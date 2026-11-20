Nike стала партнером «Формулы-1»
Американский производитель одежды и товаров для спорта Nike с 2027 года станет поставщиком одежды и экипировки для гонщиков и персонала «Формулы-1». Nike заменит в этом качестве немецкую компанию Puma. Длительность соглашения о партнерстве и его финансовые условия не сообщаются.
Nike также будет выпускать коллекции одежды в партнерстве с «Формулой-1». В частности, в продажу в некоторых магазинах поступила коллекция Las Vegas Grand Prix x Nike.
В 1996–2002 годах компания была спонсором немецкого гонщика Михаэля Шумахера.