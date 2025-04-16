Попытки Дональда Трампа вмешаться в систему найма преподавателей и приема студентов в Гарвардском университете привели к открытому конфликту вуза с федеральными властями. Примеру Гарварда могут последовать и другие крупнейшие вузы США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Charles Krupa / AP Фото: Charles Krupa / AP

Гарвард возглавил университетскую борьбу против Трампа

Гарвардский университет прошел точку невозврата в конфликте с… Трампом, который хочет масштабных культурных изменений в университетах. Теперь Гарвард рассчитывает на поддержку со стороны своих коллег. Республиканцы в Вашингтоне заявляют, что старейший и богатейший университет страны совершил серьезную ошибку и скоро узнает цену противостояния Трампу. Неповиновение Гарварда, похоже, придало смелости Колумбийскому университету, который вел длительные переговоры с администрацией Трампа о восстановлении финансирования на сумму $400 млн, сокращенного из-за обвинений в антисемитизме. После публичного заявления Гарвардом своей позиции и. о. президента Колумбийского университета Клэр Шипман пообещала, что не позволит Вашингтону определять, кого нанимать в Колумбийском университете или чему там обучать.

Почему Гарвард решил сражаться против Трампа

Федеральное правительство обрушило на Гарвард целый шквал новых требований, которые изменят деятельность учебного заведения, систему приема студентов, найма преподавательского состава и студенческую жизнь. Гарварду потребовалось менее 72 часов, чтобы сказать «нет». Решение было принято после того, как руководство Гарварда… пришло к выводу, что требования федерального правительства представляют собой серьезную угрозу независимости и миссии 388-летнего университета.

Гарвард будет бороться. Альтернатива была гораздо хуже. «Ни одно правительство независимо от того, какая партия находится у власти, не должно диктовать, чему частные университеты могут учить, кого нанимать и какие исследования они могут проводить»,— написал президент Гарварда Алан М. Гарбер в открытом письме.

Гарвард принял вызов Трампа. Как долго он продержится?

Гарвардский университет заявил, что не уступит требованиям президента США Дональда Трампа независимо от того, оставят ему федеральное финансирование или нет… Многие студенты и выпускники приветствовали решение университета… Но когда на кону миллиарды долларов, битва за высокие ценности может стать лишь первым залпом в войне на истощение между федеральным правительством и высшим образованием.

Как отпор, который Гарвард дал Трампу, может придать импульс более масштабному сопротивлению в США

Основанием для беспрецедентного вмешательства правительства в дела самого богатого университета мира является якобы рост антисемитизма в кампусе из-за всплеска пропалестинских демонстраций... Критики, однако, видят более гнусную повестку дня Белого дома, а именно очищение университетов от того, что он считает либерально-левым уклоном, и использование антисемитизма в качестве дубинки в авторитарном захвате власти.

Трамп отменил финансирование Гарварда

Это решение (администрации Трампа.— «Ъ») ставит под угрозу жизненно важный канал поступления доходов Гарварда, который хотя и имеет самый большой в мире университетский фонд, но в значительной мере зависит от федерального финансирования для поддержки исследований и помощи студентам… Потеря федерального финансирования подрывает ключевые виды деятельности. Эксперты предупреждают, что даже такие богатые учебные заведения, как Гарвард, не могут бесконечно замещать государственные инвестиции внутренними запасами, особенно в такой требующей больших вложений области, как научные исследования.

Подготовили Адена Миклашевская, Евгений Хвостик