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Человек, победивший хейт

Григорий Ревзин о наследии Зураба Церетели

22 апреля в возрасте 91 года умер президент Академии художеств РФ Зураб Константинович Церетели. О нем — Григорий Ревзин.

Григорий Ревзин

Григорий Ревзин

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Григорий Ревзин

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Зураб Константинович Церетели умер. Я думаю, для всех, кто знал его лично (а таких очень много), это известие страшно грустное. Он давно болел, тут понятно было, чего ждать, но это был человек-праздник, очень любивший радовать людей. Это вообще было его главное удовольствие в жизни — дарить радость и ловить ее в ответ. И вот это кончилось.

Надо, вероятно, что-то сказать о его творчестве и жизненном пути, тысячах скульптур, мозаик и майолик, десятках тысяч картин. Это, конечно, нужно делать не теперь, а по прошествии времени, когда искусствоведы будут разбираться с этим наследием, но теперь же тоже нужно. Это трудно не только потому, что его наследие ошеломительно масштабно. Это трудно потому, что в жизни он сделал выбор, который не вписывается в удобные каноны оценки.

Чем запомнился скульптор Зураб Церетели

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Это был по-настоящему одаренный художник. У него было феноменальное чувство цвета, он прежде всего живописец. Цвет в живописи — это такая материя, которая плохо переводится на язык слов, примерно как звук, она очень материальна и очень эмоциональна, и чувство цвета — это чувство полноты жизни, ее принятие, а в живописи Зураба — очень радостное принятие. В картине он ликует, даже, кажется, всплескивает руками, иногда начинает машинально напевать.

У него, как мне казалось, очень детское мировосприятие, если вы помните свой детский восторг от того, что все вокруг такое звонкое и интересное, и так всего много, то вот его живопись — про это. Но вот это восприятие мира, когда он так ярок и разнообразен, и свет так быстр и переменчив, и вот этот желтый, когда свет сдвинулся, он же совсем по-другому прекрасный, его очень трудно как-то гармонизовать и упорядочить. Поэтому, мне кажется, дети все время бегают в попытке все это как-то ухватить, и это в результате просто уходит со временем. Чтобы сделать эту яркость и остроту жизни гармоничной, нужна некая эмоциональная мудрость и искушенность, умение управлять своей детской эмоциональностью. Это мастерство. И Зураб, на мой взгляд, был тут невероятного уровня мастером.

Он был очень образованный художник. Именно художник — я не уверен, что всех бесчисленных писателей, поэтов, философов, которых он нарисовал или изваял, он читал, но художественное образование у него было замечательное. Все русские художники его поколения с восторгом открывали для себя довоенный авангард, французский и русский, но открывали по слухам, по альбомам и небольшому количеству картин в экспозициях музеев.

Церетели в 1964 году оказался в Париже, он из рук в руки учился у Пикассо, Шагала, Леже, он был обаятельным молодым грузинским художником и по-человечески их завоевал.

В любой его композиции (я говорю о живописи) чувствуется крепко поставленная рука французской школы. Среди критиков старой формации, когда изобразительное искусство еще предполагало использование холста, кисти и красок, считалось, что профессия предполагает способность в любой картине увидеть фрагмент, где у художника получилось, а уж потом ругать все остальное. У Церетели не надо искать таких фрагментов, он везде на уровне само собой разумеющегося мастерства.

Ну и вот он вернулся в СССР после Франции. И сделал выбор. Не знаю, что он думал при этом. Он был балагур, любые эпизоды своей жизни он рассказывал как анекдот и глазами показывал, что вот тут уже надо смеяться, но при этом то ли скрывал, то ли вытеснял внутренние переживания. Невозможно представить себе Церетели в состоянии нравственных мучений, это как-то противоестественно. Может, выбора и не было, это получилось как-то само. Но со стороны это выглядит все выбором.

Когда я впервые оказался в Барселоне и отправился в парк Гуэль великого Антонио Гауди, я был несколько ошарашен — чистый Церетели. А надо сказать, в тот момент я относился к творчеству Церетели очень плохо, а обнаружить в себе отрицательное отношение к Гауди было малоприлично. И вот идешь по парку и видишь: скамейки — Церетели, архитектура — тоже, пожалуй что, Церетели, стены с мозаиками — ну чистый же Церетели, черт знает что такое. Если не верите, поезжайте сначала в Сочи, в курортный парк, а потом в Барселону, у вас будет ощущение, что это вообще один и тот же парк. Только сочинский, сделанный в 1967 году, сегодня стоит едва что не в руинах, так что это кажется самой дальней, заброшенной частью барселонского парка.

