Хуситы заявили о новых ударах по американским авианосцам

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» ударили по авианосцам США Harry Truman и Carl Vinson, а также по кораблям, сопровождающим их в Красном и Аравийском морях. Удары нанесли с помощью беспилотников и крылатых ракет.

Мятежникам также удалось сбить БПЛА MQ-9 американского производства в районе муфахазы Хадджа. «Они (хуситы.— “Ъ”) не перестанут поддерживать и опекать угнетенный палестинский народ до тех пор, пока агрессия против Газы не прекратится и осада не будет снята»,— говорится в Telegram-канале вооруженных сил движения.

В пятницу, 18 апреля, хуситы совершили такой же удар по американским авианосцам и кораблям их сопровождения. Вчера в результате авиаудара США по жилому району в центре столицы Йемена Саны погибли 12 человек.

США с середины марта начали наносить удары по объектам в Йемене для подавления сил «Ансар Аллах». Президент США Дональд Трамп утверждал, что удары необходимы для обеспечения безопасности судоходства в Красном море. Удары наносятся с авианосцев Harry Truman и Carl Vinson.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Йемен готовят к “освободительной битве”».