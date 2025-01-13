Покупатели сортируют мясо

В контексте небольшого сокращения продаж сырого мяса в рознице его наиболее растущими категориями стали индейка и говядина. За счет увеличения доходов потребители выбирают более дорогую продукцию, ассоциирующуюся со здоровым образом жизни. Потенциал для роста у бюджетной свинины и курятины сохраняется за счет мясопереработки и экспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Продажи сырого мяса в рознице за январь—ноябрь 2024 года сократились на 1,3% год к году в натуральном выражении, подсчитали в аналитической компании «Нильсен». Сокращение спроса видно в категориях курятины — на 1,9% год к году — и свинины — на 2,7%. В то же время говядина и индейка, напротив, показали прирост на 7% и 2% год к году соответственно.

Согласно предварительным оценкам Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупные сети), потребление мясных продуктов в целом в России в 2024 году составило 83 кг в год на человека, прибавив 2–2,5% к прошлому году.

Спрос на индейку рос значительно быстрее, увеличившись на 10%. В «Пятерочке» продажи индейки, свинины и говядины за год выросли на 15%, по курице динамика сдержанная — 5%.

Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев считает, что дополнительный спрос на индейку стимулирует ее восприятие как диетического продукта. «ЗОЖ-продукты стали одним из ярких потребительских трендов»,— рассуждает он. Заместитель гендиректора по маркетингу и продажам «Дамате» Дарья Лащенко отмечает, что растет как число потребителей мяса индейки, так и частота их покупок. За последний год показатель, по ее словам, вырос на 10%. Эксперт замечает, что производители наращивают продажи за счет не только сырого мяса, но и продуктов мясопереработки, полуфабрикатов и прочего.

В ГК «Агропромкомплектация» (бренд «Ближние Горки») говорят о растущем интересе к говядине, ожидая сохранения тренда в ближайшей перспективе. Это мясо в рознице дороже, и руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин связывает увеличение продаж с ростом зарплат в некоторых отраслях. Потребители разнообразили свою корзину, замечает он. Господин Караваев также отмечает, что спрос на классические говяжьи стейки в рознице за последний год вырос, несмотря на подорожание. Согласно Росстату, в январе—октябре реально располагаемые доходы населения выросли на 8,9% год к году.

Курица и свинина, по данным АКОРТ, напротив, воспринимаются как наиболее бюджетные категории. Небольшое снижение спроса на них, по мнению господина Юшина, может быть связано с переходом части потребителей на полуфабрикаты и максимально готовые виды продукции. Тренд наблюдается уже на протяжении последних четырех лет, но в 2024 году он стал более выраженным, замечает он.

Сергей Михайлов, гендиректор группы «Черкизово», в интервью газете «Ведомости» в 2020 году: «Обычно даже в кризис продажи курицы чувствуют себя хорошо».

Схожую позицию занимает гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, отмечая, что производство и потребление свинины в целом в России растет и сейчас составляет около 30 кг на человека в год. Небольшое снижение продаж в категории именно сырого мяса, по его мнению, может быть связано с тем, что производители из-за высокой конкуренции стремятся развивать более маржинальные категории переработанной или подготовленной к употреблению продукции. В качестве примера господин Ковалев приводит мясо в маринаде.

Сегмент мясопереработки, предполагающий использование свинины и курятины, действительно растет. Согласно подсчетам оператора фискальных данных «Такском», в январе—ноябре 2024 года продажи колбасных изделий в России составили более 135 млн штук, прибавив год к году 1,5%. В то же время средняя стоимость колбасы выросла незначительно — на 3%, составив 281,79 руб. за проданную единицу товара.

Коммерческий директор «Агроэко» Дмитрий Алексеев сомневается, что производители свинины могут рассчитывать на сильный рост объема потребления внутри страны. Перспективным направлением для бизнеса эксперт считает развитие экспорта, позволяющего реализовывать непопулярные в России продукты с более высокой маржинальностью.

Владимир Комаров, Алина Мигачёва, Александра Мерцалова