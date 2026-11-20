Путин и Рахмон обсудили ситуацию на границе Таджикистана и Афганистана
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон рассказал президенту России Владимиру Путину об обстановке на границе с Афганистаном. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге.
«Там бывают инциденты, там и контрабандисты продолжают работать и так далее»,— раскрыл господин Песков одну из тем обсуждения. Он, однако, отметил, что какая-то стабильность и предсказуемость на границе все же сохраняются. «Здесь, конечно, велика роль сотрудничества и по линии погранслужб, и специальных служб»,— добавил представитель российского президента.
Протяженность границы Таджикистана с Афганистаном составляет 1,3 тыс. км — самая длинная среди всех стран Центральной Азии. Около 900 км территории контролируют талибы. Укреплением границы занимается крупнейшая российская военная база, расположенная за рубежом.