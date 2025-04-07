В Париже попутали берега

Французская крайне правая партия «Национальное объединение» собрала в это воскресенье, 6 апреля, митинг в поддержку своего лидера Марин Ле Пен, приговоренной судом к поражению в гражданских правах. Ее левые противники — «Непокоренная Франция» и «Зеленые» — устроили антимитинг в защиту судей под лозунгом «Не дадим ультраправым диктовать свои правила». При этом правые митинговали на левом берегу, а левые — на правом. На встречу крайне правых заглянул корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митинг в поддержку Марин Ле Пен на площади у собора Дома инвалидов

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Митинг в поддержку Марин Ле Пен на площади у собора Дома инвалидов

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

«Ну что же, все в полном порядке, желаю хорошего вам митинга, месье»,— говорит мне полицейский, проверив мои вещи и не найдя ничего, что могло бы угрожать спокойствию сторонников «Национального объединения». Подходы к площади Вобана, что перед собором Инвалидов, перекрыты двумя заслонами — полицией и службой безопасности партии. Надо показать рюкзак, вывернуть карманы и сдать все бутылки — как перед рок-концертом.

Сходство с рок-концертом усиливают выстроенная сцена, большие экраны и летающая над толпой телевизионная камера.

На сцене, правда, вместо подтанцовки и разогрева — несколько рядов сидящих политиков, все больше мэров городков и селений, узнаваемых по трехцветной ленте через плечо — ни дать ни взять политбюро. В толпе раздают французские флаги, лозунгов почти нет, кроме одного рукописного: «Нет. Довольно», который показывает камере мужчина с надписью на футболке Je suis Marine. Надпись не для знакомства, а для протеста.

На митинге ожидалось несметное количество возмущенных французов. Организаторы потом отчитались о 15 тыс. человек, но мне казалось, что даже вместе со мной и с членами политбюро «на Вобане» было от силы тысяч пять активистов, вытянувшихся от одного памятника до другого: от бравого маршала Эмиля-Мари Файоля до не менее бравого Жозефа-Симона Галлиени. В 1914 году Галлиени спас Париж, отправив армию на перехват идущих на столицу немцев. Отправил с комфортом — на реквизированных городских такси. Функционеры «Национального объединения» не смогли повторить его подвиг и мобилизовать автобусы, чтобы доставить сторонников со всей страны.

Участвовали в демонстрации в основном парижане и жители ближних предместий — как чистых, белых и благоустроенных, так и тех, где именем Марин Ле Пен пугают детей.

Героиня дня находилась на сцене в окружении верных соратников. Приговоренная судом к тюрьме, штрафу и лишению права избираться, она, скорее всего, не сможет в 2027 году бороться за президентский пост, который, казалось, уже был у нее в кармане. Именно против этого обстоятельства выступали собравшиеся, ничуть не отрицавшие, что парламентские помощники выносили деньги Европарламента в партийную кассу. Ораторы лишь сокрушались, что так поступали все, так сказать, сosi fan tutte («Так поступают все женщины») и что наказание, вынесенное в понедельник парижским судом, сопоставимо с приговорами наркодилерам — да и тем не запрещают баллотироваться в президенты.

В поддержку Ле Пен выступили с экрана разные дружественные заграничные политики: венгерский премьер-министр Виктор Орбан, бывший вице-премьер Италии Маттео Сальвини, бывший премьер Чехии Андрей Бабиш, депутаты от французских заморских территорий и другие. Все они говорили о том, как несправедливо было со стороны суда лишить их надежды вскоре увидеть во главе Франции «социально близкую» фигуру.

С ними полностью была согласна и сама Марин Ле Пен, взявшая слово после разогрева. Она заявила, что полмиллиона французов уже подписали петицию в ее поддержку. И добавила: «Это было не судебное решение. Это политическое решение! Пусть все будут спокойны: я не отступлюсь!» Лидер «Национального объединения» добавила, что атаки, которым она якобы подвергается, объясняются тем, что ее партия «находится на пути к победе».

Ле Пен слушали, поддерживали криками, махали флажками — но все это скорее напоминало воскресный корпоратив с речью гендиректора, чем волну народного гнева.

В довершение на «корпоративе», кстати, угощали бесплатными сосисками, которые раздавали с партийных лотков. Чинное течение митинга было прервано лишь однажды. Справа от меня послышались крики и визги — три активистки Femen с обнаженной грудью подняли скандал, прервав начало митинга, продемонстрировав лозунги, написанные у себя на спине. Их быстро вывели, точнее — вынесли на руках сотрудники охраны «Национального объединения» и передали полиции за оцеплением. Такова была демонстрация правых.

Демонстрация левых, проходившая одновременно на другом берегу, на площади Республики, выглядела более многочисленной (по словам организаторов, те же 15 тыс. участников), но и более хаотичной.

Если на левом берегу правые собрались по общему поводу, то на правом левые митинговали каждый за свое.

Одни — против Марин Ле Пен, другие — за партийных лидеров. Третьи организовали отдельную колонну с пропалестинскими лозунгами, которая отправилась с площади Республики отдельной колонной. Это и понятно. Еще на стадии подготовки митинга левые разошлись во мнениях. «Зеленые» в лице национального секретаря Марин Тонделье призывали «всех, кого шокируют действия “Национального объединения”, совместно организовать акцию в защиту верховенства закона».

Но социалисты и коммунисты от участия отказались. А «Непокоренная Франция» и ее лидер Жан-Люк Меланшон, прежде чем с неохотой дать согласие, похоже, примерял судьбу Марин Ле Пен на себя. В отличие от других левых, «Непокоренные» раскритиковали приговор: «Мы признаем решение суда, но выступаем против того, чтобы у обвиняемого не было возможности его обжаловать, кем бы он ни был». А Жан-Люк Меланшон сказал как отрезал: «Решение об отстранении избранного лица должно приниматься народом». Тут впору вспомнить о непростых отношениях самого Меланшона с законом и о том, как он на глазах у всей страны орал в 2018-м на следователей: «Республика — это я!»

В итоге перекличка правых и левых с берега на берег получилась не особенно эффектной: как защищать Марин Ле Пен, так и порицать ее, несмотря на хорошую воскресную погоду, желающих оказалось не так уж много.

Возможно потому, что в отстранение ее от выборов, как ни странно, мало кто верит. Согласно опросу Elabe (проведенному 2–4 апреля уже после приговора Ле Пен), ситуация в рейтингах не изменилась. Марин Ле Пен парадоксально лидирует в президентской гонке 2027 года и набирает в первом туре от 32% до 36%. Ни один другой кандидат — ни от социалистов, ни от центристов, ни от правых — даже близко не подбирается к этим показателям.