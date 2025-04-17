Без резких остановок

Самокаты «блокировались на лету», а аренда и завершение поездки оказались недоступны — такие сообщения стали массово появляться в соцсетях на фоне дорожных перекрытий в центре Москвы 16 апреля. Примерно с середины дня столица встала из-за этого в 9-балльных пробках. В районах с ограниченным движением, по словам пользователей, были и проблемы с кикшерингом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

В «МТС Юрент» сообщили “Ъ FM”, что их самокаты были доступны для поездок почти во всем городе. Частично ограничения затронули ряд районов, там действовали ограничения скорости. При этом спрос на самокаты сервиса с 18 и до 21 часа вырос на 200% по сравнению с 15 апреля. Обращений о резких остановках кикшеринга компания не получала.

Как и Whoosh, рассказал пресс-секретарь сервиса Денис Балакирев: «Подавляющее большинство поездок совершалось, как и прежде, в штатном режиме и завершалось, что очень важно, тоже в штатном режиме. Кроме того, наш сервис не вставал на паузу, как это было ранее в связи с погодными условиями. При этом очевидно, что иногда у пользователей все-таки могут возникать кратковременные локальные сложности, которые не связаны с работой систем сервиса.

Иногда работа систем глобального геопозиционирования может выдавать определенные сбои. Когда фиксируются такие сложности, самокат не останавливается внезапно, он плавно притормаживает.

Мы всегда видим все наши самокаты в системе, поэтому можем понять, когда на самом деле было прекращено движение, и проверить, насколько оно связано с теми или иными возможными техническими сбоями».

“Ъ FM” также ожидает комментариев от «Яндекс Go». С 17 апреля все сервисы аренды самокатов снизили максимальную скорость устройств на тротуарах до 20 км/ч. Как отмечают операторы кикшеринга «Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh, это на 5 км/ч меньше, чем максимальная разрешенная скорость средств индивидуальной мобильности, которая предусмотрена ПДД. Разогнаться сильнее устройствам не позволит установленный на каждом самокате специальный модуль.

Меры направлены на ограничение «неосознанных пользователей», которые мешают пешеходам на тротуарах и создают аварийные ситуации. Насколько они будут эффективны? Этот вопрос “Ъ FM” задал основателю компании InnovaTransport Алексею Смирнову: «Ограничение скорости до 20 км/ч, возможно, сделает самокаты безопаснее, но и при 25 км/ч они были не такими уж опасными, если мы посмотрим на статистику аварийности по кикшерингу. В то же время такое ограничение может снизить динамику разгона, и это уже может повлиять на безопасность движения. Но что действительно может защитить всех участников движения, так это развитие инфраструктуры, потому что самокаты будут обязаны двигаться в соответствии с правилами дорожного движения по соответствующей выделенной полосе.

Говоря о личных самокатах, сейчас нет возможности контролировать их так же активно, как кикшеринги, потому что на этих средствах индивидуальной мобильности нет ни номерных знаков, ни каких-то RFID-меток, ничего. Поэтому только сотрудники полиции могут останавливать и выписывать штрафы, другого варианта сейчас нет. Когда я сам въезжал в запретную зону на кикшеринге, колеса не блокировались, он просто катился.

Никаких резких остановок нет, это запрограммировано в самокатах. Вариант резкой остановки просто вызывает аварийность, травмы. Никто среди операторов этого не хочет».

В 2023 году в России вступили в силу поправки к правилам дорожного движения. Они причислили электросамокаты, моноколеса, сигвеи и другие устройства с электродвигателями к средствам индивидуальной мобильности. ЦОДД, в свою очередь, предупреждает о перекрытиях на улицах и набережных Москвы из-за репетиции парада ко Дню Победы. Ближайшие — с 22:00 18 апреля до 2:00 19 апреля на участке МКАД, Волгоградском проспекте, в Шоссейном и Проектируемом проезде. Парковка в местах временных ограничений будет запрещена.

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Екатерина Вихарева