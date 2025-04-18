Хуситы заявили об ударах по авианосцам США

Йеменские мятежники из движения «Ансар Аллах» (хуситы) объявили об ударах по американским авианосцам Harry Truman и Carl Vinson, а также по кораблям их сопровождения в Красном и Аравийском морях. Как говорится в пресс-релизе вооруженных сил движения, удар нанесли БПЛА и крылатыми ракетами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 6th Fleet / Handout / Reuters Фото: 6th Fleet / Handout / Reuters

По сообщению хуситов, им также удалось поразить БПЛА MQ-9 американского производства в районе йеменской столицы. Помимо этого мятежники атаковали израильский аэропорт Бен-Гурион при помощи баллистической ракеты «Зульфикар».

США с середины марта начали наносить удары по объектам в Йемене для подавления сил «Ансар Аллах». Президент Дональд Трамп говорил, что удары необходимы для обеспечения безопасности судоходства в Красном море. Удары наносятся с авианосца Harry Truman и корабля Carl Vinson.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Йемен готовят к "освободительной битве"».