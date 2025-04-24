И немедленно выехал

Из-за введенных в Вологодской области ограничений на продажу алкоголя реализация спиртного по итогам марта сократилась более чем на 27%. В соседних регионах — Архангельской и Ленинградской областях, куда жители Вологодской области стали чаще ездить для покупки спиртного, падение продаж оказалось куда менее существенным.

Розничные продажи алкоголя крепостью более 9%, без сидра, пуаре и медовухи, в Вологодской области в марте 2025 года составили 153,5 тыс. декалитров (дал), сократившись на 27,2% год к году, следует из данных участников рынка (есть у “Ъ”). Это на 9,6 процентного пункта более выраженное снижение, чем по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО): 17,6%, до 2,14 млн дал. В Росалкогольтабакконтроле пояснили “Ъ”, что также отмечают сокращение легальных розничных продаж алкоголя в Вологодской области. В пресс-службе губернатора Вологодской области “Ъ” оперативно не ответили.

В России в целом продажи крепкого алкоголя в марте упали на 19,4% год к году, до 15,82 млн дал. Это продиктовано увеличением акцизов и ростом розничных цен (см. “Ъ” от 11 апреля). В Вологодской области дополнительным фактором стало сокращение с 1 марта 2025 года времени продажи спиртного: с 12:00 до 14:00 в будние дни. Антиалкогольные кампании региональных властей вызывают серьезные опасения у розницы, способствуя закрытию части магазинов (см. “Ъ” от 3 апреля).

Спад потребления крепкого алкоголя в Вологодской области частично нивелировала способность населения приспособиться к ограничениям: часть потребителей начала закупать спиртное впрок, впоследствии перепродавая его с рук (см. “Ъ” от 7 апреля). Многие переориентировались на приобретение алкоголя навынос в заведениях общественного питания, считает независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин.

Директор аналитического агентства ЦИФРРА Вадим Дробиз предполагает, что часть потребителей в Вологодской области могла начать покупать алкоголь в соседних регионах. На этот же момент обращает внимание господин Небольсин, указывая, что для сопредельных с Вологодской областью субъектов характерно менее выраженное сокращение розничных продаж. Так, в Ленинградской области продажи крепкого алкоголя, по данным участников рынка, показали в марте снижение на 15,2% год к году, в Архангельской области — на 16,8%.

Владелец Калужского ликеро-водочного завода (КЛВЗ) «Кристалл» Павел Победкин тоже заметил, что продажи алкоголя в Вологодской области падают более заметно, чем в соседних регионах. Тренд фиксирует и коммерческий директор «Стеллар Групп» Александр Гревцов.

Снижение розничных продаж в Вологодской области будет компенсироваться за счет соседних регионов и в дальнейшем, считает Алексей Небольсин. Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский напоминает, что потребители готовились к ограничениям на продажу алкоголя с осени прошлого года: многие создали запасы спиртного, которые со временем иссякнут. Заместитель гендиректора по коммерческим вопросам «Татспиртпрома» Юрий Карякин считает, что, оценивая эффект ограничений для Вологодской области, важно учитывать продажи самогонных аппаратов, отравления суррогатным спиртным и проч.

Но поменяться может общая тенденция к сокращению потребления в России алкоголя. Вадим Дробиз обращает внимание на то, что в первом квартале 2025 года показатель, по сути, вернулся к уровню 2019–2020 годов. Он напоминает, что в 2022 году к всплеску продаж алкоголя привел рост стресса населения из-за начала военного конфликта на Украине.

Павел Победкин считает спад продаж спиртного временным: потребители адаптируются к росту его стоимости, как это уже происходило в других товарных категориях. Эксперт обращает внимание на то, что многие потребители перешли на пивные напитки, они стоят недорого за счет минимального акциза.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров