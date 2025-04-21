12 человек погибли в результате авиаударов США по столице Йемена

Минимум 12 человек погибли в результате авиаударов США по жилому району в центре столицы Йемена Саны. Об этом сообщает телеканал Al Masirah со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения правительства движения «Ансар Аллах». Еще 30 человек пострадали.

Атака пришлась по рынку и району Фарва. Сообщается, что врачи скорой помощи и спасатели продолжают искать людей под завалами. По данным телеканала Al Arabiya, кроме Саны, США также нанесли удары по провинциям Мариб и Амран.

18 апреля США ударили по нефтяному порту Рас-Иса в Йемене. Тогда хуситы назвали атаку «военным преступлением» и предупредили, что они «не останутся безнаказанными».

В марте президент США Дональд Трамп объявил о старте военной операции против хуситов. Как отмечала NYT, операция может затянуться на полгода, а ее стоимость — превысить $1 млрд. По данным CNN, в Йемене планируется наземная операция, которая начнется с юга и востока, где расположено международно признанное правительство.