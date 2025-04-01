Беременные школьницы в Кузбассе получат по 100 тыс. рублей

Беременные школьницы в Кузбассе получат единовременные выплаты в размере 100 тыс. руб. Это следует из постановления правительства региона, опубликованного на сайте администрации Кемеровской области.

Условиями для предоставления единовременной выплаты является «обучение в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации, в том числе ее структурных подразделениях, образовательной организации высшего образования, в том числе ее структурных подразделениях, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам». Из документа следует, что выплаты получат беременные школьницы, студентки ссузов и вузов. Срок беременности у получательниц должен составлять 22 недели и более. Уточняется, что за несовершеннолетних беременных деньги вправе получить их законные представители.

Ранее аналогичные выплаты ввели в Орловской области. Соответствующий указ 20 марта подписал губернатор региона Андрей Клычков. После волны возмущения и публикаций в СМИ господин Клычков объяснил, что принять решение о такой выплате регионам рекомендовал Минтруд, рекомендацию ведомства выполнило более 40 регионов. Также 28 марта единовременные выплаты беременным школьницам в размере 150 тыс. руб. ввели в Брянской области.