Госдеп подтвердил участие Келлога в лондонской встрече по Украине
Спецпосланник США по Украине Кит Келлог приедет в Лондон 23 апреля для участия в переговорах по мирному урегулированию. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс. При этом госсекретарь Белого дома Марко Рубио на встрече присутствовать не будет.
Кит Келлог
Фото: Kacper Pempel / Reuters
«Мы с нетерпением ждем информации от него (Келлога.— "Ъ"), достигнем ли мы или нет определенного успеха в Лондоне»,— сказала госпожа Брюс на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале Госдепа.
Тэмми Брюс пояснила, что господин Рубио не приедет в Лондон из-за загруженного графика. «Он один из самых активных, если не самый активный госсекретарь, который у нас был, и это, конечно, влияет на каждый его день. И поэтому, когда есть определенные планы, они, знаете ли, условны»,— заключила официальный представитель Госдепа.
Ранее сообщалось что в состав американской делегации войдет и спецпосланник США Стив Уиткофф. 23 апреля состоится встреча европейских, американских и украинских чиновников по разрешению конфликта Москвы и Киева. Переговоры в Лондоне должны стать продолжением разговора сторон, начатого в Париже на прошлой неделе.
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Трамп уверен на все сто».