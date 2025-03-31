Марин Ле Пен не оставили ни выборов, ни свободы

Парижский суд вынес 31 марта приговор по делу о нецелевом использовании средств Европейского парламента (ЕП), в котором были замешаны Марин Ле Пен и ее соратники. Она и целый ряд ее однопартийцев признаны виновными. Лидера французских крайне правых приговорили к лишению свободы на четыре года, два из которых — условно, а также запретили избираться в органы власти в течение пяти лет. Это лишает ее возможности баллотироваться на президентских выборах 2027 года. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марин Ле Пен

Фото: Abdul Saboor / Reuters Марин Ле Пен

Фото: Abdul Saboor / Reuters

31 марта Парижский суд вынес приговор, который стал настоящим политическим землетрясением: Марин Ле Пен, лидер партии «Национальное объединение» (RN), была признана виновной в деле о нецелевом использовании средств Европарламента за счет фиктивного найма ассистентов депутатов для партии с 2004 по 2016 год. Помимо нее виновными в этом же признали еще восемь депутатов партии, другие двенадцать ее однопартийцев признаны виновными в «сокрытии информации».

Впрочем, главной новостью стало наказание — лишение свободы на четыре года, два из которых — условно, а также запрет на занятие выборных должностей в течение пяти лет с немедленным вступлением этой меры в силу. Это означает, что Ле Пен не сможет участвовать в президентских выборах 2027 года.

Она сама не отрицала такой возможности и объясняла, к каким тяжелым последствиям это приведет. В ноябре, после завершения судебных слушаний, Марин Ле Пен заявила: «Это требование прокурора возмутительно. Оно чрезмерно. Запрошена политическая "смертная казнь" с немедленным исполнением приговора».

Oжидая решения суда, Ле Пен старалась не давить слишком сильно на судей, возможно опасаясь обратной реакции.

Однако ее молчание в прессе не означало бездействия. Журналисты не раз задавали ей вопросы о том, как политические шаги ее партии могли коррелировать с ходом процесса. Их интересовало, не стала ли декабрьская отставка премьер-министра Мишеля Барнье местью за жесткость суда. Возможно, она пощадила его преемника Франсуа Байру в обмен на назначение министром юстиции примирительно настроенного Жеральда Дарманена, а также потому, что Байру пережил аналогичное разбирательство в деле о помощниках евродепутатов от его партии MoDem. Многие полагают, что она поддержала назначение нового главы Конституционного совета Ришара Феррана в надежде, что совет поможет пересмотреть вопрос о немедленном исполнении наказания. На все эти обвинения Марин Ле Пен отвечала одинаково: ее «личное дело» не имело к этому никакого отношения.

Наблюдатели выражают опасения по поводу возможного политического вмешательства в процесс. Отстранение судом от участия в выборах основного кандидата от крупнейшей оппозиционной партии окажет еще большее влияние на французскую политику, чем дело Франсуа Фийона в 2017 году. Тогда обвинения против Фийона серьезно подорвали его кампанию. И точно так же подозрения в «ливийском финансировании» или «дело Бетанкур», как не раз уверял Николя Саркози, помешали ему выиграть президентские выборы в 2012 году против Франсуа Олланда.

Марин Ле Пен уже заявила, что подаст апелляцию.

Юрист по образованию, она пользуется поддержкой опытных советников и готова к длительным судебным тяжбам, способным отсрочить исполнение приговора. Однако вопрос о поражении в избирательных правах стоит особенно остро, поскольку никакие апелляции его не отменят — он «немедленный». В одном из интервью она сказала прямо: «Вы знаете, страх не устраняет опасность. Я считаю себя полностью невиновной по всем предъявленным обвинениям. Поэтому, если моя вина будет признана, я воспользуюсь правовой системой, чтобы снова отстоять свою невиновность».

Во Франции существует два высших юридических органа, имеющих право рассматривать подобные вопросы: Государственный совет (Conseil d’Etat) и Конституционный совет (Conseil constitutionnel). Оба являются гарантами соблюдения конституции, но у них разные функции. Конституционный совет отвечает за контроль конституционности законов, а Государственный совет — за законность административных актов. Конституционный совет в ряде случаев уже высказывался, что немедленное поражение в правах не может применяться к депутатам парламента. Однако Государственный совет придерживается иной позиции: с 2012 года он неизменно утверждает законность немедленного исполнения подобных наказаний для выборных должностей на местном уровне.

Сегодняшнее решение суда может стать поворотным моментом в истории страны. Никогда ранее кандидат, занявший второе место на президентских выборах дважды подряд, пользующийся явной поддержкой большинства избирателей, не оказывался в такой ситуации. Более того, в 2017 году Франсуа Фийон, находясь под следствием, все же смог участвовать в выборах. В случае с Ле Пен речь идет о фактическом запрете на участие, что ставит вопросы о равенстве кандидатов перед законом.

Несмотря на поддержку как внутри партии, так и своих сторонников-избирателей, вполне вероятно, что Марин Ле Пен не сможет возглавить президентскую гонку.

Потенциальным преемником называют Жордана Барделля, нынешнего председателя «Национального объединения».

С этим сегодня согласилась и сама Марин Ле Пен, сказав, что «у него есть все необходимые качества, чтобы стать президентом Республики». Однако, хотя он и популярен среди сторонников партии, его уровень узнаваемости и харизмы не сравним с фигурой самой Ле Пен. Накануне приговора новый опрос Ifop для еженедельника JDD показал, что Марин Ле Пен остается фаворитом первого тура выборов, опережая всех своих соперников с результатом в 34−37%.

Франция вступает в новую политическую реальность, где правые, вероятно, будут вынуждены искать нового лидера, а левые и центристы — переосмыслять стратегию борьбы без привычного оппонента. Если приговор останется в силе, это может привести к полной смене баланса сил на выборах 2027 года.