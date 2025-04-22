Госдеп подтвердил участие Келлога в лондонской встрече по Украине

Спецпосланник США по Украине Кит Келлог приедет в Лондон 23 апреля для участия в переговорах по мирному урегулированию. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс. При этом госсекретарь Белого дома Марко Рубио на встрече присутствовать не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кит Келлог

Фото: Kacper Pempel / Reuters Кит Келлог

Фото: Kacper Pempel / Reuters

«Мы с нетерпением ждем информации от него (Келлога.— "Ъ"), достигнем ли мы или нет определенного успеха в Лондоне»,— сказала госпожа Брюс на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале Госдепа.

Тэмми Брюс пояснила, что господин Рубио не приедет в Лондон из-за загруженного графика. «Он один из самых активных, если не самый активный госсекретарь, который у нас был, и это, конечно, влияет на каждый его день. И поэтому, когда есть определенные планы, они, знаете ли, условны»,— заключила официальный представитель Госдепа.

Ранее сообщалось что в состав американской делегации войдет и спецпосланник США Стив Уиткофф. 23 апреля состоится встреча европейских, американских и украинских чиновников по разрешению конфликта Москвы и Киева. Переговоры в Лондоне должны стать продолжением разговора сторон, начатого в Париже на прошлой неделе.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Трамп уверен на все сто».