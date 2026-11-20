Эстония с 1 декабря закроет все автомобильные погранпереходы с Россией
Правительство Эстонии решило с 1 декабря закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией, сообщил премьер-министр страны Кристен Михал. Речь идет о закрытии погранпереходов «Нарва-1», «Нарва-2», «Койдула», «Лухамаа» и «Саатсе». По словам господина Михала, власти могут через полгода пересмотреть принятую меру, передает Reuters.
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна говорил, что закрытие пунктов пропуска на границе с Россией связано с попыткой поджога на оборонном предприятии Threod Systems в начале ноября. Эстонские власти считают Россию причастной к инциденту. В Кремле отмечали, что эти обвинения не имеют оснований и доказательной базы.