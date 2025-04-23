Reuters: ЕС не хочет снимать санкции с России

У Евросоюза возникли разногласия с США на переговорах по урегулированию украинского конфликта, сообщает Reuters. По данным агентства, Россия хочет добиться снятия санкций до окончания переговоров, но Европа выступает «решительно против» этого. Другим серьезным камнем преткновения названо признание Крыма за Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

The Wall Street Journal сообщала, что на переговорах в Париже Украине передали подготовленное США предложение о мирном урегулировании. Оно включает два принципиальных для России требования — признание принадлежности Крыма, а также отказ от членства в НАТО.

Господин Зеленский после этого заявил, что Украина «юридически не признает оккупацию Крыма». На этом фоне госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон, где сегодня, 23 апреля, состоятся очередные переговоры по урегулированию украинского конфликта. От участия во встрече также отказался глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.

Подробности — в материале «Ъ» «Штаты включили режим форсажа».