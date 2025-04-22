Рейтинг Трампа упал до рекордного уровня

Рейтинг общественного одобрения президента США Дональда Трампа достиг 42%, что является самым низким показателем с момента его прихода к власти, свидетельствуют данные опроса Ipsos, проведенного по заказу агентства Reuters. Еще тремя неделями ранее рейтинг американского президента составлял 43%, а сразу после инаугурации 20 января 2025 года его поддерживали 47% американцев. Несмотря на падение, рейтинг господина Трампа по-прежнему значительно выше показателей его предшественника Джо Байдена.

Когда 46-й президент США вступил в свою должность, его рейтинг одобрения, по данным Ipsos, оставлял 51%. Со временем этот показатель упал до 35%.

Среди основных причин снижения рейтинга Дональда Трампа — неодобрение американцами его жесткой политики и попытки расширить свои полномочия.

После прихода к власти 47-й президент США подписал более 100 указов, многие из которых были заблокированы в федеральных судах. 83% опрошенных считают, что эти решения судов президент обязан соблюдать.

Опрос проходил на фоне попыток Дональда Трампа лишить Гарвард государственного финансирования. 57% опрошенных посчитали ненормальной практику приостановки финансирования университетов, если президент США не согласен с тем, как ими управляют. Еще 66% респондентов против перевода под контроль президента культурных учреждений, в частности театров и музеев.

Политику президента Трампа в области миграции одобряют 45% опрошенных, не согласны с ней — 46%.

С приходом президента в Белый дом США стали терять свой глобальный авторитет, убеждены 59% опрошенных. Три четверти респондентов не хотели бы видеть выдвижение Дональда Трампа на третий срок (конституция США предусматривает два президентских срока, но господин Трамп высказывался о возможности третьего).

Опрос проводился в период с 16 по 21 апреля, в нем приняли участие 4300 респондентов. Погрешность составляет 2%.