Есть, наверное, смысловая разница. Гауди делал парк Гуэль от души. Это была его душа, и вот он так ее материализовал. Церетели делал парк от души партии и правительства, которая хочет подарить трудящимся радость отпуска.

Ровно так же сделаны его мозаики в парке в Пицунде в Абхазии, в санатории ЦК. Не знаю, сохранились ли они. Кстати сказать, теперь, когда он умер, может все же стоит подумать о реставрации хотя бы парка в Сочи, это все же прекрасная вещь, как-то дико, что он в таком состоянии. Но положа руку на сердце, вы же не можете не понимать, что отличить, чья тут душа, художника или ЦК КПСС, затруднительно. В советские 1960–1970-е та яркая декоративная радость, которую Церетели создавал в больших масштабах что на курортах, что в посольствах СССР в разных странах, равно относилась что к его творческому темпераменту, что к официальному творческому темпераменту советской дипломатии и ЦК.

Но потом это сказалось очень зримо. Попробуйте найти душу мастера в ансамбле русских сказок на Манежной площади. Нет, я всерьез говорю, искусство же так устроено, что это важно. Попробуйте ощутить тут художника так же, как вы легко ощутите его в любой его картине, даже в проходном этюде. Это же дико — искать художника на Манежной площади, его там просто нет. Если там можно встретить чью-то душу, то только призрак Юрия Михайловича Лужкова, прогуливающийся от медведя до коней.

Фотогалерея

Что оставил после себя скульптор

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Зураб Церетели в своей мастерской в Москве, 1990-е годы

Зураб Церетели в своей мастерской в Москве, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Скульптура в мастерской Зураба Церетели в Москве, 1996 год

Скульптура в мастерской Зураба Церетели в Москве, 1996 год

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Зураб Церетели на церемонии открытия персональной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж», 2006 год

Зураб Церетели на церемонии открытия персональной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Скульптор Зураб Церетели на презентации скульптуры «Ипатьевская ночь» в Галерее искусств Зураба Церетели в Москве, 2007 год

Скульптор Зураб Церетели на презентации скульптуры «Ипатьевская ночь» в Галерее искусств Зураба Церетели в Москве, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Леонид Сторожев  /  купить фото

Памятник президенту Франции Шарлю де Голлю около гостиницы «Космос» в Москве, 2005 год

Памятник президенту Франции Шарлю де Голлю около гостиницы «Космос» в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Зураб Церетели в своей мастерской в Москве, 1990-е годы

Зураб Церетели в своей мастерской в Москве, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели на презентации памятника кинодеятелю Александру Ханжонкову в Москве, 2003 год

Зураб Церетели на презентации памятника кинодеятелю Александру Ханжонкову в Москве, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Памятник Петру I в Москве, 2008 год

Памятник Петру I в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Скульптура «Журавли» в Тамбовской области, 2012 год

Скульптура «Журавли» в Тамбовской области, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

Памятник героям фильма «Мимино» в Музее-мастерской Зураба Церетели в Москве, 2009 год

Памятник героям фильма «Мимино» в Музее-мастерской Зураба Церетели в Москве, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Скульптуры в Музее-мастерской Зураба Церетели в Москве, 2009 год

Скульптуры в Музее-мастерской Зураба Церетели в Москве, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Зураб Церетели на церемонии открытия «Аллеи Правителей» в Москве, 2017 год

Зураб Церетели на церемонии открытия «Аллеи Правителей» в Москве, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Памятник президенту России Владимиру Путину около мастерской скульптора в Москве, 2004 год

Памятник президенту России Владимиру Путину около мастерской скульптора в Москве, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Шахиджанян  /  купить фото

Скульптурная композиция с изображением французского писателя Оноре де Бальзака в мастерской художника в Москве, 2004 год

Скульптурная композиция с изображением французского писателя Оноре де Бальзака в мастерской художника в Москве, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Шахиджанян  /  купить фото

Посетительница на презентации скульптуры «Жены декабристов. Врата судьбы» в Галерее искусств Церетели в Москве, 2008 год

