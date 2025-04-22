22 апреля умер скульптор, художник-монументалист, президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Что говорили о нем и его работах при жизни — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зураб Церетели

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Зураб Церетели

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Мэр Москвы Юрий Лужков:

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

«Сейчас идет травля Зураба Церетели... Я лично интересовался мнением многих москвичей и не слышал негативных оценок» (в феврале 1997 года на пресс-конференции в Москве).

Начальник департамента изобразительного искусства Минкульта РФ Леонид Бажанов:

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Скульптурные композиции Церетели если не портят, то по крайней мере и не улучшают облик Москвы, однако их демонтаж был бы непростительной расточительностью. Это потребует еще больше денег, чем было потрачено на их возведение» (23 февраля 1997 года в эфире «Эха Москвы»).

Президент РФ Борис Ельцин:

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«В последнее время я неоднократно критиковал мэра столицы Юрия Лужкова и скульптора Церетели особенно за возводимую статую Петра I… Разве у нас нет других скульпторов, художников? (14 марта 1997 года на встрече с руководителями ведущих российских СМИ).

Посол Франции в России Жан де Глиниасти:

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«А кто вас не знает, дорогой Зураб Константинович? Вы известны в Грузии, в Москве и во многих городах мира, известны во Франции» (11 мая 2010 года на церемонии вручения скульптору ордена Почетного легиона).

Врио мэра Москвы Владимир Ресин:

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сам памятник (Петру I.— “Ъ”) мне нравится, и я высокого мнения о его авторе — Зурабе Церетели… Не на то место мы его (памятник.— “Ъ”), видимо, поставили» (11 октября 2010 года в программе «Нереальная политика» на телеканале НТВ).

Президент РФ Владимир Путин:

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ваши творческие идеи блестяще воплотились в замечательных работах, которые пользуются высоким признанием профессионалов и любителей искусства» (4 января 2019 года в телеграмме скульптору по случаю его дня рождения).

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев:

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Вы как-то назвали себя художником, который находится в постоянном поиске и поэтому все время спешит работать. С этими словами невозможно не согласиться. Широта ваших творческих интересов — скульптора, живописца, графика — не знает границ. А ваш почерк в искусстве — всегда узнаваем» (4 января 2019 года в телеграмме скульптору по случаю его дня рождения).

Мэр Москвы Сергей Собянин:

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Выдающийся художник, Вы вносите большой вклад в развитие отечественной культуры» (4 января 2023 года в телеграмме скульптору по случаю его дня рождения).