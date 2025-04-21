«Обращал внимание на подчас намеренно замалчиваемые случаи несправедливости»

Религиозные деятели России выразили свои соболезнования в связи со смертью папы Франциска. “Ъ” приводит их полные заявления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Папа римский Франциск

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Папа римский Франциск

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Архиепископ, митрополит архиепархии Божией Матери в Москве, председатель Конференции католических епископов России Павел Пецци:

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Дорогие братья и сестры, с большой скорбью и одновременно с великой радостью мы узнали, что наш любимый святейший отец Франциск вернулся в Дом Отца. О датах и времени торжественных заупокойных месс в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде будет объявлено отдельно в ближайшее время. Призываю всех по возможности участвовать в этих мессах. Всех священников прошу служить святую мессу по усопшем понтифике с соблюдением литургических указаний, которые будут разосланы священнослужителям в ближайшее время.

Прошу также, чтобы в Кафедральном соборе в Москве, в соборе Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге, в храме Св. Адальберта в Калининграде и во всех юбилейных храмах открыли книги соболезнований.

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Его высокопреосвященству, высокопреосвященнейшему Кевину кардиналу Фарреллу, Камерленго Римско-католической церкви

Ваше высокопреосвященство!

Примите мои искренние соболезнования в связи с кончиной папы римского Франциска.

Почивший понтифик возглавил Римско-католическую церковь во время эпохальных перемен (Совместное заявление папы Франциска и патриарха Кирилла, 7).

С его именем связан важный этап в отношениях между Русской православной и Римско-католической церквами. Состоявшаяся в 2016 году первая в истории встреча их предстоятелей ознаменовала желание наших церквей исцелить «раны, нанесенные в конфликтах далекого и недавнего прошлого» и «объединять усилия для свидетельства о Евангелии Христовом и общем наследии Церкви первого тысячелетия» (Совместное заявление 5, 7).

Для христиан всего мира особое значение имело стремление его святейшества к проявлению солидарности со страдающими и обездоленными. Постоянно напоминая о присутствии Господа Иисуса Христа в лице каждого бедного и нуждающегося в помощи, папа обращал внимание на подчас намеренно замалчиваемые случаи несправедливости, попрания человеческого достоинства и различных форм преследования. Мы с благодарностью будем помнить о его заявлениях в защиту религиозной свободы и, в частности, гонимой Украинской православной церкви.

Всемилостивый Господь да упокоит душу служителя Своего, преставившегося на второй день празднования Воскресения Христова христианами всего мира, в селениях праведных. Да приведет Он его «от смерти к жизни» (Ин. 5:24), прощая все прегрешения вольные и невольные, и да сотворит ему вечную память!

Первый заместитель председателя Евро-Азиатского дивизиона Генеральной конференции Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России, пастор Олег Гончаров:

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

— Выражаю искренние соболезнования всей католической общине России в связи со смертью главы Римско-католической церкви папы Франциска. Несмотря на серьезные различия в вероучении христиане-адвентисты седьмого дня с глубоким уважением относятся к верующим католикам, строят с ними добрые взаимоотношения и участвуют в социальном служении ближним. Папа Франциск всегда призывал своих последователей к служению ближним и молился за мир между народами. Он последовательно выступал в защиту свободы совести и гонимых за веру. Память о его добрых делах сохранится в истории человечества.

Главный раввин России Берл Лазар:

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

— Папа Франциск являлся настоящим другом еврейского народа. Еще до того, как он стал понтификом, он очень близко общался, можно сказать, дружил с раввином в Аргентине. Он всегда выступал за диалог, за достижение взаимопонимания. Он оказывал помощь еврейскому народу, поддерживал его. Папа встречался с семьями израильских заложников, которых удерживают в секторе Газа. Он попросил прощения у евреев за то, что происходило во время холокоста. Для нас его смерть — это огромная потеря, он искренне верил в Бога без каких-либо своих личных интересов. Он не был политиком, он просто хотел помогать людям, чтобы люди жили в мире, чтобы был мир во всем мире.

Главный муфтий шейх Равиль Гайнутдин:

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

— От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации и всего нашего духовенства приношу глубокие соболезнования Святому престолу и всему христианскому миру в связи с завершением земной жизни главы Римско-католической церкви папы Франциска.

Будучи человеком мира, папа Франциск поставил в центр своего служения гуманистический аспект христианского вероучения, последовательно проповедуя человеколюбие и общечеловеческое братство. Мне дороги воспоминания о нашей встрече с папой Франциском в городе Астане в 2022 году, когда его святейшество, не колеблясь, присоединился к моему предложению о совместной мольбе Всевышнему о человечестве и мире. Памятными визитами на Аравийский полуостров и в другие части исламского мира, подписанием в Абу-Даби декларации «О человеческом братстве во имя мира и мирного сосуществования», изданием энциклики «Все братья» (Fratelli tutti) он оставил глубокий положительный след в истории исламско-христианских отношений и межрелигиозного общения в целом. Историкам будущего еще предстоит объемно изучить и воздать по заслугам великому проповеднику и духовному лидеру, однако уже сейчас мы можем говорить о том, что усопший понтифик был человеком братского диалога и сердечной мягкости, проповедником милосердия, сострадания и любви к ближнему. Таким он останется в наших сердцах.

Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир хазрат Крганов:

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— От имени мусульман России выражаем глубокие соболезнования католикам всего мира в связи с уходом из жизни папы римского Франциска. За 12 лет своего понтификата он уделял большое внимание вопросам социальной справедливости, поддержке нуждающихся и защите человеческого достоинства. Особое место в его служении занимал межрелигиозный диалог: подписанный им документ между Ватиканом и Университетом аль-Азхар стал уникальным примером сотрудничества между христианами и мусульманами. Его святейшество неоднократно выступал за миротворчество и призывал к прекращению конфликтов, в том числе в Палестине, подчеркивая важность уважения гуманитарных прав и поиска согласия между народами. Мусульмане запомнят его как человека, стремившегося к диалогу, справедливости и миру. Молим Всевышнего даровать терпение и утешение всем, кто скорбит о его кончине.

Председатель Центрального духовного управления буддистов Геше Йонтен:

Фото: Станислав Красильников / Фотохост-агентство РИА Новости

— Смерть папы Франциска — это печальное известие не только для католиков, но многих людей по всему миру. Он был фигурой мирового значения. Он оставил глубокий след в истории не только христианства, но и всего мира. Его служение, мудрость и доброта были примером для подражания для многих христиан. С его приходом Римско-католическая церковь перешла на новый уровень работы. Папа Франциск внес неоценимый вклад не только в христианство, а в мировую религию в целом. Мы выражаем глубокие соболезнования всем католикам, всем кто его любил и уважал. Мы вместе со всеми возносим свои молитвы за то, чтобы он обрел лучший удел после смерти.

Генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов:

Фото: Соцсети Кирилла Горбунова

— Смерть папы Франциска в понедельник после Пасхи оставляет чувство глубокой утраты — и одновременно огромной радости от того, что мне, нам было дано быть в церкви рядом с этим человеком, видеть его пример христианской жизни, ощущать его пастырскую заботу и руководство. По этому папе было видно, что он пережил в своей жизни освобождающий опыт присутствия Бога и Его прощения, который позволяет без парализующего страха, с доверием к Богу смотреть в лицо трагизму человеческой жизни, идти навстречу другим людям, особенно людям иной веры и убеждений, и рисковать менять вещи, которые могут считаться незыблемыми. Все это он принес в свое служение епископа Рима, предстоятеля огромной католической церкви, объединяющей самые разные народы и культуры.

Франциск предпринимал огромные усилия для того, чтобы голос церкви и ее исцеляющее присутствие достигали людей, отдалившихся от нее внешне или внутренне, особенно бедных и отверженных обществом; чтобы исцелять разделения и восстанавливать братские связи с верующими иных конфессий и религий; чтобы очищать церковь от чумы злоупотреблений и насилия и помочь ей вновь ощутить себя народом Божиим, в котором все происходит и решается совместно, соборно, синодально; чтобы напоминать всем, и особенно тем, от кого зависят судьбы людей и народов, что конфликты решаются посредством диалога; а главное — говорить всем снова и снова, что Бог существует и что Его лицо, обращенное к нам,— это бесконечное милосердие ко всем, особенно к тем, кто нуждается в нем больше всего.

Его последними словами, оставленными церкви и миру, стали слова пасхального приветствия: «Любовь победила ненависть. Свет победил тьму. Истина победила ложь. Прощение победило месть. Зло не исчезло из нашей истории, оно останется до конца, но оно больше не господствует, оно больше не имеет власти над теми, кто принимает благодать этого дня. Христос воскрес!»

Главный редактор Издательства францисканцев, редактор Католической энциклопедии Игорь Баранов:

Фото: Тамара Дмитриева

— 21 апреля, в пасхальный понедельник и в день основания Рима, папа Франциск завершил свой земной путь. Окончился его 12-летний понтификат, отмеченный особенным вниманием к людям, остро нуждающимся в милосердной помощи и поддержке. В проповедях и посланиях папа очень часто обращался к притче о добром самарянине, говорил о том, что церковь должна «выйти за свои пределы» ради служения ближним. И слова у него не расходились с делом. Еще когда был священником, он посещал лепрозорий и помогал бездомным, а вскоре после избрания на Святой престол мессу Великого четверга (с омовением ног) служил в римской тюрьме для малолетних преступников...

Именно в таком папе нуждалась католическая церковь после ухода на покой Бенедикта XVI — харизматичном, открытом и улыбчивом, во многом похожем на папу Иоанна Павла II, который тоже прошел путь от рядового приходского священника до архипастыря и яркого проповедника. Этих понтификов роднят и простота их образа жизни, аскетичность в быту. Уже будучи архиепископом Буэнос-Айреса, Хорхе Марио Бергольо жил в скромной квартире, ездил на городском транспорте и сам готовил себе еду, а став папой Франциском, отказался переезжать из паломнической гостиницы святой Марфы в апартаменты Ватиканского дворца.

Папа Франциск умел удивлять и поступками, и словами, не боясь, что их могут превратно истолковать. В одном из своих обращений urbi et orbi он сказал, что «мир нуждается в нежности», очевидно из-за общественной тенденции к ожесточению и равнодушию. А в официальном апостольском обращении «Christus vivit» («Христос жив») папа процитировал строки любимого аргентинского поэта Франсиско Бернардеса:

«Если, чтобы сегодня я мог так любить,

Надо было, чтоб горечь и боль испытал,

Значит, я ради блага так тяжко страдал,

Значит, слезы пришлось не напрасно пролить.

Ведь пройдя через все это, я осознал:

Невозможно блаженство и радость вкусить,

Если скорбь и страдания ты не вкушал...»

Завершился 88-летний земной путь Хорхе Марио Бергольо, ставшего первым папой из Америки и возглавившего католическую церковь в кризисный период. Папа Франциск до конца отстаивал традиционные христианские ценности, но при этом «милость к падшим призывал». Он вошел в мировую историю и как первый римский понтифик, встретившийся с патриархом Московским и всея Руси. Символично и общее празднование Пасхи в этом году у православных и католиков.

Вечная память и вечный свет папе Франциску!

Павел Коробов