Продажи Tesla в ЕС сократились вдвое

По итогам первых двух месяцев текущего года продажи Tesla в ЕС сократились на 49%, следует из отчета Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). При этом весь рынок электромобилей ЕС вырос за отчетный период на 28,4%.

За первые два месяца года Tesla удалось продать по всей Европе 26,6 тыс. электромобилей, что на 42,6% хуже прошлогоднего результата.

Продажи Tesla начали стремительно падать после того, как Илон Маск начал работать в администрации Дональда Трампа. В январе продажи компании по всей Европе рухнули на 45,2%, а в странах ЕС — на 50,3%. Не лучше обстоят дела компании и в США: здесь по итогам марта доля Tesla от общего числа всех сданных в trade-in машин составила рекордные 1,4%. Годом ранее, в марте 2023 года, доля Tesla составляла 0,4%.

С начала работы господина Маска в администрации президента США капитализация Tesla сократилась уже на 35%, а один из первых инвесторов компании, американский предприниматель Росс Гербер, призвал господина Маска уйти в отставку.

О том, как в Европе и Канаде множатся призывы к бойкоту товаров из США из-за политики Трампа, читайте в материале «Будь патриотом — не покупай американское».

Кирилл Сарханянц