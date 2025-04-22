Зеленский назвал условие для прямых переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов начать прямые переговоры с Москвой только при условии прекращения огня. Кремль ранее отметил, что Украина должна юридически «расчистить» препятствия на пути прямых контактов с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Alina Smutko / Reuters Владимир Зеленский

Фото: Alina Smutko / Reuters

«После прекращения огня мы готовы сесть за стол переговоров в любом формате»,— сказал Владимир Зеленский журналистам (цитата по AFP). По его словам, затем можно будет переходить к следующим шагам для полного завершения боевых действий.

Как сообщали СМИ, США предлагают вписать в мирный план отказ Украины от вступления в НАТО и признание Крыма территорией Россией. В разговоре с журналистами Владимир Зеленский заявил, что юридически Украина не признает полуостров российским, поскольку это противоречит конституции страны. Комментируя вопрос о членстве в НАТО, он сказал, что кроме Североатлантического альянса подобное вето наложить никто не может.

19 апреля президент России Владимир Путин объявил о 30-часовом пасхальном перемирии. Украина также прекратила боевые действия на это время, а затем предложила ввести мораторий на удары по гражданским объектам на 30 суток с возможностью продления. Президент России позднее заявил, что с этой инициативой «нужно разобраться».

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что Украина не отреагировала на предложение о прямых контактах по этому вопросу, а де-юре украинская сторона не имеет права на такие переговоры. Представитель Кремля имел в виду указ Владимира Зеленского, согласно которому переговоры с Россией вести запрещено, пока ее президентом остается Владимир Путин.

О попытках урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Штаты включили режим форсажа».

Лусине Баласян