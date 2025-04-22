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Чем запомнился скульптор Зураб Церетели

22 апреля в возрасте 91 года от остановки сердца скончался скульптор Зураб Церетели. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Зураб Церетели

Зураб Церетели

Фото: Леонид Сторожев, Коммерсантъ

Зураб Церетели

Фото: Леонид Сторожев, Коммерсантъ

Церетели Зураб Константинович родился 4 января 1934 года в Тифлисе (сейчас — Тбилиси, Грузия). В 1958 году окончил факультет живописи Тбилисской государственной академии художеств.

В 1960 году начал работать художником-архитектором в Институте истории, археологии и этнографии Академии наук Грузинской ССР. В 1963–1964 годах был старшим мастером оформительского цеха в штате Тбилисского художественно-производственного комбината Союза художников Грузинской ССР. С 1964 года — художественный руководитель и председатель монументальной секции Союза художников Грузинской ССР. В 1968 году занимался оформлением Дома кино в Москве.

В 1970–1980 годах оформлял здания советских посольств по заказу МИД СССР. Был главным художником летних Олимпийских игр 1980 года в Москве. Занимался художественным оформлением гостиниц и дворца спорта «Динамо».

В 1981 году стал профессором Тбилисской государственной академии художеств, а с 1985 года — заведующим кафедрой монументально-декоративного искусства. В 1983 году на Тишинской площади в Москве впервые был установлен монумент работы Зураба Церетели — 42-метровый памятник «Дружба навеки» (в честь 200-летия присоединения Грузии к России). В 1985–1989 годах был депутатом Верховного совета Грузинской ССР. Председатель Союза дизайнеров Грузинской ССР и секретарь Союза дизайнеров СССР с 1987 года, с 1988 года — член Академии художеств СССР. В 1989 году избран народным депутатом СССР.

В 1993–1995 годах был художественным руководителем строительства Парка Победы в Москве. С 1994 по 1996 год — вице-президент Российской академии художеств. В 1994–1999 годах руководил интерьерными и экстерьерными работами по воссозданию храма Христа Спасителя в Москве. В 1996 году он был назначен исполняющим обязанности президента Российской академии художеств (РАХ). С апреля 1997 года занял этот пост официально. В том же году в Москве был установлен 98-метровый памятник Петру I.

В 1999 году Зураб Церетели основал и возглавил Московский музей современного искусства. С середины 2000-х был профессором кафедры живописи и композиции Московского государственного академического художественного института им. В. И. Сурикова при РАХ. В 2001 году в Москве была открыта Галерея искусств Зураба Церетели. В 2003 году выполнил мозаики и панно на станции Московского метрополитена «Парк Победы», в 2007-м — на станции «Трубная». В 2009 году в Москве начал работать Музей-мастерская Зураба Церетели. В 2016 году в подмосковном Переделкино открылся посвященный ему Дом-музей.

Автор более 5 тыс. произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства. Народный художник СССР с 1980 года и России с 1994 года. Герой Социалистического Труда (1990 год).

Член Общественной палаты РФ (в 2006–2012 годах). Входил в Совет при президенте РФ по культуре и искусству. Был членом совета Российского фонда фундаментальных исследований, совета Российского фонда культуры, почетным членом Патриаршего совета по культуре.

Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Награжден орденами Ленина и Дружбы народов (1980 и 1994 годы). Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1970 и 1982), Ленинской премии, Государственной премии РФ в области литературы и искусства, Государственной премии Грузии. Награжден иностранными орденами Габриэлы Мистраль (Чили), Бернардо О`Хиггинса (Чили), Почетного легиона (Франция), Гражданских заслуг (Испания), орденом «Дружбы» (Азербайджан) и орденом Сербского знамени I степени.

Фотогалерея

«Я делаю, как чувствую, я — художник»

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Скульптор Зураб Церетели, 1970 год

Скульптор Зураб Церетели, 1970 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Скульптор Зураб Церетели, 1990-е годы

Скульптор Зураб Церетели, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Скульптор Зураб Церетели, 1990-е годы

Скульптор Зураб Церетели, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Скульптор Зураб Церетели, 1990-е год

Скульптор Зураб Церетели, 1990-е год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Скульптор Зураб Церетели, 1990-е год

Скульптор Зураб Церетели, 1990-е год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Скульптор Зураб Церетели около своего памятника Петру I в Москве, 1996 год

