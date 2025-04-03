Минтруд: выплаты беременным школьницам — не стимул ранних родов

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков прокомментировал общественный резонанс, вызванный внедрением в регионах выплат 100 тыс. руб. школьницам, вставшим на учет по беременности. Такие выплаты, например, ввели власти Орловской области. В комитете Госдумы по защите семьи тогда заявляли, что «дети не должны становиться родителями в школе» и что подобные меры могут «спровоцировать искусственное стремление» к получению выплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Такая помощь связана не с возрастом, а со статусом — аспирантка, студентка. Регионы распространяют эту выплату на все категории обучающихся. Но это решение принимается не для стимулирования к ранним родам. Это реакция на ситуации, которые в жизни есть, поддержка, но не стимул»,— сказал господин Котяков, отвечая на вопрос корреспондента «РИА Новости».

Выплата в 100 тыс. руб. была утверждена правительством Орловской области в декабре 2024 года и действует с 1 января текущего года. 20 марта губернатор Андрей Клычков подписал указ, распространяющий меру на учениц общеобразовательных учреждений. Тогда же председатель думского комитета по защите Нина Останина выступила с критикой меры, заявив, что «организм девочки еще не готов к тому, чтобы она стала мамой» и «далеко не всегда семья способна еще одного ребенка потянуть».

После этого господин Клычков пояснил, что принять решение о такой выплате регионам рекомендовал Минтруд. Эту рекомендацию ведомства, по словам губернатора, выполнило уже более 40 регионов.

Полина Мотызлевская