Посетительница на презентации скульптуры «Жены декабристов. Врата судьбы» в Галерее искусств Церетели в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Тулин  /  купить фото

Автопортрет скульптора в Галерее искусств Церетели в Москве, 2006 год

Автопортрет скульптора в Галерее искусств Церетели в Москве, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дарья Мазур  /  купить фото

Скульптура на Манежной площади в Москве, 2008 год

Скульптура на Манежной площади в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Светлана Зуева

Зураб Церетели около скульптуры мэра Москвы Юрия Лужкова в своей мастерской, 2002 год

Зураб Церетели около скульптуры мэра Москвы Юрия Лужкова в своей мастерской, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Монумент «Добро побеждает зло» около штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке (США), 2022 год

Монумент «Добро побеждает зло» около штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке (США), 2022 год

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Мемориал «Трагедия народов» на Поклонной горе в Москве, 2008 год

Мемориал «Трагедия народов» на Поклонной горе в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Светлана Зуева

Возведение Монумента Победы на Поклонной горе в Москве, 1990-е годы

Возведение Монумента Победы на Поклонной горе в Москве, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели в своей мастерской в Москве, 1990-е годы

Зураб Церетели в своей мастерской в Москве, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Скульптура «Дружба навеки» на Тишинской площади в Москве, 2022 год

Скульптура «Дружба навеки» на Тишинской площади в Москве, 2022 год

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Памятник поэтессе Марине Цветаевой в Сен-Жиль-Круа-де-Ви (Франция), 2012 год

Памятник поэтессе Марине Цветаевой в Сен-Жиль-Круа-де-Ви (Франция), 2012 год

Фото: Российская Академия художеств

Скульптура клоуна перед зданием Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, 2008 год

Скульптура клоуна перед зданием Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Светлана Зуева

Скульптура «Старик и золотая рыбка» на Манежной площади в Москве, 2021 год

Скульптура «Старик и золотая рыбка» на Манежной площади в Москве, 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Наталия Макарова  /  купить фото

Скульптура «Победа» (на заднем плане) в городе Марбелья (Испания), 2013 год

Скульптура «Победа» (на заднем плане) в городе Марбелья (Испания), 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

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Зураб Церетели в своей мастерской в Москве, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Скульптура в мастерской Зураба Церетели в Москве, 1996 год

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Зураб Церетели на церемонии открытия персональной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Скульптор Зураб Церетели на презентации скульптуры «Ипатьевская ночь» в Галерее искусств Зураба Церетели в Москве, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Леонид Сторожев  /  купить фото

Памятник президенту Франции Шарлю де Голлю около гостиницы «Космос» в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Зураб Церетели в своей мастерской в Москве, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели на презентации памятника кинодеятелю Александру Ханжонкову в Москве, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Памятник Петру I в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Скульптура «Журавли» в Тамбовской области, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

Памятник героям фильма «Мимино» в Музее-мастерской Зураба Церетели в Москве, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Скульптуры в Музее-мастерской Зураба Церетели в Москве, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Зураб Церетели на церемонии открытия «Аллеи Правителей» в Москве, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Памятник президенту России Владимиру Путину около мастерской скульптора в Москве, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Шахиджанян  /  купить фото

Скульптурная композиция с изображением французского писателя Оноре де Бальзака в мастерской художника в Москве, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Шахиджанян  /  купить фото

Посетительница на презентации скульптуры «Жены декабристов. Врата судьбы» в Галерее искусств Церетели в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Тулин  /  купить фото

Автопортрет скульптора в Галерее искусств Церетели в Москве, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дарья Мазур  /  купить фото

Скульптура на Манежной площади в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Светлана Зуева

Зураб Церетели около скульптуры мэра Москвы Юрия Лужкова в своей мастерской, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Монумент «Добро побеждает зло» около штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке (США), 2022 год

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Мемориал «Трагедия народов» на Поклонной горе в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Светлана Зуева

Возведение Монумента Победы на Поклонной горе в Москве, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели в своей мастерской в Москве, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Скульптура «Дружба навеки» на Тишинской площади в Москве, 2022 год

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Памятник поэтессе Марине Цветаевой в Сен-Жиль-Круа-де-Ви (Франция), 2012 год

Фото: Российская Академия художеств

Скульптура клоуна перед зданием Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Светлана Зуева

