Мировой протест против Илона Маска намечен на 29 марта
Организаторы протестного движения Tesla Takedown призывают жителей всего мира выйти на акции протеста против Илона Маска. Глобальная акция намечена на субботу, 29 марта. «Илон Маск разрушает нашу демократию и использует для этого состояние, которое он сколотил в Tesla. Мы принимаем меры в отношении Tesla, чтобы остановить незаконный переворот, организованный Маском»,— говорится в заявлении движения.
Фото: Rebecca Cook / Reuters
В январе Илон Маск вошел в администрацию Дональда Трампа, возглавив Департамент эффективности госуправления (DOGE). В рамках программы по снижению расходов госбюджета господин Маск вместе с президентом начали широкомасштабную кампанию по сокращению госслужащих, закрытию многочисленных правительственных программ и организаций, финансируемых за счет государства. При этом расходы федерального бюджета США по итогам февраля (первого полноценного месяца работы Илона Маска) выросли на 7% в годовом сравнении, до рекордных $603 млрд.
Недовольство действиями Илона Маска уже вылилось в серьезные проблемы для Tesla. Продажи компании в Европе с начала года рухнули вдвое, а рыночная капитализация снизилась с момента начала работы господина Маска в администрации президента США на 35%.
О том, как в Европе и Канаде множатся призывы к бойкоту товаров из США из-за политики Трампа, читайте в материале «Будь патриотом — не покупай американское».