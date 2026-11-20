Японские страховые компании зафиксировали рост числа кибератак из-за ИИ
Крупные страховые компании Японии сообщают о резком росте числа страховых случаев, связанных с кибератаками, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, это вызвано тем, что хакеры чаще применяют технологии искусственного интеллекта (ИИ).
Страховая компания Tokyo Marine Holdings сообщила, что в октябре число заявлений, связанных с кибератаками, было втрое выше обычного уровня. Другой страховщик Sompo Holdings сообщил о росте количества таких заявлений в 2,5 раза.
Bloomberg пишет, что число страховых случаев, связанных с кибератаками, растет и в других странах. Американские страховые компании в 2025 году зафиксировали рост количества подобных заявлений на 20%.