Скульптура «Старик и золотая рыбка» на Манежной площади в Москве, 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Наталия Макарова  /  купить фото

Скульптура «Победа» (на заднем плане) в городе Марбелья (Испания), 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

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Церетели освоил другую профессию. Он стал организатором большого художественного производства по государственным заказам. И нельзя сказать, что он в этом не преуспел, наоборот, очень преуспел. Воссоздать декор храма Христа Спасителя, и скульптуру и росписи, в стране, где были разрушены все институты художественного производства, где нет ни скульпторов, ни живописцев, ни традиций, ни материалов, да в такие сроки,— это все равно что запустить с нуля большое металлургическое производство. Это только потом Китай стал делать такие же казино в Макао с живописью и скульптурой, воспроизводящей Венецию XVII века, а в конце 1990-х такого никто в мире делать не умел (кстати, в Макао работали китайские выпускники Академии художеств РФ, где З. К. Церетели был президентом). Только бессмысленно искать в храме Христа Спасителя следы художника Церетели. Это хозяин большого бизнеса, а то, что он там на даче рисует натюрморты — это хобби. Он оставался очень большим художником, но это для себя. Для дела, для родственников, для друзей, для сотрудников, для земляков он стал декоратором государства.

Что говорили известные политики о скульпторе Зурабе Церетели

Он создал большой бизнес по производству художественных изделий по заказу властей, и я сейчас не хочу о них говорить — оставляю это искусствоведам будущего. И он стал предметом всеобщей ненависти прогрессивной общественности. История с памятником Петру Великому была хейт-кампанией, которые потом стали для нас привычными, но тогда все было в первый раз. Не было, кажется, ни одного приличного человека, который позволил бы себе не сказать, что это позор Москвы. Это было очень сильно, и это было очень долго, и это было очень хамски. Интересно, однако, что было дальше.

Зураб Церетели был прирожденным гением общения. Он никогда этому не учился и никогда не нанимал никаких политтехнологов, он просто был очень незлобивым, щедрым и добрым человеком и своих ненавистников сделал своими друзьями.

Он подарил Москве Музей современного искусства. Он всех, кого можно, всех своих критиков сделал членами Академии художеств, более или менее преобразив эту организацию. Он даже мне предлагал подать документы в академию, и, хотя, с моей точки зрения, это был уже перебор, не могу не оценить жеста. Боже мой, я так над ним издевался, я так его высмеивал, а он… Очень стыдно. Просто абсурдной широты души человек.

И он победил хейт. Я не знаю ни одного человека, которому бы это удалось сегодня, и в сегодняшних реалиях, когда мы, кажется, только и живем тем, что ненавидим друг друга, это какой-то невероятный случай. Не знаю, насколько у него вообще было это индивидуальное, авторское, личное самосознание, которое могло бы быть оскорблено. Ему больше подходит что-то родовое, хоровое, и его бесчисленные скульптуры — Ахматова, Бродский, Цветаева, Высоцкий, Лужков, Иоанн Павел II, Анри Руссо, Нико Пиросмани, де Голль, грузины, евреи и т. д. — это ощущение какой-то одной компании, наших ребят, которые все вместе, все прекрасны и все друг друга любят. И как-то ему удалось сделать так вокруг него самого, примерно так все и устроилось. Посмотрите на некрологи — немногие люди, позволяющие себе сказать, что все не так однозначно, выглядят какими-то злыми белыми воронами. Так не бывает — но ему удалось.

Он стал декоратором государства, и это был выбор, и хейт стал платой за этот выбор, и его души хватило на то, чтобы этот хейт победить.

Осталось вопросом, как этот выбор будет оценен высшей инстанцией, но он был человеком такого обаяния и души, что, я надеюсь, он как-то договорится. По судьбе наследия мы это, вероятно, увидим.

