Глава МЧС поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области
13.10.2026, 08:25
Глава МЧС России Александр Куренков во время визита в КНДР встретился с председателем кабинета министров республики Пак Тхэ Соном. Российский министр поблагодарил его за помощь в освобождении Курской области.
«Пользуясь случаем, хотел бы выразить вам благодарность за помощь, которую корейские солдаты и офицеры оказали Российской Федерации при освобождении части территории Курской области»,— отметил господин Куренков (цитата по ТАСС).
Глава МЧС возложил цветы к монументу «Освобождение» и мемориалу Музея героев зарубежной военной операции в Пхеньяне. Он также осмотрел экспозицию музея, посвященную военнослужащим КНДР, участвовавшим в освобождении и разминировании Курской области.
Александр Куренков передал в подарок главе КНДР Ким Чен Ыну огнетушитель, произведенный специально для него в Подмосковье. Огнетушитель синего цвета, на нем изображены флаги и гербы России и Северной Кореи в знак их «бесконечной дружбы», уточнил министр.
Бои с ВСУ на территории Курской области продолжались с 6 августа 2024 года по 26 апреля 2025-го. После завершения операции по освобождению региона Минобороны России подтвердило, что в ней участвовали в том числе военнослужащие из Северной Кореи. Их также привлекали к разминированию территорий области.