Беспилотники потопили торговое судно у берегов Болгарии и атаковали второе
Премьер Болгарии: дроны атаковали суда Azov Concord и Chelsea 3 в Черном море
13.10.2026, 08:50
В исключительной экономической зоне Болгарии в Черном море беспилотники атаковали два торговых судна. По данным болгарских властей, судно Azov Concord затонуло в 27 км от курортного поселка Крапец. Судно Chelsea 3 подверглось атаке в 24 км от города Бяла и смогло дойти до порта.
Премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил, что в ночь на 13 октября с борта Chelsea 3 эвакуировали 15 моряков, передает БНТ. Среди них было семеро граждан Украины и восемь граждан Азербайджана, они получили незначительные травмы. По словам премьера, судно приписано к порту Одесса, ходит под флагом Мальты. После атаки Chelsea 3 встало на якорь в порту Варны. Спасенные моряки заявили, что их атаковали сразу три БПЛА.
По затонувшему судну Azov Concord под флагом Сент-Китс и Невис известно, что был спасен один член экипажа, передают Vesti. Спасательная операция продолжается.
Премьер Болгарии сообщил, что посла России Элеонору Митрофанову вызовут для беседы в МИД страны. Также власти намерены провести консультации с генсеком НАТО Марком Рютте.
Новые инциденты произошли спустя неделю после атак на суда Alfa Watan и Able в исключительной экономической зоне Болгарии. Власти страны запросили помощь ЕС и НАТО в расследовании.