Акцизы глушат спиртное

Резкое повышение цен на спиртные напитки привело к снижению спроса. Продажи крепкого алкоголя в рознице в первом квартале сократились на 10–12% год к году. Стоимость спиртного для потребителей увеличилась из-за повышения акцизов, минимальных цен и высоких пошлин для продукции из недружественных стран. Компенсировать это граждане стараются, переходя на новые категории алкоголя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Розничные продажи алкоголя крепостью выше 9% в январе—марте сократились на 10–12% год к году, рассказал “Ъ” независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин. Другой собеседник “Ъ” зафиксировал снижение продаж в первом квартале на 6–13% год к году в зависимости от категории. Значительный спад наблюдается у водки, бренди и коньяка — наиболее массовых категорий. Рост продаж виски и джина продолжается из-за низкой базы, но они меньше влияют на общие показатели, говорит источник “Ъ”. Данные участников рынка — предварительные. В Росалкогольтабакконтроле (РАТК) “Ъ” пояснили, что статистика продаж за первый квартал будет доступна на следующей неделе.

В аналитической компании «Нильсен» в январе—феврале зафиксировали падение натуральных продаж бренди на 10% год к году, коньяка — на 6%, водки — на 4,5% (см. график). В РАТК ранее отмечали, что реализация алкоголя (без учета пива, сидра и медовухи) в рознице в январе—феврале снизилась на 25,6% год к году, до 19,98 млн декалитров (дал). Производство спиртного, по данных агентства, в первом квартале составило 19,5 млн дал, потеряв 20,7% год к году.

Операционные результаты Novabev Group (Beluga, «Беленькая», «Мягков») также указывают на негативный тренд. Отгрузки собственных брендов компании в первом квартале снизились на 4,9% год к году, партнерских — на 4%. Рост продаж входящей в группу розничной сети «Винлаб» замедлился. Их совокупный объем в первом квартале года прибавил 19,4% год к году. В аналогичный период прошлого года рост оценивался в 36,2%. Темпы роста бизнеса начали сокращаться, несмотря на девятипроцентный рост трафика сети год к году.

Информация о заметном снижении продаж спиртного в первом квартале «близка к правде», говорит владелец калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» (Bionica, Stun, Old Park) Павел Победкин.

Хотя заместитель гендиректора по коммерческим вопросам «Татспиртпрома» (Tundra, «Бугульма») Юрий Карякин говорит, что компания фиксирует прирост продаж по ключевым брендам от 1% до 53%.

Падение потребления крепкого алкоголя Алексей Небольсин связывает с увеличением розничной стоимости в свете повышения минимальных розничных цен (МРЦ) и акцизов. С начала 2025 года ставка налога на этиловый спирт выросла на 15%, до 740 руб. за 1 л. МРЦ на алкоголь также были увеличены: для бренди — на 17,12%, до 472 руб. за 0,5 л, коньяка — на 17,09%, до 651 руб., водки — на 16,7%, до 349 руб.

По данным оператора фискальных данных «Эвотор», средняя стоимость алкоголя в несетевой рознице в марте выросла на 13% год к году. Павел Победкин говорит, что только за прошлый год себестоимость производства алкоголя увеличилась на 30%. Производители сдерживали рост, но с вступлением в силу новых акцизов нагрузка перешла на покупателей.

На сегмент импортного алкоголя дополнительно давит повышение пошлин на продукцию из недружественных стран. С 12 сентября 2024 года ставка на виски, ром, джин, водку и ликеры составляет 20% от таможенной стоимости, но не менее €3 за 1 л. Ранее пошлина была €1,4–1,5 за 1 л. Руководитель направления крепкого алкоголя виноторговой компании Fort Руслан Брагин считает, что это также внесло вклад в общее снижение потребления. Хотя доля импортного алкоголя в структуре продаж традиционно ниже.

Снижение продаж больше сказалось на бизнесе компаний, не диверсифицировавших ассортимент, считает коммерческий директор Stellar Group (бренды «Веда», Old Barrel, Steersman) Александр Гревцов. Эксперт объясняет, что из-за резкого повышения МРЦ несколько стоимостных категорий водки — «первая цена», «низкоценовая», «среднеценовая минус» и «среднеценовая» — объединились в одну. Это привело к вымыванию из розницы наиболее доступных позиций.

Покупатели начали и переориентироваться на более доступные виды алкоголя с минимальными акцизной составляющей и ценой на полке, говорит господин Победкин. Алексей Небольсин указывает и на рост популярности домашнего изготовления алкоголя, в частности самогоноварения. Хотя, согласно Wildberries, продажи специальных аппаратов в натуральном выражении остаются небольшими. В первом квартале спрос на них вырос на 5% год к году, средний чек прибавил 16%, достигнув 9 тыс. руб.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова, Виктория Колганова