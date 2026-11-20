Трехсторонний саммит с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным продемонстрировал лидирующую роль Пекина в мире… Для Си саммит стал кульминационным моментом года, в течение которого он сумел привлечь на свою орбиту Трампа, своего крупнейшего соперника, и Путина, самого опасного соседа Китая. И одновременно продемонстрировал стабильность Пекина в мире… «Это все усилило Си, поскольку он на глазах у всех представил свое видение мирового порядка, в центре которого находится Китай»,— говорит Джулиан Гервиц, специалист по истории Китая… Притом что трехсторонний саммит, проведенный на полях форума АТЭС, затмил это более широкое мероприятие, Си постарался провести двусторонние встречи с лидерами других стран АПЕК, поскольку Китай расширяет свое влияние в рамках своей системы торговых связей.