Григорий Ревзин

Фотогалерея

Каким был Зураб Церетели

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Зураб Церетели в своей мастерской, 2005 год

Зураб Церетели в своей мастерской, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Игорь Флис  /  купить фото

Скульптор Зураб Церетели, 1970 год

Скульптор Зураб Церетели, 1970 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Возведение Монумента Победы в Москве, 1990-е года

Возведение Монумента Победы в Москве, 1990-е года

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели за работой, 1990-е годы

Зураб Церетели за работой, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«У меня дома 14 собак — это кавказские овчарки, английские мастифы, немецкая овчарка. Почему их так много? Я люблю собак — это верные и преданные друзья» &lt;br/>Зураб Церетели cо своими собаками, 1990-е годы

«У меня дома 14 собак — это кавказские овчарки, английские мастифы, немецкая овчарка. Почему их так много? Я люблю собак — это верные и преданные друзья»
Зураб Церетели cо своими собаками, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели в своей мастерской на Большой Грузинской улице в Москве, 1990-е годы

Зураб Церетели в своей мастерской на Большой Грузинской улице в Москве, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели около памятника Петру I в Москве, 1996 год

Зураб Церетели около памятника Петру I в Москве, 1996 год

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Зураб Церетели (справа) и мэр Москвы Юрий Лужков (в центре), 1990-е годы

Зураб Церетели (справа) и мэр Москвы Юрий Лужков (в центре), 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели был художественным руководителем строительства Парка Победы в Москве

Зураб Церетели был художественным руководителем строительства Парка Победы в Москве

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Слева направо: Зураб Церетели, Раиса Горбачева, президент СССР Михаил Горбачев, президент США Джордж Буш и его супруга Барбара в мастерской Зураба Церетели, 1991 год

Слева направо: Зураб Церетели, Раиса Горбачева, президент СССР Михаил Горбачев, президент США Джордж Буш и его супруга Барбара в мастерской Зураба Церетели, 1991 год

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

С певцами Иосифом Кобзоном (слева) и Машей Распутиной в Москве, 1993 год

С певцами Иосифом Кобзоном (слева) и Машей Распутиной в Москве, 1993 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

Зураб Церетели (слева) в Москве, 2000 год

Зураб Церетели (слева) в Москве, 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Ольга Чумаченко  /  купить фото

Зураб Церетели (слева) и супруга Генсека ООН Нане Аннан на церемонии вручения ей удостоверения и мантии академика Российской академии художеств, 2001 год

Зураб Церетели (слева) и супруга Генсека ООН Нане Аннан на церемонии вручения ей удостоверения и мантии академика Российской академии художеств, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

На выставке работ выпускников Суриковского училища, 2001 год

На выставке работ выпускников Суриковского училища, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

На заседании научного совета Российской академии художеств в Санкт-Петербурге, 2002 год

На заседании научного совета Российской академии художеств в Санкт-Петербурге, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов  /  купить фото

На церемонии открытия персональной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, 2005 год

На церемонии открытия персональной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

На церемонии открытия памятника президенту Франции Шарлю де Голлю около гостиницы «Космос» в Москве, 2005 год

На церемонии открытия памятника президенту Франции Шарлю де Голлю около гостиницы «Космос» в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С руководителем Агентства по культуре и кинематографии России Михаилом Швыдким на церемонии вручения памятных знаков и мантий вновь избранным почетным членам Российской Академии художеств в Москве, 2005 год

С руководителем Агентства по культуре и кинематографии России Михаилом Швыдким на церемонии вручения памятных знаков и мантий вновь избранным почетным членам Российской Академии художеств в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

С губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко на церемонии открытия памятника Воинской славы около Троицко-Измайловского собора, 2005 год

С губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко на церемонии открытия памятника Воинской славы около Троицко-Измайловского собора, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев

На ужине, посвященном открытию персональной выставки в Галерее искусств Церетели в Москве, 2006 год

На ужине, посвященном открытию персональной выставки в Галерее искусств Церетели в Москве, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С певцом Иосифом Кобзоном (слева) и главой ЛДПР Владимиром Жириновским на встрече членов комитета Госдумы по культуре с журналистами, 2006 год

С певцом Иосифом Кобзоном (слева) и главой ЛДПР Владимиром Жириновским на встрече членов комитета Госдумы по культуре с журналистами, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На встрече членов комитета Госдумы по культуре с журналистами, 2006 год

На встрече членов комитета Госдумы по культуре с журналистами, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На церемонии открытия персональной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, 2006 год

На церемонии открытия персональной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Президент России Владимир Путин вручает Зурабу Церетели орден «За заслуги перед Отечеством» II степени в Кремле, 2006 год

Президент России Владимир Путин вручает Зурабу Церетели орден «За заслуги перед Отечеством» II степени в Кремле, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

С директором Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина Ириной Антоновой на церемонии открытия выставки работ художника Амедео Модильяни в ГМИИ имени А. С. Пушкина, 2007 год

