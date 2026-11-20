Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна говорил, что закрытие пунктов пропуска на границе с Россией связано с попыткой поджога на оборонном предприятии Threod Systems в начале ноября. Эстонские власти считают Россию причастной к инциденту. В Кремле отмечали, что эти обвинения не имеют оснований и доказательной базы.