«Это все усилило Си»
Итоги российско-китайско-американского саммита в Шэньчжэне: оценки мировых СМИ
Наблюдатели, говоря о саммите в Шэньчжэне, особо отмечают усиление Китая, сумевшего собрать за столом переговоров лидеров России и США, а также его влияние на свои страны. Эксперты также обращают внимание на молчание лидеров относительно таких глобальных проблем, как развитие искусственного интеллекта.
«Хуаньцю шибао» (Пекин, Китай)
Саммит Китая, России и США беспрецедентен и творит историю
У Китая, России и США разные особенности развития, однако это не означает, что конфронтация неизбежна. Поддерживая диалог, рассматривая проблемы с точки зрения друг друга, проявляя осмотрительность в отношении важных и чувствительных вопросов, затрагивающих интересы других сторон, и особенно воздерживаясь от пересечений «красных линий», великие державы могут избежать «ловушки Фукидида»… Саммит Китая, России и США… может рассматриваться как отправная точка, открывающая новые возможности для конструктивного взаимодействия между державами и поиска верного пути их движения вперед. Она также представляет собой важную попытку держав совместными усилиями выстроить новый тип отношений между крупными державами в эпоху многополярности. Семена, посеянные на встрече трех глав государств, непременно пустят корни, расцветут и принесут плоды.
Трамп козыряет дружескими отношениями с Си и Путиным, но похвастаться ему нечем
После 80-минутной беседы… было очевидно, что три лидера не договорились вернуться к тому формату переговоров о контроле над вооружениями, который на протяжении десятилетий был краеугольным камнем дипломатии между сверхдержавами в эпоху холодной войны. О новых угрозах, включая искусственный интеллект, три лидера в основном вообще не заговаривали… Для господина Трампа главным достижением, видимо, стала сама по себе взаимная готовность продолжать разговоры о мире — без каких-либо значимых шагов к его достижению.
«Чосон Ильбо»(Сеул, Южная Корея)
Национальные интересы в «сделках» США, Китая и России
Пока так и не подтверждено, обсуждался ли на саммите Корейский полуостров. Однако Трамп рассматривает союзы с финансовой точки зрения, Си исторически выступает в роли покровителя Северной Кореи, а Путин де-факто признал ядерный потенциал Северной Кореи… Существует возможность, что США, Китай и Россия могли вести переговоры и о ядерной программе Северной Кореи и санкциях. А это вопрос жизни и смерти для Южной Кореи.
Китай наслаждается моментом «Ялты 2.0» Си Цзиньпина
Трехсторонний саммит с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным продемонстрировал лидирующую роль Пекина в мире… Для Си саммит стал кульминационным моментом года, в течение которого он сумел привлечь на свою орбиту Трампа, своего крупнейшего соперника, и Путина, самого опасного соседа Китая. И одновременно продемонстрировал стабильность Пекина в мире… «Это все усилило Си, поскольку он на глазах у всех представил свое видение мирового порядка, в центре которого находится Китай»,— говорит Джулиан Гервиц, специалист по истории Китая… Притом что трехсторонний саммит, проведенный на полях форума АТЭС, затмил это более широкое мероприятие, Си постарался провести двусторонние встречи с лидерами других стран АПЕК, поскольку Китай расширяет свое влияние в рамках своей системы торговых связей.