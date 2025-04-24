Шампуры вертят ценами

Увеличение интереса к мясным полуфабрикатам может обеспечить успешный сезон для производителей шашлыка. Его продажи в мае—сентябре могут вырасти до 96,3 тыс. тонн. Позитивный тренд прослеживается, несмотря на подорожание мяса для жарки в среднем на 14% год к году. За счет более высокой добавленной стоимости и стремления потребителей приобретать дополнительные товары шашлык остается важной летней категорий как для мясопереработчиков, так и для торговых сетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Розничные продажи шашлыка в период высокого сезона в мае—сентябре в России могут составить 96,3 тыс. тонн, прибавив 3% год к году, прогнозируют в аналитической компании NTech. В «Такскоме» (оператор фискальных данных) зафиксировали позитивный тренд в апреле: продажи выросли на 30% год к году. Наиболее выраженным увеличение оказалось в сегменте продукции из индейки и говядины: рост на 64% и 45% соответственно. Более массовые виды мяса — курица и свинина —прибавили 6% и 4% год к году соответственно.

В сервисе «Чек Индекс» указывают, что март для производителей полуфабрикатов для шашлыка был довольно успешным: за счет хорошей погоды спрос на продукцию вырос на 30–35% год к году. В сети «Перекресток» увеличение продаж составило 20% год к году. Но спрос на эту продукцию имеет выраженную сезонность: основной объем продается в апреле—сентябре, пояснил представитель ритейлера. Происходит и сезонный рост продаж в смежных категориях товаров. В Wildberries отметили, что объем реализации мангалов в деньгах в апреле вырос на 62% к марту, шампуров и розжига — на треть, угля — на 92%.

«Позитивный тренд будет сохраняться,— говорит глава агрохолдинга "Лазаревское" Кристина Романовская.— Уже на Пасхальной неделе мы зафиксировали рост объемов продаж». Она отмечает, что спрос будут стимулировать предстоящие майские праздники и начало дачного сезона. Заместитель гендиректора по маркетингу и продажам «Дамате» Дарья Лащенко ждет увеличения продаж товаров шашлычной группы на 25% год к году.

Увеличение продаж шашлыка отражает общий тренд на рост потребительского интереса к мясным полуфабрикатам. В аналитической компании «Нильсен» отмечают, что их натуральные продажи с апреля 2024 года по конец марта 2025 года выросли на 7,1% к предыдущим 12 месяцам. Продажи полуфабрикатов непосредственно для шашлыка увеличились на 4,3%. В денежном выражении эти продукты прибавили 19,1% и 19,8% соответственно.

Потребители в целом уделяют меньше времени готовке, а производители, следуя за трендом, развивают линейки полуфабрикатов (см. “Ъ” от 13 января). Все большей популярностью пользуются готовые продукты для гриля, в том числе шашлыки, есть потенциал для дальнейшего роста их продаж, отмечают в группе «Черкизово». Директор по маркетингу группы «Продо» Таисия Морозова говорит, что с начала шашлычного сезона обычно также увеличивается спрос на колбаски и другие полуфабрикаты в маринаде.

Пока спрос на шашлык растет, несмотря на увеличение цен на эту продукцию. Аналитики «Чек Индекса» отмечают, что средняя стоимость готового мяса для жарки в апреле составила 904 руб. за 1 кг, прибавив 14% год к году. Цена «шашлычного набора», включающего также мангал, шампуры, розжиг и уголь, прибавила 8% год к году, до 3,57 тыс. руб. (см. инфографику). В «Такскоме» говорят, что шашлык из индейки год к году подорожал в среднем на 34%, из курицы — на 13%, из говядины — на 4%, из свинины — на 3%.

Директор агроконсалтинговой компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев называет шашлычный сезон подспорьем для производителей: маржинальность готовой к жарке продукции выше, чем сырого мяса, а спрос на нее традиционно растет. Однако руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает значение этого периода для общих оборотов мясопереработчиков преувеличенным. Из-за растущей конкуренции и себестоимости шашлык нельзя однозначно назвать высокомаржинальным товаром для производителей, замечает Таисия Морозова. В группе «Черкизово» говорят, что в период активных продаж шашлыка может падать спрос на другую продукцию переработчиков. Например, лето считается низким сезоном для белого мяса птицы.

В пресс-службе Х5 Group называют присутствие в ассортименте сетей шашлыка значимым фактором для розницы. Этот продукт может стимулировать спрос на другие категории товаров. Аналитики NTech отмечают, что в июне 2024 года наличие в чеке шашлыка увеличивало его в 2,8 раза. Затраты на покупки росли за счет приобретения напитков, гарниров, аксессуаров для жарки. Эта тенденция наиболее характерна для гипермаркетов, где дополнительные покупки к шашлыку могут формировать более 80% от размера среднего чека, в «магазинах у дома» показатель не превышает 73%.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров