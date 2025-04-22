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Его ваятельство

Умер Зураб Церетели

В ночь на 22 апреля скончался на 92-м году жизни один из самых известных скульпторов СССР и Российской Федерации, президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Он долго болел, но умер от остановки сердца у себя дома, да еще в пасхальные дни: счастливая смерть счастливого человека.

Зураб Церетели

Зураб Церетели

Фото: Игорь Флис, Коммерсантъ

Зураб Церетели

Фото: Игорь Флис, Коммерсантъ

Если подводить официальные итоги этой жизни, то надо бить перечислением: президент Российской академии художеств (1997–2025). Академик Академии художеств СССР (1988; член-корреспондент, 1979–1988). Герой Социалистического Труда (1990), народный художник СССР (1980), народный художник РФ (1994), лауреат Ленинской премии (1976), двух Государственных премий СССР (1970, 1982) и Государственной премии Российской Федерации (1996). Кавалер ордена Ленина (1990). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» — и так далее.

Это точно еще не все, потому что звания и награды покойный любил и принимал от всех народов, стран и правителей, кто их предлагал.

Для прожившего большую часть жизни в СССР человека обстоятельство понятное: для генсеков это было предметом коллекционирования, а вот для делающих карьеру советских граждан обложиться медалями и чинами казалось способом подстелить соломку, мало ли что. СССР закончился, но Зураб Церетели еще долго прожил по законам умершего государства, они ему были понятнее и удобнее. Может быть, именно поэтому он так счастливо пролетел над идеологическими битвами и пертурбациями последних 35 лет: ему было что сказать при любом режиме. Уникальный, надо признать, дар.

Но умер сегодня, 22 апреля, не орденоносец, а человек. Сложный, противоречивый, талантливый в разных способах самореализации, очень громкий, заметный, произведший невероятно много искусства (часто приводимое сводное число 5 тыс. произведений живописи, графики, скульптуры, мозаики явно округлено, и наверняка в сторону преуменьшения — вот наследники и сосчитают), построивший институции современного искусства, раздавший кучу денег нуждающимся людям и молодым художникам. Таким его будут вспоминать эти дни, и это справедливо.

Чем запомнился скульптор Зураб Церетели

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Зураб Церетели был очень-очень грузином, даром что жил в Москве. Он родился в Тифлисе (Тбилиси) в семье, где оба родителя были из княжеских родов (мать — точно княжна, Нижарадзе, отец — из нетитулованной ветви старинного грузинского рода Церетели), но помимо голубых кровей в семье для него был важен брат матери, художник Георгий Нижарадзе. Сам Церетели рассказывал об этом так: «У дяди собирались известные художники — Иосиф Шарлемань, Борис Шебуев, Василий Шухаев, вот такие. И очень тихо говорили между собой. Мне Шухаев тихо говорил: надо встать на рельсы искусства. Я удивлялся: радио кричит "искусство для народа", а они говорят: "искусство для искусства". Потом, когда немножко вырос, понял».

Шухаев, роскошный живописец, в феврале 1920 года бежавший от большевиков по льду Финского залива, имел наивность вернуться в СССР в 1935-м. Дальше ясно: арест, приговор, лесоповал, Магадан, но, о чудо, он сумел закрепиться в неположенном вообще-то ему Тбилиси, где работал театральным художником и преподавал. Лучшего учителя Церетели не мог и желать.

Фотогалерея

Что оставил после себя скульптор

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Зураб Церетели в своей мастерской в Москве, 1990-е годы

Зураб Церетели в своей мастерской в Москве, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Скульптура в мастерской Зураба Церетели в Москве, 1996 год

Скульптура в мастерской Зураба Церетели в Москве, 1996 год

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Зураб Церетели на церемонии открытия персональной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж», 2006 год

Зураб Церетели на церемонии открытия персональной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Скульптор Зураб Церетели на презентации скульптуры «Ипатьевская ночь» в Галерее искусств Зураба Церетели в Москве, 2007 год

Скульптор Зураб Церетели на презентации скульптуры «Ипатьевская ночь» в Галерее искусств Зураба Церетели в Москве, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Леонид Сторожев  /  купить фото

Памятник президенту Франции Шарлю де Голлю около гостиницы «Космос» в Москве, 2005 год

Памятник президенту Франции Шарлю де Голлю около гостиницы «Космос» в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Зураб Церетели в своей мастерской в Москве, 1990-е годы

Зураб Церетели в своей мастерской в Москве, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели на презентации памятника кинодеятелю Александру Ханжонкову в Москве, 2003 год

Зураб Церетели на презентации памятника кинодеятелю Александру Ханжонкову в Москве, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Памятник Петру I в Москве, 2008 год

Памятник Петру I в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Скульптура «Журавли» в Тамбовской области, 2012 год

Скульптура «Журавли» в Тамбовской области, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

Памятник героям фильма «Мимино» в Музее-мастерской Зураба Церетели в Москве, 2009 год

Памятник героям фильма «Мимино» в Музее-мастерской Зураба Церетели в Москве, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Скульптуры в Музее-мастерской Зураба Церетели в Москве, 2009 год

Скульптуры в Музее-мастерской Зураба Церетели в Москве, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Зураб Церетели на церемонии открытия «Аллеи Правителей» в Москве, 2017 год

Зураб Церетели на церемонии открытия «Аллеи Правителей» в Москве, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Памятник президенту России Владимиру Путину около мастерской скульптора в Москве, 2004 год

Памятник президенту России Владимиру Путину около мастерской скульптора в Москве, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Шахиджанян  /  купить фото

Скульптурная композиция с изображением французского писателя Оноре де Бальзака в мастерской художника в Москве, 2004 год

Скульптурная композиция с изображением французского писателя Оноре де Бальзака в мастерской художника в Москве, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Шахиджанян  /  купить фото

Посетительница на презентации скульптуры «Жены декабристов. Врата судьбы» в Галерее искусств Церетели в Москве, 2008 год

Посетительница на презентации скульптуры «Жены декабристов. Врата судьбы» в Галерее искусств Церетели в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Тулин  /  купить фото

Автопортрет скульптора в Галерее искусств Церетели в Москве, 2006 год

Автопортрет скульптора в Галерее искусств Церетели в Москве, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дарья Мазур  /  купить фото

Скульптура на Манежной площади в Москве, 2008 год

Скульптура на Манежной площади в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Светлана Зуева

Зураб Церетели около скульптуры мэра Москвы Юрия Лужкова в своей мастерской, 2002 год

Зураб Церетели около скульптуры мэра Москвы Юрия Лужкова в своей мастерской, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Монумент «Добро побеждает зло» около штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке (США), 2022 год

Монумент «Добро побеждает зло» около штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке (США), 2022 год

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Мемориал «Трагедия народов» на Поклонной горе в Москве, 2008 год

Мемориал «Трагедия народов» на Поклонной горе в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Светлана Зуева

Возведение Монумента Победы на Поклонной горе в Москве, 1990-е годы

Возведение Монумента Победы на Поклонной горе в Москве, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели в своей мастерской в Москве, 1990-е годы

Зураб Церетели в своей мастерской в Москве, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Скульптура «Дружба навеки» на Тишинской площади в Москве, 2022 год

Скульптура «Дружба навеки» на Тишинской площади в Москве, 2022 год

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Памятник поэтессе Марине Цветаевой в Сен-Жиль-Круа-де-Ви (Франция), 2012 год

Памятник поэтессе Марине Цветаевой в Сен-Жиль-Круа-де-Ви (Франция), 2012 год

Фото: Российская Академия художеств

Скульптура клоуна перед зданием Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, 2008 год

Скульптура клоуна перед зданием Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Светлана Зуева

Скульптура «Старик и золотая рыбка» на Манежной площади в Москве, 2021 год

Скульптура «Старик и золотая рыбка» на Манежной площади в Москве, 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Наталия Макарова  /  купить фото

Скульптура «Победа» (на заднем плане) в городе Марбелья (Испания), 2013 год

Скульптура «Победа» (на заднем плане) в городе Марбелья (Испания), 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

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Зураб Церетели в своей мастерской в Москве, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Скульптура в мастерской Зураба Церетели в Москве, 1996 год

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Зураб Церетели на церемонии открытия персональной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Скульптор Зураб Церетели на презентации скульптуры «Ипатьевская ночь» в Галерее искусств Зураба Церетели в Москве, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Леонид Сторожев  /  купить фото

Памятник президенту Франции Шарлю де Голлю около гостиницы «Космос» в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Зураб Церетели в своей мастерской в Москве, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели на презентации памятника кинодеятелю Александру Ханжонкову в Москве, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Памятник Петру I в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Скульптура «Журавли» в Тамбовской области, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

Памятник героям фильма «Мимино» в Музее-мастерской Зураба Церетели в Москве, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Скульптуры в Музее-мастерской Зураба Церетели в Москве, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Зураб Церетели на церемонии открытия «Аллеи Правителей» в Москве, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Памятник президенту России Владимиру Путину около мастерской скульптора в Москве, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Шахиджанян  /  купить фото

Скульптурная композиция с изображением французского писателя Оноре де Бальзака в мастерской художника в Москве, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Шахиджанян  /  купить фото

Посетительница на презентации скульптуры «Жены декабристов. Врата судьбы» в Галерее искусств Церетели в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Тулин  /  купить фото

Автопортрет скульптора в Галерее искусств Церетели в Москве, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дарья Мазур  /  купить фото

Скульптура на Манежной площади в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Светлана Зуева

Зураб Церетели около скульптуры мэра Москвы Юрия Лужкова в своей мастерской, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Монумент «Добро побеждает зло» около штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке (США), 2022 год

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Мемориал «Трагедия народов» на Поклонной горе в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Светлана Зуева

Возведение Монумента Победы на Поклонной горе в Москве, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели в своей мастерской в Москве, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Скульптура «Дружба навеки» на Тишинской площади в Москве, 2022 год

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Памятник поэтессе Марине Цветаевой в Сен-Жиль-Круа-де-Ви (Франция), 2012 год

Фото: Российская Академия художеств

Скульптура клоуна перед зданием Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Светлана Зуева

Скульптура «Старик и золотая рыбка» на Манежной площади в Москве, 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Наталия Макарова  /  купить фото

Скульптура «Победа» (на заднем плане) в городе Марбелья (Испания), 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

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С «искусством для искусства», правда, у него не получалось, темперамент не тот. Он все делал для народа, и все у него выходило ярким, большим, заметным, кричащим. После академии он работал старшим мастером оформительского цеха Тбилисского художественно-производственного комбината Художественного фонда Грузии (1963–1964). В этом предложении важно слово «оформительский» — именно оформителем по сути своей он и был. Отсюда гигантомания, желание распространить свое искусство на весь земной шар, частые скульптурные группы, а не отдельные памятники конкретному историческому деятелю.

Его искусство часто было как захлебывающаяся от желания сказать много и сказать красиво речь. Такой грузинский тост, здравица-славословие от всей широкой души.

Очень многим искусство это не нравилось — один только Петр Великий на Москве-реке сколько проклятий на себя принял, но Церетели никак нельзя описать только через его неутомимую художественную деятельность.

Он явно хотел, как лучше. Но лучше всего у него получалось организовывать новые проекты, договариваться с власть имущими, делать деньги, дарить подарки. От некоторых подарков одариваемые отказывались (обида на Нью-Йорк, не захотевший принять его посвященную жертвам 11 сентября «Слезу скорби», была сильной), другие принимались.

Что говорили известные политики о скульпторе Зурабе Церетели

Логики в выборе героев для своих монументов Церетели не демонстрировал, скорее всеядность: Иосиф Бродский и Владимир Высоцкий, Булат Окуджава и Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко и Андрей Вознесенский, Марина Цветаева и Анна Ахматова, Петр I и принцесса Диана, Владимир Жириновский и папа Иоанн Павел Второй, Пушкин и Зоя Космодемьянская. Он работал как завод, впрочем, его мастерская заводом и была: на его персональной выставке в Манеже в 2006 году одних только майолик было под тысячу, скульптур несколько сотен (от настольных до пятиметровых), а уж живописных полотен и вовсе без счету.

И, надо сказать, именно в живописи Церетели был на самом деле куда успешнее, чем в иных видах искусства, даже чем в скульптуре. Шухаев не зря трудился: были у его ученика картины честные, мощные, наполненные чувством живописи и невероятного удовольствия от нее. Чаще всего это были натюрморты — в «мертвой натуре» Церетели очень любил жизнь.

Зураб Церетели оставил огромное наследство. Очень разное, какие-то памятники явно будут убраны через некоторое время, другие выстоят.

Дай бог выстоять Московскому музею современного искусства, потому что другого у нас нет, да и внук Василий ведет его не без страсти. В Академию художеств Зураб Константинович напринимал каких-то сотни новых академиков, но не дал ей развалиться или стать только печатью на бумагах. Он верил, что академия должна быть. Он вообще верил в то, что делал, этим и сшибал с ног даже своих оппонентов.

Хорошо о нем сказал художник совсем иного темперамента и смыслов Дмитрий Жилинский: «Это неудержимой энергии человек. Эта способность творить с утра до вечера — ему как человеку уже памятник нужно ставить. Я ведь его не разделяю на человека и художника. Он с утра делает гимнастику, потом три часа пишет, потом выходит, тут у него просители, тут и творческие дела, и так далее, и так далее». Такого человека легко поминать добрым словом. А с памятниками будем разбираться как-нибудь потом.

Кира Долинина

Фотогалерея

Каким был Зураб Церетели

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Зураб Церетели в своей мастерской, 2005 год

Зураб Церетели в своей мастерской, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Игорь Флис  /  купить фото

Скульптор Зураб Церетели, 1970 год

Скульптор Зураб Церетели, 1970 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Возведение Монумента Победы в Москве, 1990-е года

Возведение Монумента Победы в Москве, 1990-е года

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели за работой, 1990-е годы

Зураб Церетели за работой, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«У меня дома 14 собак — это кавказские овчарки, английские мастифы, немецкая овчарка. Почему их так много? Я люблю собак — это верные и преданные друзья» &lt;br/>Зураб Церетели cо своими собаками, 1990-е годы

«У меня дома 14 собак — это кавказские овчарки, английские мастифы, немецкая овчарка. Почему их так много? Я люблю собак — это верные и преданные друзья»
Зураб Церетели cо своими собаками, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели в своей мастерской на Большой Грузинской улице в Москве, 1990-е годы

Зураб Церетели в своей мастерской на Большой Грузинской улице в Москве, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели около памятника Петру I в Москве, 1996 год

Зураб Церетели около памятника Петру I в Москве, 1996 год

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Зураб Церетели (справа) и мэр Москвы Юрий Лужков (в центре), 1990-е годы

Зураб Церетели (справа) и мэр Москвы Юрий Лужков (в центре), 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели был художественным руководителем строительства Парка Победы в Москве

Зураб Церетели был художественным руководителем строительства Парка Победы в Москве

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Слева направо: Зураб Церетели, Раиса Горбачева, президент СССР Михаил Горбачев, президент США Джордж Буш и его супруга Барбара в мастерской Зураба Церетели, 1991 год

Слева направо: Зураб Церетели, Раиса Горбачева, президент СССР Михаил Горбачев, президент США Джордж Буш и его супруга Барбара в мастерской Зураба Церетели, 1991 год

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

С певцами Иосифом Кобзоном (слева) и Машей Распутиной в Москве, 1993 год

С певцами Иосифом Кобзоном (слева) и Машей Распутиной в Москве, 1993 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

Зураб Церетели (слева) в Москве, 2000 год

Зураб Церетели (слева) в Москве, 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Ольга Чумаченко  /  купить фото

Зураб Церетели (слева) и супруга Генсека ООН Нане Аннан на церемонии вручения ей удостоверения и мантии академика Российской академии художеств, 2001 год

Зураб Церетели (слева) и супруга Генсека ООН Нане Аннан на церемонии вручения ей удостоверения и мантии академика Российской академии художеств, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

На выставке работ выпускников Суриковского училища, 2001 год

На выставке работ выпускников Суриковского училища, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

На заседании научного совета Российской академии художеств в Санкт-Петербурге, 2002 год

На заседании научного совета Российской академии художеств в Санкт-Петербурге, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов  /  купить фото

На церемонии открытия персональной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, 2005 год

На церемонии открытия персональной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

На церемонии открытия памятника президенту Франции Шарлю де Голлю около гостиницы «Космос» в Москве, 2005 год

На церемонии открытия памятника президенту Франции Шарлю де Голлю около гостиницы «Космос» в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С руководителем Агентства по культуре и кинематографии России Михаилом Швыдким на церемонии вручения памятных знаков и мантий вновь избранным почетным членам Российской Академии художеств в Москве, 2005 год

С руководителем Агентства по культуре и кинематографии России Михаилом Швыдким на церемонии вручения памятных знаков и мантий вновь избранным почетным членам Российской Академии художеств в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

С губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко на церемонии открытия памятника Воинской славы около Троицко-Измайловского собора, 2005 год

С губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко на церемонии открытия памятника Воинской славы около Троицко-Измайловского собора, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев

На ужине, посвященном открытию персональной выставки в Галерее искусств Церетели в Москве, 2006 год

На ужине, посвященном открытию персональной выставки в Галерее искусств Церетели в Москве, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С певцом Иосифом Кобзоном (слева) и главой ЛДПР Владимиром Жириновским на встрече членов комитета Госдумы по культуре с журналистами, 2006 год

С певцом Иосифом Кобзоном (слева) и главой ЛДПР Владимиром Жириновским на встрече членов комитета Госдумы по культуре с журналистами, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На встрече членов комитета Госдумы по культуре с журналистами, 2006 год

На встрече членов комитета Госдумы по культуре с журналистами, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На церемонии открытия персональной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, 2006 год

На церемонии открытия персональной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Президент России Владимир Путин вручает Зурабу Церетели орден «За заслуги перед Отечеством» II степени в Кремле, 2006 год

Президент России Владимир Путин вручает Зурабу Церетели орден «За заслуги перед Отечеством» II степени в Кремле, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

С директором Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина Ириной Антоновой на церемонии открытия выставки работ художника Амедео Модильяни в ГМИИ имени А. С. Пушкина, 2007 год

С директором Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина Ириной Антоновой на церемонии открытия выставки работ художника Амедео Модильяни в ГМИИ имени А. С. Пушкина, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

На церемонии открытия выставка фотографий из личного архива в Галерее искусств Церетели в Москве, 2008 год

На церемонии открытия выставка фотографий из личного архива в Галерее искусств Церетели в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

С президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным на презентации своей работы «Жены декабристов. Врата судьбы» в Москве, 2008 год

С президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным на презентации своей работы «Жены декабристов. Врата судьбы» в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Тулин  /  купить фото

С певицей Мирандой Мирианашвили на церемонии открытия выставки номинантов премии Кандинского в Центральном доме Художника, 2009 год

С певицей Мирандой Мирианашвили на церемонии открытия выставки номинантов премии Кандинского в Центральном доме Художника, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На церемонии открытия Московского международного кинофестиваля в Московском театре мюзикла, 2018 год

На церемонии открытия Московского международного кинофестиваля в Московском театре мюзикла, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров

На закрытом показе выставки «Солнечный сад» в честь своего 90-летия в Московском музее современного искусства, 2024 год

На закрытом показе выставки «Солнечный сад» в честь своего 90-летия в Московском музее современного искусства, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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Зураб Церетели в своей мастерской, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Игорь Флис  /  купить фото

Скульптор Зураб Церетели, 1970 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Возведение Монумента Победы в Москве, 1990-е года

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели за работой, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«У меня дома 14 собак — это кавказские овчарки, английские мастифы, немецкая овчарка. Почему их так много? Я люблю собак — это верные и преданные друзья»
Зураб Церетели cо своими собаками, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели в своей мастерской на Большой Грузинской улице в Москве, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели около памятника Петру I в Москве, 1996 год

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Зураб Церетели (справа) и мэр Москвы Юрий Лужков (в центре), 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели был художественным руководителем строительства Парка Победы в Москве

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Слева направо: Зураб Церетели, Раиса Горбачева, президент СССР Михаил Горбачев, президент США Джордж Буш и его супруга Барбара в мастерской Зураба Церетели, 1991 год

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

С певцами Иосифом Кобзоном (слева) и Машей Распутиной в Москве, 1993 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

Зураб Церетели (слева) в Москве, 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Ольга Чумаченко  /  купить фото

Зураб Церетели (слева) и супруга Генсека ООН Нане Аннан на церемонии вручения ей удостоверения и мантии академика Российской академии художеств, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

На выставке работ выпускников Суриковского училища, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

На заседании научного совета Российской академии художеств в Санкт-Петербурге, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов  /  купить фото

На церемонии открытия персональной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

На церемонии открытия памятника президенту Франции Шарлю де Голлю около гостиницы «Космос» в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С руководителем Агентства по культуре и кинематографии России Михаилом Швыдким на церемонии вручения памятных знаков и мантий вновь избранным почетным членам Российской Академии художеств в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

С губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко на церемонии открытия памятника Воинской славы около Троицко-Измайловского собора, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев

На ужине, посвященном открытию персональной выставки в Галерее искусств Церетели в Москве, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С певцом Иосифом Кобзоном (слева) и главой ЛДПР Владимиром Жириновским на встрече членов комитета Госдумы по культуре с журналистами, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На встрече членов комитета Госдумы по культуре с журналистами, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На церемонии открытия персональной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Президент России Владимир Путин вручает Зурабу Церетели орден «За заслуги перед Отечеством» II степени в Кремле, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

С директором Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина Ириной Антоновой на церемонии открытия выставки работ художника Амедео Модильяни в ГМИИ имени А. С. Пушкина, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

На церемонии открытия выставка фотографий из личного архива в Галерее искусств Церетели в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

С президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным на презентации своей работы «Жены декабристов. Врата судьбы» в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Тулин  /  купить фото

С певицей Мирандой Мирианашвили на церемонии открытия выставки номинантов премии Кандинского в Центральном доме Художника, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На церемонии открытия Московского международного кинофестиваля в Московском театре мюзикла, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров

На закрытом показе выставки «Солнечный сад» в честь своего 90-летия в Московском музее современного искусства, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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