Reuters: встреча в Лондоне сорвалась из-за отказа Киева обсуждать территории

Госсекретарь США Марко Рубио отказался участвовать в переговорах в Лондоне после того, как Украина исключила обсуждение территориальных вопросов «до полного и безоговорочного прекращения огня». Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. Неназванный чиновник сообщил The Washington Post, что Вашингтон был возмущен позицией Киева по этому вопросу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toby Melville / Reuters Фото: Toby Melville / Reuters

По данным Reuters, условие обсуждения территориальных вопросов Украина указала в представленном европейцам 22 апреля документе. Как допустил источник агентства, «нервозность» США связана с тем, что тем самым срываются уже достигнутые договоренности Вашингтона с Москвой. По данным WP, Марко Рубио отменил визит в Лондон за несколько часов до вылета.

Встрече в Лондоне, ранг которой оказался понижен из-за отказа Марко Рубио приезжать в британскую столицу, предшествовали переговоры Европы, Украины и США в Париже. Как писали СМИ, тогда США предложили мирный план, предполагающий признание Крыма российским, а также сохранение за Россией приобретенных ею за время боевых действий территорий. На сегодняшней встрече американские чиновники ожидали окончательного ответа на это предложение.

В итоге в Лондоне состоялись «содержательные технические встречи с европейскими, американскими и украинскими официальными лицами о том, как прекратить боевые действия», рассказала британская сторона. США представлял спецпосланник американского президента Кит Келлог. Елисейский дворец сообщил, что Европа считает принцип территориальной целостности Украины ключевым для мирного соглашения.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Украина в лондонском тумане».

Лусине Баласян