«Там бывают инциденты, там и контрабандисты продолжают работать и так далее»,— раскрыл господин Песков одну из тем обсуждения. Он, однако, отметил, что какая-то стабильность и предсказуемость на границе все же сохраняются. «Здесь, конечно, велика роль сотрудничества и по линии погранслужб, и специальных служб»,— добавил представитель российского президента.