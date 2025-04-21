Путин: ВСУ во время пасхального перемирия совершили почти 5 тыс. нарушений

Во время пасхального перемирия, объявленного Россией, было зафиксировано более 4,9 тыс. нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, сообщил президент России Владимир Путин. Однако, добавил он, Россия наблюдает снижение боевой активности Украины.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это оценки, в том числе и командующих группировками наших. Но тем не менее почти 5 тыс. нарушений было — 4,9 тыс. Но в целом все-таки снижение активности имело место»,— заявил президент на полях II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

Владимир Путин приказал российской армии остановить боевые действия в зоне военной операции с 18:00 мск 19 апреля до 0:00 мск сегодняшнего дня, 21 апреля. Украинский президент Владимир Зеленский пообещал, что ВСУ «будут действовать зеркально». Он также предложил продлить режим прекращения огня на 30 дней.

Подробности — в материале «Ъ» «Мир под гарантии Христа».