С директором Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина Ириной Антоновой на церемонии открытия выставки работ художника Амедео Модильяни в ГМИИ имени А. С. Пушкина, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

На церемонии открытия выставка фотографий из личного архива в Галерее искусств Церетели в Москве, 2008 год

На церемонии открытия выставка фотографий из личного архива в Галерее искусств Церетели в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

С президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным на презентации своей работы «Жены декабристов. Врата судьбы» в Москве, 2008 год

С президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным на презентации своей работы «Жены декабристов. Врата судьбы» в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Тулин  /  купить фото

С певицей Мирандой Мирианашвили на церемонии открытия выставки номинантов премии Кандинского в Центральном доме Художника, 2009 год

С певицей Мирандой Мирианашвили на церемонии открытия выставки номинантов премии Кандинского в Центральном доме Художника, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На церемонии открытия Московского международного кинофестиваля в Московском театре мюзикла, 2018 год

На церемонии открытия Московского международного кинофестиваля в Московском театре мюзикла, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров

На закрытом показе выставки «Солнечный сад» в честь своего 90-летия в Московском музее современного искусства, 2024 год

На закрытом показе выставки «Солнечный сад» в честь своего 90-летия в Московском музее современного искусства, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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Зураб Церетели в своей мастерской, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Игорь Флис  /  купить фото

Скульптор Зураб Церетели, 1970 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Возведение Монумента Победы в Москве, 1990-е года

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели за работой, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«У меня дома 14 собак — это кавказские овчарки, английские мастифы, немецкая овчарка. Почему их так много? Я люблю собак — это верные и преданные друзья»
Зураб Церетели cо своими собаками, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели в своей мастерской на Большой Грузинской улице в Москве, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели около памятника Петру I в Москве, 1996 год

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Зураб Церетели (справа) и мэр Москвы Юрий Лужков (в центре), 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели был художественным руководителем строительства Парка Победы в Москве

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Слева направо: Зураб Церетели, Раиса Горбачева, президент СССР Михаил Горбачев, президент США Джордж Буш и его супруга Барбара в мастерской Зураба Церетели, 1991 год

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

С певцами Иосифом Кобзоном (слева) и Машей Распутиной в Москве, 1993 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

Зураб Церетели (слева) в Москве, 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Ольга Чумаченко  /  купить фото

Зураб Церетели (слева) и супруга Генсека ООН Нане Аннан на церемонии вручения ей удостоверения и мантии академика Российской академии художеств, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

На выставке работ выпускников Суриковского училища, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

На заседании научного совета Российской академии художеств в Санкт-Петербурге, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов  /  купить фото

На церемонии открытия персональной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

На церемонии открытия памятника президенту Франции Шарлю де Голлю около гостиницы «Космос» в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С руководителем Агентства по культуре и кинематографии России Михаилом Швыдким на церемонии вручения памятных знаков и мантий вновь избранным почетным членам Российской Академии художеств в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

С губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко на церемонии открытия памятника Воинской славы около Троицко-Измайловского собора, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев

На ужине, посвященном открытию персональной выставки в Галерее искусств Церетели в Москве, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С певцом Иосифом Кобзоном (слева) и главой ЛДПР Владимиром Жириновским на встрече членов комитета Госдумы по культуре с журналистами, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На встрече членов комитета Госдумы по культуре с журналистами, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На церемонии открытия персональной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Президент России Владимир Путин вручает Зурабу Церетели орден «За заслуги перед Отечеством» II степени в Кремле, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

С директором Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина Ириной Антоновой на церемонии открытия выставки работ художника Амедео Модильяни в ГМИИ имени А. С. Пушкина, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

На церемонии открытия выставка фотографий из личного архива в Галерее искусств Церетели в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

С президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным на презентации своей работы «Жены декабристов. Врата судьбы» в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Тулин  /  купить фото

С певицей Мирандой Мирианашвили на церемонии открытия выставки номинантов премии Кандинского в Центральном доме Художника, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На церемонии открытия Московского международного кинофестиваля в Московском театре мюзикла, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров

На закрытом показе выставки «Солнечный сад» в честь своего 90-летия в Московском музее современного искусства, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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  • Газета «Коммерсантъ» №74 от 23.04.2025, стр. 11

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