Скульптор Зураб Церетели около своего памятника Петру I в Москве, 1996 год

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Скульптор Зураб Церетели, 1990-е год

Скульптор Зураб Церетели, 1990-е год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Скульптор Зураб Церетели, 1990-е год

Скульптор Зураб Церетели, 1990-е год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Слева направо: скульптор Зураб Церетели, Раиса Горбачева, президент СССР Михаил Горбачев, президент США Джордж Буш и его супруга Барбара в мастерской Зураба Церетели, 1991 год

Слева направо: скульптор Зураб Церетели, Раиса Горбачева, президент СССР Михаил Горбачев, президент США Джордж Буш и его супруга Барбара в мастерской Зураба Церетели, 1991 год

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

С певцами Иосифом Кобзоном (слева) и Машей Распутиной в Москве, 1993 год

С певцами Иосифом Кобзоном (слева) и Машей Распутиной в Москве, 1993 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

Скульптор Зураб Церетели во время интервью в собственной мастерской, 1996 год

Скульптор Зураб Церетели во время интервью в собственной мастерской, 1996 год

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Скульптор Зураб Церетели (слева) в Москве, 2000 год

Скульптор Зураб Церетели (слева) в Москве, 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Ольга Чумаченко  /  купить фото

Скульптор Зураб Церетели (слева) и супруга Генсека ООН Нане Аннан на церемонии вручения ей удостоверения и мантии академика Российской академии художеств, 2001 год

Скульптор Зураб Церетели (слева) и супруга Генсека ООН Нане Аннан на церемонии вручения ей удостоверения и мантии академика Российской академии художеств, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

На выставке работ выпускников Суриковского училища, 2001 года

На выставке работ выпускников Суриковского училища, 2001 года

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

На заседании научного совета Российской академии художеств в Санкт-Петербурге, 2002 год

На заседании научного совета Российской академии художеств в Санкт-Петербурге, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов  /  купить фото

На церемонии открытия персональной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, 2005 год

На церемонии открытия персональной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

Зураб Церетели в своей мастерской, 2005 год

Зураб Церетели в своей мастерской, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Игорь Флис  /  купить фото

На церемонии открытия памятника президенту Франции Шарлю де Голлю около гостиницы «Космос» в Москве, 2005 год

На церемонии открытия памятника президенту Франции Шарлю де Голлю около гостиницы «Космос» в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С руководителем Агентства по культуре и кинематографии России Михаилом Швыдким на церемонии вручения памятных знаков и мантий вновь избранным почетным членам Российской Академии художеств в Москве, 2005 год

С руководителем Агентства по культуре и кинематографии России Михаилом Швыдким на церемонии вручения памятных знаков и мантий вновь избранным почетным членам Российской Академии художеств в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

С губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко на церемонии открытия памятника Воинской славы около Троицко-Измайловского собора, 2005 год

С губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко на церемонии открытия памятника Воинской славы около Троицко-Измайловского собора, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев

На ужине, посвященном открытию персональной выставки в Галерее искусств Церетели в Москве, 2006 год

На ужине, посвященном открытию персональной выставки в Галерее искусств Церетели в Москве, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С певцом Иосифом Кобзоном (слева) и главой ЛДПР Владимиром Жириновским на встрече членов комитета Госдумы по культуре с журналистами, 2006 год

С певцом Иосифом Кобзоном (слева) и главой ЛДПР Владимиром Жириновским на встрече членов комитета Госдумы по культуре с журналистами, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На встрече членов комитета Госдумы по культуре с журналистами, 2006 год

На встрече членов комитета Госдумы по культуре с журналистами, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На церемонии открытия персональной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, 2006 год

На церемонии открытия персональной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Президент России Владимир Путин вручает скульптору Зурабу Церетели орден «За заслуги перед Отечеством» II степени в Кремле, 2006 год

Президент России Владимир Путин вручает скульптору Зурабу Церетели орден «За заслуги перед Отечеством» II степени в Кремле, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

С директором Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина Ириной Антоновой на церемонии открытия выставки работ художника Амедео Модильяни в ГМИИ имени А. С. Пушкина, 2007 год

С директором Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина Ириной Антоновой на церемонии открытия выставки работ художника Амедео Модильяни в ГМИИ имени А. С. Пушкина, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

На церемонии открытия выставка фотографий из личного архива в Галерее искусств Церетели в Москве, 2008 год

На церемонии открытия выставка фотографий из личного архива в Галерее искусств Церетели в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

