МИД Британии: переговоры в Лондоне на уровне министров отложены

Британский МИД подтвердил срыв переговоров по урегулированию украинского конфликта на уровне министров. Они планировались сегодня, 23 апреля, в Лондоне. В итоге встреча пройдет на уровне экспертов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leon Neal / Getty Images Фото: Leon Neal / Getty Images

«Встреча по мирным переговорам с министрами иностранных дел сегодня откладывается. Переговоры на официальном уровне продолжатся»,— заявили AFP в британском министерстве.

Предполагалось, что на встрече обсудят предложенный США план о мирном урегулировании. Он включает два принципиальных для России требования — признание принадлежности Крыма РФ и отказ от членства в НАТО. Власти Украины публично отвергли возможность отказа от Крыма. При этом, по данным The Wall Street Journal, Франция и Британия готовы к признанию Украиной потери части территорий.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Штаты включили режим форсажа».