ВЦИОМ: 43% россиян поддержали идею выплат беременным школьницам

Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 40% выступают против введения единовременных выплат беременным школьницам. 43% респондентов положительно относятся к таким выплатам, 13% — безразлично. Затруднилось с ответом 4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Строителев, Коммерсантъ Фото: Сергей Строителев, Коммерсантъ

51% опрошенных впервые узнали о введении в нескольких регионах единовременных выплат беременным школьницам. 49% заявили, что знают или что-то слышали об этом. При этом среди мужчин осведомленность немного выше, чем среди женщин (50% против 48%). Наибольшая доля знающих о такой мере поддержки — среди рожденных в 1992–2000 годах (58%), а также в 2001 году и позднее (50%).

45% мужчин поддерживают выплаты беременным школьницам, 36% выступили против. Среди женщин выше доля тех, кто отрицательно относится к такой мере,— 42%, но при этом почти столько же из них (41%) скорее положительно оценивают эту идею. Процент равнодушных среди мужчин и женщин почти одинаковый (15% и 12%). При этом преобладает мнение, что рожать детей в возрасте до 18 лет недопустимо (74%).

Опрос был проведен в апреле по телефону. В нем приняли участие 1600 совершеннолетних. Результаты исследования приводят «Ведомости».

Единовременные выплаты 100 тыс. руб. за постановку на учет по беременности для школьниц и студенток ввели в Кузбассе и Орловской области. В Брянской области выплачивают по 150 тыс. руб. Инициативу также поддержали в Карелии и Хабаровском крае. Минтруд уверяет, что эта мера принимается «не для стимулирования к ранним родам».