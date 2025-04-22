Граждане присмотрелись к самокатчикам

Москвичку оштрафовали на 100 тыс. руб. за поездку на самокате вдвоем с ребенком. Оператор кикшеринга «Яндекс Go» взыскал деньги после того, как случайный прохожий прислал видео с нарушением в службу поддержки. Недовольные пешеходы и автомобилисты делают так все чаще, говорят участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

После того как в прошлом году на всех арендных электросамокатах появились номера, следить за несоблюдением правил стало гораздо проще, отмечает пресс-секретарь компании Whoosh Анастасия Шевченко: «Пользоваться электросамокатами в Москве могут только люди от 18 лет и старше. Недавно мы по видео очевидца вычислили несовершеннолетнего нарушителя. Его родители получили штраф в размере 100 тыс. руб., сейчас такая сумма штрафа за поездки несовершеннолетних в Москве. Видео с поездкой нам прислал очевидец. Это была первая поездка ребенка в сервисе, она длилась всего несколько минут.

Благодаря видео мы очень быстро отследили траекторию самоката, пользователя, потому что мы видели номер, понимали дату и место происшествия. Так как пользователь — это ребенок, то материальная ответственность налагается на его родителей. И так за пять минут можно лишиться 100 тыс. руб., если не объяснять ребенку правила обращения с транспортными средствами, к которым сейчас относятся и самокаты».

Пока видео с нарушениями пользователей электросамокатов присылают исключительно на добровольной основе. Однако сейчас операторы кикшеринга обсуждают возможность вознаграждения для наиболее активных граждан, рассказал источник “Ъ FM” близкий к отрасли. Похожую практику уже применяет Госавтоинспекция: любой желающий может заключить с ведомством договор на установку частной камеры для фиксации нарушений.

Мотивацией в таком случае становится процент от суммы штрафа, говорит руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль: «Дело в том, что камерами фиксируется номер, как и номер автомобиля. Активные граждане сами фиксируют нарушения, то же самое уже используется с неправильно припаркованными автомобилями и так далее. Цель — способствовать безопасности и, конечно, получить финансовое вознаграждение, а для этого штрафы должны быть увеличены. Тогда это будет нормально использоваться. Например, так это работает в КНР, у них нет нарушителей на электросамокатах, а вознаграждение за информацию — 50% от штрафа».

Операторы кикшеринга также штрафуют на 100 тыс. руб. за управление в пьяном виде и поездку на одном самокате вдвоем. Речь идет именно о взысканиях, которые прописаны в пользовательских соглашениях сервисов аренды. Как рассказали опрошенные “Ъ FM” участники рынка, из-за этого списать деньги в полном объеме бывает затруднительно: сумма часто оспаривается в судах. При этом размер штрафов от государства за аналогичные нарушения не превышает 2 тыс. руб.

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Никита Путятин