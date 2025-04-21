Штаты включили режим форсажа

Пасхальное перемирие России и Украины, продержавшееся 30 часов, не получило продления и завершилось с наступлением полуночи понедельника, 21 апреля. Тем не менее США, взявшие на себя роль посредника в урегулировании конфликта на Украине, решили не сбавлять темп. Как выяснила газета The Wall Street Journal, Вашингтон уже передал Киеву документ с «контурами прочного мира на Украине», включающий пункт о необходимости признания Крыма российским и отказ от вступления в НАТО. Ответ Украины администрация Дональда Трампа рассчитывает получить к концу недели на встрече в Лондоне, по итогам которой спецпосланник президента США Стив Уиткофф, скорее всего, вновь отправится в Москву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Olivier Matthys, Pool Photo / AP Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Olivier Matthys, Pool Photo / AP

Пасхальное перемирие, которое президент Владимир Путин объявил 19 апреля и которое украинский лидер Владимир Зеленский поддержал со второй попытки, завершилось в ночь на 21 апреля. С окончанием его действия ВС РФ продолжили проведение специальной военной операции, о чем и отрапортовали утром 21 апреля в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что за двое суток со стороны Украины было зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия.

Как пообещал в тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, данные о фактах нарушений со стороны ВСУ Кремль предоставит всем заинтересованным сторонам.

В США между тем решили сконцентрироваться не на тематике краткосрочного перемирия, а на более глобальной теме мирного соглашения между сторонами конфликта. Как сообщила The Wall Street Journal (WSJ), еще 17 апреля на встрече, собравшей в Париже высокопоставленных представителей Штатов, ряда европейских стран и Украины, Киеву был передан конфиденциальный документ с «контурами прочного мира на Украине». В него, по данным издания, вошли два принципиальных для России требования — признание принадлежности Крыма РФ и отказ от вступления в НАТО.

Склонение Украины к отказу от будущего в НАТО в Москве уже приветствовали. «Безусловно, это то, что вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией о том, что Украина не должна быть членом НАТО и не должна иметь перспективы интеграции с Североатлантическим альянсом. Это представляло бы угрозу для национальных интересов Российской Федерации. И, собственно, это одна из первопричин этого конфликта, о которых неоднократно говорил президент Путин»,— прокомментировал этот пункт предполагаемого американского плана 21 апреля Дмитрий Песков.

Другие предполагаемые предложения американцев в Москве комментировать не стали.

Согласно утечкам, в документе содержится также идея создания нейтральной зоны вокруг Запорожской АЭС под возможным контролем США. Впервые задумка передать США контроль над украинскими атомными электростанциями в целях обеспечения их защиты и более эффективного энергоснабжения Украины была обнародована в середине марта по итогам телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского. Впрочем, в Москве ее решительно отвергли. В заявлении МИД РФ от 25 марта было отмечено, что передача контроля, в частности, над Запорожской АЭС другой стране исключена, равно как и ее совместная эксплуатация с каким-либо государством. «Возвращение станции в российскую атомную отрасль — давно свершившийся факт, который международному сообществу остается лишь признать»,— отметили на Смоленской площади.

Кроме того, в представленном сейчас Киеву плане отсутствует пункт, который обязывает Киев признать российскими четыре области на востоке Украины, хотя при этом нет и требования о выводе оттуда российских войск.

Наконец, там значится и такая важная для Украины деталь, как указание, что Вашингтон не намерен ограничивать военную поддержку Киева со стороны третьих стран или блокировать размещение европейских войск на Украине (пусть даже месяц спустя после возникновения этой идеи «коалиция желающих» все еще не смогла определиться с форматом возможной миссии).

Насколько американские идеи окажутся приемлемыми для Киева, станет яснее в конце нынешней недели по итогам встречи представителей США, Украины и ЕС в Лондоне. Как ожидается, в британскую столицу приедут сразу трое представителей администрации Трампа — госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник по Украине Кит Келлог и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, в последнее время чуть ли не больше всех вовлеченный в украинское урегулирование. При этом последний, как сообщила 21 апреля та же WSJ, может снова посетить Москву после многосторонних консультаций в Лондоне.

Форсирование американцами выхода на сделку между Москвой и Киевом началось с конца прошлой недели.

Будучи в Париже, госсекретарь США предупредил, что терпение Вашингтона не безгранично и, если «в ближайшие дни» не появится никаких признаков того, что урегулирование украинского кризиса в принципе возможно, Штаты намерены, по сути, умыть руки.

Позднее схожее признание сделал и сам Дональд Трамп, хоть и с оговоркой, что он все еще верит в «хорошие шансы решить проблему». Уже 20 апреля он высказался в куда более оптимистичном ключе. «Надеюсь, Россия и Украина заключат сделку на этой неделе. Обе стороны начнут вести бизнес с Соединенными Штатами Америки, которые процветают, и заработают состояние»,— предвосхитил события глава Белого дома в соцсети Truth Social.

В Москве, правда, эти заявления Трампа встретили с некоторой осторожностью, дав понять, что говорить о временных рамках урегулирования конфликта с Украиной Россия не готова. «Не хотел бы сейчас давать каких-то комментариев, тем более о временных рамках. Президент Путин, российская сторона остаются открытыми к поискам мирного урегулирования»,— отметил 21 апреля Дмитрий Песков.

Наталия Портякова