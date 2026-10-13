Беспилотники потопили торговое судно у берегов Болгарии и атаковали второе

В исключительной экономической зоне Болгарии в Черном море беспилотники атаковали два торговых судна. По данным болгарских властей, судно Azov Concord затонуло в 27 км от курортного поселка Крапец. Судно Chelsea 3 подверглось атаке в 24 км от города Бяла и смогло дойти до порта.