Марин Ле Пен готова дать дорогу молодому

В партии Марин Ле Пен привыкают к мысли, что лидер «Национального объединения» (RN), лишенная судом права избираться, может оказаться вне игры на президентских выборах 2027 года. Речь всерьез заходит о том, чтобы заменить ее на нынешнего руководителя RN Жордана Барделля. Но полного согласия в партии пока нет. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марин Ле Пен

Фото: Michel Euler / AP Марин Ле Пен

Фото: Michel Euler / AP

Первое спонтанное решение, последовавшее после приговора Марин Ле Пен 31 марта, одобренное партией и ее нынешним первым секретарем Жорданом Барделля,— продолжить борьбу за кандидатуру самой Марин. Даже вопреки логике. Единственный путь к этому — судебный. «Партия порядка», каковой представляет себя RN, не может себе позволить открытого антиконституционного бунта. Она может только снова и снова представлять себя жертвой системы, которая хочет любой ценой лишить крайне правого политика права участия в президентских выборах, несмотря на волю 13 млн французов. Именно это делает RN, объясняя свою нынешнюю фронду самыми благородными намерениями.

«Это мобилизация на самом деле не против, а за французскую демократию»,— утверждает Жордан Барделля.

После приговора, грозящего тюрьмой, штрафом и поражением в избирательных правах, Марин Ле Пен подала апелляцию и может пока что считаться невиновной и свободной. За важным исключением — запрета избираться, который был применен к ней немедленно. Суд по ее апелляции состоится не раньше 2026 года. В случае юридической победы лидер «Национального объединения» еще может вскочить в последний вагон президентского поезда. Но у нее останется не так уж много времени, чтобы собрать необходимые для выдвижения ее кандидатуры 500 рекомендаций выборных лиц. А если суд будет проигран? Тогда ведь рекомендации ей уже не понадобятся — они потребуются кому-нибудь другому на ее месте.

Логичным было бы ожидать, что Марин Ле Пен пропустит вперед другого человека, на которого она всецело могла бы рассчитывать. Молодой Жордан Барделля, председатель «Национального объединения» с 2021 года, дважды возглавлявший список партии на выборах в Европарламент в 2019 и 2024 годах, кандидат, который должен был занять пост премьер-министра в случае победы RN на досрочных парламентских выборах 2024 года, представляется логичным и законным преемником Марин Ле Пен в 2027 году. Однако она долго не допускала вслух такой возможности. «Президентские выборы — это не выбор партии, а выбор личности. Не может быть и речи о том, чтобы обсуждать план Б до тех пор, пока не доведен до конца план А»,— настаивала она в интервью после своего осуждения.

Теперь же стало известно, что Марин Ле Пен все-таки готова передать эстафету Жордану Барделля в сентябре 2026 года для участия в президентских выборах, если ее приговор о запрете избираться будет подтвержден апелляцией. «Было бы безответственно затягивать дальше»,— призналась она журналистам Le Figaro.

Обоснованность такого решения подтверждают рейтинги Жордана Барделля, который входит в число самых популярных политиков Франции. Опрос Odoxa для Public Senat определяет его в тройку фаворитов — после Марин Ле Пен и перед Эдуаром Филиппом.

Сам Барделля в своих выступлениях клянется в «абсолютной верности» Марин Ле Пен и говорит, что «в долгу перед ней».

Он тщательно следит за формулировками, почти дословно повторяя ее слова: «Нет никакого плана Б, потому что план А еще не доведен до конца».

При этом по делу о нецелевом использовании средств Европарламента судили не только Марин Ле Пен. И как итог надежд на будущие выборы, а также мест, полученных на выборах в прошлом, лишились и многие ее важные соратники и потенциальные преемники — вроде вице-президента RN Луи Алио, оказавшегося вместе с лидером партии и бывшей партнершей по жизни на одной скамье подсудимых. Жордан Барделля не был замешан в скандале, скорее всего, просто по молодости — он вошел в руководство RN, когда схема «заимствования средств» уже закончилась. Но то, что он оказался незапятнанным, сделало его не только возможным, но и поневоле единственным потенциальным кандидатом. Это раздражает старую партийную гвардию.

Разумеется, на партийных съездах они поддержали кандидатуру Жордана Барделля как руководителя партии. Но это недорого стоит — там молчаливо подразумевалось, что на выборах первой фигурой все равно будет Марин Ле Пен, стоящая за своим протеже.

У Барделля два главных достоинства: он молод и не носит фамилию Ле Пен, поэтому он — символ обновления RN.

С другой стороны, у него нет даже минимального управленческого опыта, которым обладали все президенты Пятой республики, не говоря уже о первом из них, де Голле, но даже и о последнем: Эмманюэль Макрон пересел в президентское кресло с важного министерского поста.

В сентябре 2026 года состоится съезд RN для обновления руководящих органов партии. Эта дата была назначена еще до вынесения приговора Марин Ле Пен. Если ее приговор будет подтвержден апелляцией, съезд послужит также официальной платформой для выдвижения Барделля кандидатом в президенты на выборах 2027 года. Возможно даже, что еще раньше в случае нового роспуска Национального собрания ему придется выставить свою кандидатуру на парламентских выборах, чтобы заменить Марин Ле Пен во главе парламентской фракции RN.

Так или иначе, у 29-летнего Жордана Барделля впереди настоящие испытания. Он прекрасно понимает, что может потерять все, если выйдет на сцену слишком рано. Он должен ждать терпеливо и приспосабливаться к самым непредсказуемым вариантам, не испугать ни партийных шишек, ни потенциальных избирателей, ни даже противников, готовясь сказать «Б», так и не сказав «А».

Алексей Тарханов