Чем запомнился скульптор Зураб Церетели

22 апреля в возрасте 91 года от остановки сердца скончался скульптор Зураб Церетели. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зураб Церетели

Фото: Леонид Сторожев, Коммерсантъ Зураб Церетели

Фото: Леонид Сторожев, Коммерсантъ

Церетели Зураб Константинович родился 4 января 1934 года в Тифлисе (сейчас — Тбилиси, Грузия). В 1958 году окончил факультет живописи Тбилисской государственной академии художеств.

В 1960 году начал работать художником-архитектором в Институте истории, археологии и этнографии Академии наук Грузинской ССР. В 1963–1964 годах был старшим мастером оформительского цеха в штате Тбилисского художественно-производственного комбината Союза художников Грузинской ССР. С 1964 года — художественный руководитель и председатель монументальной секции Союза художников Грузинской ССР. В 1968 году занимался оформлением Дома кино в Москве.

В 1970–1980 годах оформлял здания советских посольств по заказу МИД СССР. Был главным художником летних Олимпийских игр 1980 года в Москве. Занимался художественным оформлением гостиниц и дворца спорта «Динамо».

В 1981 году стал профессором Тбилисской государственной академии художеств, а с 1985 года — заведующим кафедрой монументально-декоративного искусства. В 1983 году на Тишинской площади в Москве впервые был установлен монумент работы Зураба Церетели — 42-метровый памятник «Дружба навеки» (в честь 200-летия присоединения Грузии к России). В 1985–1989 годах был депутатом Верховного совета Грузинской ССР. Председатель Союза дизайнеров Грузинской ССР и секретарь Союза дизайнеров СССР с 1987 года, с 1988 года — член Академии художеств СССР. В 1989 году избран народным депутатом СССР.

В 1993–1995 годах был художественным руководителем строительства Парка Победы в Москве. С 1994 по 1996 год — вице-президент Российской академии художеств. В 1994–1999 годах руководил интерьерными и экстерьерными работами по воссозданию храма Христа Спасителя в Москве. В 1996 году он был назначен исполняющим обязанности президента Российской академии художеств (РАХ). С апреля 1997 года занял этот пост официально. В том же году в Москве был установлен 98-метровый памятник Петру I.

В 1999 году Зураб Церетели основал и возглавил Московский музей современного искусства. С середины 2000-х был профессором кафедры живописи и композиции Московского государственного академического художественного института им. В. И. Сурикова при РАХ. В 2001 году в Москве была открыта Галерея искусств Зураба Церетели. В 2003 году выполнил мозаики и панно на станции Московского метрополитена «Парк Победы», в 2007-м — на станции «Трубная». В 2009 году в Москве начал работать Музей-мастерская Зураба Церетели. В 2016 году в подмосковном Переделкино открылся посвященный ему Дом-музей.

Автор более 5 тыс. произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства. Народный художник СССР с 1980 года и России с 1994 года. Герой Социалистического Труда (1990 год).

Член Общественной палаты РФ (в 2006–2012 годах). Входил в Совет при президенте РФ по культуре и искусству. Был членом совета Российского фонда фундаментальных исследований, совета Российского фонда культуры, почетным членом Патриаршего совета по культуре.

Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Награжден орденами Ленина и Дружбы народов (1980 и 1994 годы). Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1970 и 1982), Ленинской премии, Государственной премии РФ в области литературы и искусства, Государственной премии Грузии. Награжден иностранными орденами Габриэлы Мистраль (Чили), Бернардо О`Хиггинса (Чили), Почетного легиона (Франция), Гражданских заслуг (Испания), орденом «Дружбы» (Азербайджан) и орденом Сербского знамени I степени.