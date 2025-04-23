Reuters: встреча в Лондоне сорвалась из-за отказа Киева обсуждать территории
WP: отказ Украины обсуждать признание Крыма российским вызвал гнев США
Госсекретарь США Марко Рубио отказался участвовать в переговорах в Лондоне после того, как Украина исключила обсуждение территориальных вопросов «до полного и безоговорочного прекращения огня». Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. Неназванный чиновник сообщил The Washington Post, что Вашингтон был возмущен позицией Киева по этому вопросу.
Фото: Toby Melville / Reuters
По данным Reuters, условие обсуждения территориальных вопросов Украина указала в представленном европейцам 22 апреля документе. Как допустил источник агентства, «нервозность» США связана с тем, что тем самым срываются уже достигнутые договоренности Вашингтона с Москвой. По данным WP, Марко Рубио отменил визит в Лондон за несколько часов до вылета.
Встрече в Лондоне, ранг которой оказался понижен из-за отказа Марко Рубио приезжать в британскую столицу, предшествовали переговоры Европы, Украины и США в Париже. Как писали СМИ, тогда США предложили мирный план, предполагающий признание Крыма российским, а также сохранение за Россией приобретенных ею за время боевых действий территорий. На сегодняшней встрече американские чиновники ожидали окончательного ответа на это предложение.
В итоге в Лондоне состоялись «содержательные технические встречи с европейскими, американскими и украинскими официальными лицами о том, как прекратить боевые действия», рассказала британская сторона. США представлял спецпосланник американского президента Кит Келлог. Елисейский дворец сообщил, что Европа считает принцип территориальной целостности Украины ключевым для мирного соглашения.
Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Украина в лондонском тумане».