На церемонии открытия выставка фотографий из личного архива в Галереи искусств Церетели в Москве, 2008 год

На церемонии открытия выставка фотографий из личного архива в Галереи искусств Церетели в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

С президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным на презентации своей работы «Жены декабристов. Врата судьбы» в Москве, 2008 год

С президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным на презентации своей работы «Жены декабристов. Врата судьбы» в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Тулин  /  купить фото

С певицей Мирандой Мирианашвили на церемонии открытия выставки номинантов премии Кандинского в Центральном доме Художника, 2009 год

С певицей Мирандой Мирианашвили на церемонии открытия выставки номинантов премии Кандинского в Центральном доме Художника, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На церемонии открытия выставки «Соцреализм: инвентаризация архива» в Московском музее современного искусств, 2009 год

На церемонии открытия выставки «Соцреализм: инвентаризация архива» в Московском музее современного искусств, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

На церемонии открытия Московского международного кинофестиваля в Московском театре мюзикла, 2018 год

На церемонии открытия Московского международного кинофестиваля в Московском театре мюзикла, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров

На закрытом показе выставки «Солнечный сад» в честь своего 90-летия в Московском музее современного искусства, 2024 год

На закрытом показе выставки «Солнечный сад» в честь своего 90-летия в Московском музее современного искусства, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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Скульптор Зураб Церетели, 1970 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Скульптор Зураб Церетели, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Скульптор Зураб Церетели, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Скульптор Зураб Церетели, 1990-е год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Скульптор Зураб Церетели, 1990-е год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Скульптор Зураб Церетели около своего памятника Петру I в Москве, 1996 год

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Скульптор Зураб Церетели, 1990-е год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Скульптор Зураб Церетели, 1990-е год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Слева направо: скульптор Зураб Церетели, Раиса Горбачева, президент СССР Михаил Горбачев, президент США Джордж Буш и его супруга Барбара в мастерской Зураба Церетели, 1991 год

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

С певцами Иосифом Кобзоном (слева) и Машей Распутиной в Москве, 1993 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

Скульптор Зураб Церетели во время интервью в собственной мастерской, 1996 год

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Скульптор Зураб Церетели (слева) в Москве, 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Ольга Чумаченко  /  купить фото

Скульптор Зураб Церетели (слева) и супруга Генсека ООН Нане Аннан на церемонии вручения ей удостоверения и мантии академика Российской академии художеств, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

На выставке работ выпускников Суриковского училища, 2001 года

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

На заседании научного совета Российской академии художеств в Санкт-Петербурге, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов  /  купить фото

На церемонии открытия персональной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

Зураб Церетели в своей мастерской, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Игорь Флис  /  купить фото

На церемонии открытия памятника президенту Франции Шарлю де Голлю около гостиницы «Космос» в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С руководителем Агентства по культуре и кинематографии России Михаилом Швыдким на церемонии вручения памятных знаков и мантий вновь избранным почетным членам Российской Академии художеств в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

С губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко на церемонии открытия памятника Воинской славы около Троицко-Измайловского собора, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев

На ужине, посвященном открытию персональной выставки в Галерее искусств Церетели в Москве, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С певцом Иосифом Кобзоном (слева) и главой ЛДПР Владимиром Жириновским на встрече членов комитета Госдумы по культуре с журналистами, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На встрече членов комитета Госдумы по культуре с журналистами, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На церемонии открытия персональной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Президент России Владимир Путин вручает скульптору Зурабу Церетели орден «За заслуги перед Отечеством» II степени в Кремле, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

С директором Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина Ириной Антоновой на церемонии открытия выставки работ художника Амедео Модильяни в ГМИИ имени А. С. Пушкина, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

На церемонии открытия выставка фотографий из личного архива в Галерее искусств Церетели в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

На церемонии открытия выставка фотографий из личного архива в Галереи искусств Церетели в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

С президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным на презентации своей работы «Жены декабристов. Врата судьбы» в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Тулин  /  купить фото

С певицей Мирандой Мирианашвили на церемонии открытия выставки номинантов премии Кандинского в Центральном доме Художника, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На церемонии открытия выставки «Соцреализм: инвентаризация архива» в Московском музее современного искусств, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

На церемонии открытия Московского международного кинофестиваля в Московском театре мюзикла, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров

На закрытом показе выставки «Солнечный сад» в честь своего 90-летия в Московском музее современного искусства, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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