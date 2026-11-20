Путин пригласил представителей Минобороны на встречу с президентом Таджикистана
Президент России Владимир Путин сообщил, что пригласил представителей Минобороны РФ на встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном для обсуждения вопросов безопасности и военного сотрудничества. Переговоры состоялись в резиденции господина Рахмона в Душанбе.
Во время встречи главы двух государств затронули вопрос дальнейшей работы российской 201-й военной базы в Таджикистане. По словам российского президента, объект остается важным фактором обеспечения безопасности в регионе. Позднее его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что на переговорах присутствовал начальник ГРУ Генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков.