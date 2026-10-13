Глава МЧС поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области

Александр Куренков передал в подарок главе КНДР Ким Чен Ыну огнетушитель, произведенный специально для него в Подмосковье. Огнетушитель синего цвета, на нем изображены флаги и гербы России и Северной Кореи в знак их «бесконечной дружбы», уточнил министр.