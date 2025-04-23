Песков: встреча в Лондоне по Украине сорвалась из-за разных позиций сторон

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал срыв переговоров США, Европы и Украины в Лондоне на уровне министров. По его мнению, представители стран что не смогли сблизить позиции по некоторым вопросам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Насколько мы понимаем, пока не удалось сблизить вопросы по каким-то вопросам, и поэтому эта встреча сейчас не состоялась»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Переговоры по урегулированию украинского конфликта на уровне министров планировались сегодня, 23 апреля. В итоге встреча в Лондоне пройдет на уровне экспертов. На встрече должны были обсудить подготовленный США план о мирном урегулировании. Он включает в том числе признание принадлежности Крыма России и отказ Украины от членства в НАТО.

По данным The Wall Street Journal, Франция и Британия готовы к признанию Украиной потери части территорий. При этом Евросоюз не хочет снимать санкции против России до окончания переговоров.

Подробнее о плане Вашингтона — в публикации «Ъ» «Штаты включили режим форсажа».