Марин Ле Пен не оставили ни выборов, ни свободы
Лидер крайне правых Франции не сможет баллотироваться в президенты в 2027 году
Парижский суд вынес 31 марта приговор по делу о нецелевом использовании средств Европейского парламента (ЕП), в котором были замешаны Марин Ле Пен и ее соратники. Она и целый ряд ее однопартийцев признаны виновными. Лидера французских крайне правых приговорили к лишению свободы на четыре года, два из которых — условно, а также запретили избираться в органы власти в течение пяти лет. Это лишает ее возможности баллотироваться на президентских выборах 2027 года. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.
Марин Ле Пен
Фото: Abdul Saboor / Reuters
31 марта Парижский суд вынес приговор, который стал настоящим политическим землетрясением: Марин Ле Пен, лидер партии «Национальное объединение» (RN), была признана виновной в деле о нецелевом использовании средств Европарламента за счет фиктивного найма ассистентов депутатов для партии с 2004 по 2016 год. Помимо нее виновными в этом же признали еще восемь депутатов партии, другие двенадцать ее однопартийцев признаны виновными в «сокрытии информации».
Впрочем, главной новостью стало наказание — лишение свободы на четыре года, два из которых — условно, а также запрет на занятие выборных должностей в течение пяти лет с немедленным вступлением этой меры в силу. Это означает, что Ле Пен не сможет участвовать в президентских выборах 2027 года.
Она сама не отрицала такой возможности и объясняла, к каким тяжелым последствиям это приведет. В ноябре, после завершения судебных слушаний, Марин Ле Пен заявила: «Это требование прокурора возмутительно. Оно чрезмерно. Запрошена политическая "смертная казнь" с немедленным исполнением приговора».
Oжидая решения суда, Ле Пен старалась не давить слишком сильно на судей, возможно опасаясь обратной реакции.
Однако ее молчание в прессе не означало бездействия. Журналисты не раз задавали ей вопросы о том, как политические шаги ее партии могли коррелировать с ходом процесса. Их интересовало, не стала ли декабрьская отставка премьер-министра Мишеля Барнье местью за жесткость суда. Возможно, она пощадила его преемника Франсуа Байру в обмен на назначение министром юстиции примирительно настроенного Жеральда Дарманена, а также потому, что Байру пережил аналогичное разбирательство в деле о помощниках евродепутатов от его партии MoDem. Многие полагают, что она поддержала назначение нового главы Конституционного совета Ришара Феррана в надежде, что совет поможет пересмотреть вопрос о немедленном исполнении наказания. На все эти обвинения Марин Ле Пен отвечала одинаково: ее «личное дело» не имело к этому никакого отношения.
Наблюдатели выражают опасения по поводу возможного политического вмешательства в процесс. Отстранение судом от участия в выборах основного кандидата от крупнейшей оппозиционной партии окажет еще большее влияние на французскую политику, чем дело Франсуа Фийона в 2017 году. Тогда обвинения против Фийона серьезно подорвали его кампанию. И точно так же подозрения в «ливийском финансировании» или «дело Бетанкур», как не раз уверял Николя Саркози, помешали ему выиграть президентские выборы в 2012 году против Франсуа Олланда.
Марин Ле Пен уже заявила, что подаст апелляцию.
Юрист по образованию, она пользуется поддержкой опытных советников и готова к длительным судебным тяжбам, способным отсрочить исполнение приговора. Однако вопрос о поражении в избирательных правах стоит особенно остро, поскольку никакие апелляции его не отменят — он «немедленный». В одном из интервью она сказала прямо: «Вы знаете, страх не устраняет опасность. Я считаю себя полностью невиновной по всем предъявленным обвинениям. Поэтому, если моя вина будет признана, я воспользуюсь правовой системой, чтобы снова отстоять свою невиновность».
Во Франции существует два высших юридических органа, имеющих право рассматривать подобные вопросы: Государственный совет (Conseil d’Etat) и Конституционный совет (Conseil constitutionnel). Оба являются гарантами соблюдения конституции, но у них разные функции. Конституционный совет отвечает за контроль конституционности законов, а Государственный совет — за законность административных актов. Конституционный совет в ряде случаев уже высказывался, что немедленное поражение в правах не может применяться к депутатам парламента. Однако Государственный совет придерживается иной позиции: с 2012 года он неизменно утверждает законность немедленного исполнения подобных наказаний для выборных должностей на местном уровне.
Сегодняшнее решение суда может стать поворотным моментом в истории страны. Никогда ранее кандидат, занявший второе место на президентских выборах дважды подряд, пользующийся явной поддержкой большинства избирателей, не оказывался в такой ситуации. Более того, в 2017 году Франсуа Фийон, находясь под следствием, все же смог участвовать в выборах. В случае с Ле Пен речь идет о фактическом запрете на участие, что ставит вопросы о равенстве кандидатов перед законом.
Несмотря на поддержку как внутри партии, так и своих сторонников-избирателей, вполне вероятно, что Марин Ле Пен не сможет возглавить президентскую гонку.
Потенциальным преемником называют Жордана Барделля, нынешнего председателя «Национального объединения».
С этим сегодня согласилась и сама Марин Ле Пен, сказав, что «у него есть все необходимые качества, чтобы стать президентом Республики». Однако, хотя он и популярен среди сторонников партии, его уровень узнаваемости и харизмы не сравним с фигурой самой Ле Пен. Накануне приговора новый опрос Ifop для еженедельника JDD показал, что Марин Ле Пен остается фаворитом первого тура выборов, опережая всех своих соперников с результатом в 34−37%.
Франция вступает в новую политическую реальность, где правые, вероятно, будут вынуждены искать нового лидера, а левые и центристы — переосмыслять стратегию борьбы без привычного оппонента. Если приговор останется в силе, это может привести к полной смене баланса сил на выборах 2027 года.