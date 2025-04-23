Лондонские переговоры отложили из-за отказа Украины признать Крым российским

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми и госсекретарь США Марко Рубио отказались присутствовать на сегодняшних мирных переговорах в Лондоне. В них должны были принять участие представители Великобритании, Франции, США, ФРГ и Украины. При этом министр иностранных дел Украины все же встретится с господином Лэмми, пишет Sky News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио (слева) и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми

Фото: Yves Herman / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио (слева) и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми

Фото: Yves Herman / Reuters

На встрече представители стран планировали обсудить план по урегулированию конфликта, разработанный США. Он предполагает фактическую заморозку конфликта с сохранением за Россией территорий, освобожденных на данный момент, отказ Украины от вступления в НАТО и признание Крыма российским. От последнего пункта президент Украины Владимир Зеленский вчера отказался, что стало причиной изменения сегодняшних переговоров.

Владимир Зеленский вчера отметил, что согласен на прямые переговоры с Россией только при условии прекращения огня. Также он предлагал продлить пасхальное перемирие на 30 дней, чтобы проверить готовность обеих сторон к мирному урегулированию. Господин Путин ответил, что с этой инициативой «нужно разобраться». В понедельник президент заявил о возобновлении боевых действий и сказал, что за время пасхального перемирия Украина совершила почти 5 тыс. нарушений.

О попытках урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Штаты включили режим форсажа».

Екатерина Отрашкевич