, Трамп тоже не забыл «бутербродный инцидент», как он его называл. Они очевидно симпатизировали друг другу и, несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте, быстро подружились. Тем более что оба очень любили гольф. Они стали встречаться почти каждую неделю для игры. А потом начали дружить семьями.

Говорят, именно Трамп посоветовал Уиткоффу бросить юриспруденцию и полностью переключиться на недвижимость. У него была возможность замолвить слово за друга перед банкирами для получения кредитов, а самое главное — он стал для него примером для подражания.

Компания Трампа занималась в основном коммерческой недвижимостью, отелями, гольф-клубами и очень дорогими жилыми комплексами. Забрав из Stellar свою долю, Уиткофф принимается копировать компанию Трампа. На заемные деньги, пользуясь тем, что недвижимость в Нью-Йорке в то время продавалась с хорошим дисконтом, он довольно быстро создает внушительный портфель активов, буквально идя по стопам своего друга. Отели, знаковые объекты — такие, как историческое здание универмага Woolworth и небоскреб The New York Daily News, крупные жилые комплексы и, разумеется, гольф-клубы. Даже систему управления компанией Уиткофф заимствует у Трампа — подчеркнуто семейное предприятие, в котором все ключевые посты занимают близкие родственники.

Постепенно Уиткофф становится одним из важных игроков на рынке. Портфель его активов постоянно расширяется. А потом, тоже с подачи Трампа, он обращает свой взгляд на Флориду и берется скупать объекты там.

Так он становится миллиардером — его личное состояние оценивается более чем в $2 млрд — и владельцем успешной компании недвижимости. Его клуб во Флориде называют вторым Мар-а-Лаго, только чуть более уютным. Его имя превращается в такой же символ американского риелторского бизнеса, как и имя Трампа. Возможно, даже в больший, ведь Трамп к этому времени уже движется в политику.

Что же до отношений Трампа и Уиткоффа, то они почти неразлучны. С поправкой на темперамент, разумеется. Уиткофф остается, кажется, все тем же упорным, но тихим еврейским мальчиком из Бронкса, которому не нужны всеобщее внимание, популярность, новые женщины или новые скандалы.

Едва ли не единственным громким публичным событием в его жизни оказалась смерть его сына Эндрю. Он стал жертвой общеамериканской опиоидной эпидемии. В это время Трамп почти не покидает своего друга. «Его постоянное присутствие было лучом света в кромешной тьме, которая меня окружила»,— позже говорил Уиткофф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победе на выборах Трамп во многом обязан активному участию своего друга Уиткоффа в предвыборной кампании

Фото: Evan Vucci / AP Победе на выборах Трамп во многом обязан активному участию своего друга Уиткоффа в предвыборной кампании

Фото: Evan Vucci / AP

Санчо Панса из Бронкса

«Кем? Кого?» Профессионалы от внешней политики не скрывали своей издевки, когда в конце 2024 года избранный президент Дональд Трамп объявил, что назначает Стивена Уиткоффа своим представителем по ближневосточному урегулированию. Многие восприняли это как очередную блажь Трампа. Уиткофф казался им человеком, менее всего приспособленным для выполнения столь сложного задания. У него не было никакого опыта в международных отношениях. Это во-первых. А кроме того, он — правоверный еврей из Бронкса. Однако Трамп прекрасно знал, что делал.

Во время первого президентства Трампа Уиткофф играл не самую первостепенную роль, по поручению президента занимаясь борьбой с последствиями пандемии COVID в бизнесе. Его роль возросла позже, когда, оставив Белый дом, Трамп стал фигурантом сразу нескольких судебных дел, а многие соратники и друзья начали от него дистанцироваться. Уиткофф не только оставался рядом, но и первым вызывался свидетельствовать в его пользу на процессах. С началом второй президентской кампании он стал одним из важнейших спонсоров Трампа и ключевым связующим звеном с еврейской общиной. Он даже выступил в поддержку друга на предвыборном съезде Республиканской партии.

А еще в сентябре прошлого года он был рядом с Трампом во время покушения на него во Флориде. А когда совсем недавно у него родился внук, то его, разумеется, назвали Дональдом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первым международным успехом Уиткоффа стало освобождение заложников в Газе и заключение перемирия. На фото Уиткофф встречается с родственниками заложников

Фото: @bringhomenow Первым международным успехом Уиткоффа стало освобождение заложников в Газе и заключение перемирия. На фото Уиткофф встречается с родственниками заложников

Фото: @bringhomenow

Но самой главной его ролью стало исправление ситуации. Разных ситуаций. И тут он проявил себя как потрясающий переговорщик, умеющий добиваться поставленной цели. Когда Трамп публично на дебатах оскорбил губернатора Джорджии Брайана Кемпа, в Атланту полетел Уиткофф. Что он говорил — до сих пор тайна. Но через несколько дней Кемп выступил с заявлением, в котором публично поддержал кандидатуру Трампа в дальнейшей борьбе за кресло президента. Когда главный конкурент на выборах Трампа губернатор Флориды Рон ДеСантис покинул президентскую гонку, именно Уиткофф договорился о своего рода прекращении огня и примирении бывших противников. Наконец, именно он уговорил еще одну антагонистку Трампа, Никки Хейли, выступить в его поддержку.

Многие говорят, что помирить Хейли или ДеСантиса с Трампом — дело такое же сложное, как усадить за стол переговоров Нетаньяху и «Хамас».

И, надо сказать, именно Уиткофф как-то дал понять другу, что мог бы, учитывая свои обширные деловые связи на Ближнем Востоке, заняться и миротворчеством.

Первое поручение в качестве представителя Трампа на Ближнем Востоке Уиткофф получил еще до вступления нового президента в должность. Он был отправлен в регион, чтобы вместе с командой президента Джо Байдена добиться освобождения заложников и заключения соглашения о перемирии. Работавшие там дипломаты признают, что роль Уиткоффа в достижении соглашения и обмене 33 заложников на 2 тыс. палестинцев из израильских тюрем была «ключевой». Уиткофф, правоверный иудей, когда это было нужно, не только работал в субботу, но и вытаскивал в офис Биньямина Нетаньяху.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На переговорах с мировыми лидерами Уиткофф выступает «устами» Трампа Фото: gov.il На переговорах с мировыми лидерами Уиткофф выступает «устами» Трампа Фото: Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo / AP Следующая фотография 1 / 2 На переговорах с мировыми лидерами Уиткофф выступает «устами» Трампа Фото: gov.il На переговорах с мировыми лидерами Уиткофф выступает «устами» Трампа Фото: Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo / AP

На волне этого успеха уже никто не удивился, что Уиткофф стал главным в переговорах между США и Ираном и основным посредником по достижению мира на Украине.

Кто-то из наблюдателей говорит, что у Стива Уиткоффа есть преимущества перед любым другим переговорщиком. Для начала — его личные особые отношения с президентом США. Уиткофф ему безоговорочно предан, а президент ему полностью доверяет. А это позволяет Уиткоффу не только представлять президента, но и быть его устами, причем говорящими то, что другие произносить просто не могут. Впрочем, Уиткофф — не только уста американского президента. За долгие годы дружбы Уиткофф стал вторым Трампом. Только менее ярким и менее громким. Как и положено тени.