NYP: мирный план Трампа предполагает отправку на Украину европейских войск

План президента США Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта включает возможное развертывание европейских войск на Украине после прекращения огня, пишет New York Post (NYP) со ссылкой на американского чиновника. США могут быть вовлечены в эту инициативу только финансово, подчеркнул источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

Как сообщил собеседник NYP, так называемые силы противодействия могут быть отправлены на Украину в качестве гарантии безопасности, на которую рассчитывает украинская сторона. Обсуждается вопрос и о создании отдельных миротворческих сил для контроля за режимом прекращения огня. По данным NYP, в подобную «комиссию» могут войти представители России, Украины и третьей страны, не входящей в НАТО.

18 апреля американский чиновник заявил NYP, что в плане, предложенном США на переговорах в Париже на прошлой неделе, больше всего Украину беспокоит территориальный вопрос. Источник из американской администрации предположил, что Киев «готов отказаться от 20% своей территорий» де-факто, но не де-юре.

По данным The Wall Street Journal, на переговорах в Париже с европейскими и американскими чиновниками Украине передали документ «с контурами прочного мира», в который вошли два принципиальных для России требования — признание принадлежности Крыма РФ и отказ от членства в НАТО. Bloomberg писало, что США предложили вписать в план сохранение за Россией приобретенных ею за время боевых действий территорий.

Подробнее — в материале «Ъ» «Штаты включили режим форсажа».

Лусине Баласян