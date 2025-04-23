WSJ: Франция и Британия готовы к признанию потери Украиной части территорий

Предложение официально признать присоединение Москвой территорий Украины вызвало обеспокоенность как у Киева, так и у европейских союзников. Однако Великобритания и Франция готовы к заморозке российско-украинского конфликта по линии фронта в обмен на гарантии безопасности и экономическую поддержку Украины. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой источник, знакомый с деталями переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Издание уточняет, что Франция и Великобритания не согласны с предложением признать Крым российским. Они готовы признать лишь вариант соглашения, которое закрепит за Россией территории, освобожденные с 2022 года. «Официальное признание Крыма российской территорией стало бы исторической победой Путина»,— сказано в публикации.

WSJ пишет, что на компромисс может пойти и украинская сторона. Согласно опросу, проведенному в этом году Киевским международным институтом социологии (КМИС), 39% украинцев допускают отказ от части территорий в рамках мирного соглашения. Это на 8% больше, чем в конце 2022 года. При этом половина украинцев выступает против территориальных уступок.

Ранее сегодня глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми и госсекретарь США Марко Рубио отказались присутствовать на мирных переговорах в Лондоне из-за отказа президента Украины Владимира Зеленского признать Крым российским. На встрече представители стран должны были обсудить план по урегулированию конфликта, разработанный США.

О попытках урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Штаты включили режим форсажа».

Екатерина Отрашкевич