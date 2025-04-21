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«Обращал внимание на подчас намеренно замалчиваемые случаи несправедливости»

Российские религиозные деятели вспоминают, каким был папа римский Франциск

Религиозные деятели России выразили свои соболезнования в связи со смертью папы Франциска. “Ъ” приводит их полные заявления.

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Папа римский Франциск

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Архиепископ, митрополит архиепархии Божией Матери в Москве, председатель Конференции католических епископов России Павел Пецци:

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Дорогие братья и сестры, с большой скорбью и одновременно с великой радостью мы узнали, что наш любимый святейший отец Франциск вернулся в Дом Отца. О датах и времени торжественных заупокойных месс в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде будет объявлено отдельно в ближайшее время. Призываю всех по возможности участвовать в этих мессах. Всех священников прошу служить святую мессу по усопшем понтифике с соблюдением литургических указаний, которые будут разосланы священнослужителям в ближайшее время.

Прошу также, чтобы в Кафедральном соборе в Москве, в соборе Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге, в храме Св. Адальберта в Калининграде и во всех юбилейных храмах открыли книги соболезнований.

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Его высокопреосвященству, высокопреосвященнейшему Кевину кардиналу Фарреллу, Камерленго Римско-католической церкви

Ваше высокопреосвященство!

Примите мои искренние соболезнования в связи с кончиной папы римского Франциска.

Почивший понтифик возглавил Римско-католическую церковь во время эпохальных перемен (Совместное заявление папы Франциска и патриарха Кирилла, 7).

С его именем связан важный этап в отношениях между Русской православной и Римско-католической церквами. Состоявшаяся в 2016 году первая в истории встреча их предстоятелей ознаменовала желание наших церквей исцелить «раны, нанесенные в конфликтах далекого и недавнего прошлого» и «объединять усилия для свидетельства о Евангелии Христовом и общем наследии Церкви первого тысячелетия» (Совместное заявление 5, 7).

Кто считается наиболее вероятным преемником папы Франциска

Для христиан всего мира особое значение имело стремление его святейшества к проявлению солидарности со страдающими и обездоленными. Постоянно напоминая о присутствии Господа Иисуса Христа в лице каждого бедного и нуждающегося в помощи, папа обращал внимание на подчас намеренно замалчиваемые случаи несправедливости, попрания человеческого достоинства и различных форм преследования. Мы с благодарностью будем помнить о его заявлениях в защиту религиозной свободы и, в частности, гонимой Украинской православной церкви.

Всемилостивый Господь да упокоит душу служителя Своего, преставившегося на второй день празднования Воскресения Христова христианами всего мира, в селениях праведных. Да приведет Он его «от смерти к жизни» (Ин. 5:24), прощая все прегрешения вольные и невольные, и да сотворит ему вечную память!

Первый заместитель председателя Евро-Азиатского дивизиона Генеральной конференции Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России, пастор Олег Гончаров:

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

— Выражаю искренние соболезнования всей католической общине России в связи со смертью главы Римско-католической церкви папы Франциска. Несмотря на серьезные различия в вероучении христиане-адвентисты седьмого дня с глубоким уважением относятся к верующим католикам, строят с ними добрые взаимоотношения и участвуют в социальном служении ближним. Папа Франциск всегда призывал своих последователей к служению ближним и молился за мир между народами. Он последовательно выступал в защиту свободы совести и гонимых за веру. Память о его добрых делах сохранится в истории человечества.

Главный раввин России Берл Лазар:

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

— Папа Франциск являлся настоящим другом еврейского народа. Еще до того, как он стал понтификом, он очень близко общался, можно сказать, дружил с раввином в Аргентине. Он всегда выступал за диалог, за достижение взаимопонимания. Он оказывал помощь еврейскому народу, поддерживал его. Папа встречался с семьями израильских заложников, которых удерживают в секторе Газа. Он попросил прощения у евреев за то, что происходило во время холокоста. Для нас его смерть — это огромная потеря, он искренне верил в Бога без каких-либо своих личных интересов. Он не был политиком, он просто хотел помогать людям, чтобы люди жили в мире, чтобы был мир во всем мире.

Главный муфтий шейх Равиль Гайнутдин:

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

— От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации и всего нашего духовенства приношу глубокие соболезнования Святому престолу и всему христианскому миру в связи с завершением земной жизни главы Римско-католической церкви папы Франциска.

Будучи человеком мира, папа Франциск поставил в центр своего служения гуманистический аспект христианского вероучения, последовательно проповедуя человеколюбие и общечеловеческое братство. Мне дороги воспоминания о нашей встрече с папой Франциском в городе Астане в 2022 году, когда его святейшество, не колеблясь, присоединился к моему предложению о совместной мольбе Всевышнему о человечестве и мире. Памятными визитами на Аравийский полуостров и в другие части исламского мира, подписанием в Абу-Даби декларации «О человеческом братстве во имя мира и мирного сосуществования», изданием энциклики «Все братья» (Fratelli tutti) он оставил глубокий положительный след в истории исламско-христианских отношений и межрелигиозного общения в целом. Историкам будущего еще предстоит объемно изучить и воздать по заслугам великому проповеднику и духовному лидеру, однако уже сейчас мы можем говорить о том, что усопший понтифик был человеком братского диалога и сердечной мягкости, проповедником милосердия, сострадания и любви к ближнему. Таким он останется в наших сердцах.

Чем запомнился папа римский Франциск

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Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир хазрат Крганов:

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— От имени мусульман России выражаем глубокие соболезнования католикам всего мира в связи с уходом из жизни папы римского Франциска. За 12 лет своего понтификата он уделял большое внимание вопросам социальной справедливости, поддержке нуждающихся и защите человеческого достоинства. Особое место в его служении занимал межрелигиозный диалог: подписанный им документ между Ватиканом и Университетом аль-Азхар стал уникальным примером сотрудничества между христианами и мусульманами. Его святейшество неоднократно выступал за миротворчество и призывал к прекращению конфликтов, в том числе в Палестине, подчеркивая важность уважения гуманитарных прав и поиска согласия между народами. Мусульмане запомнят его как человека, стремившегося к диалогу, справедливости и миру. Молим Всевышнего даровать терпение и утешение всем, кто скорбит о его кончине.

Председатель Центрального духовного управления буддистов Геше Йонтен:

Фото: Станислав Красильников / Фотохост-агентство РИА Новости

— Смерть папы Франциска — это печальное известие не только для католиков, но многих людей по всему миру. Он был фигурой мирового значения. Он оставил глубокий след в истории не только христианства, но и всего мира. Его служение, мудрость и доброта были примером для подражания для многих христиан. С его приходом Римско-католическая церковь перешла на новый уровень работы. Папа Франциск внес неоценимый вклад не только в христианство, а в мировую религию в целом. Мы выражаем глубокие соболезнования всем католикам, всем кто его любил и уважал. Мы вместе со всеми возносим свои молитвы за то, чтобы он обрел лучший удел после смерти.

Генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов:

Фото: Соцсети Кирилла Горбунова

— Смерть папы Франциска в понедельник после Пасхи оставляет чувство глубокой утраты — и одновременно огромной радости от того, что мне, нам было дано быть в церкви рядом с этим человеком, видеть его пример христианской жизни, ощущать его пастырскую заботу и руководство. По этому папе было видно, что он пережил в своей жизни освобождающий опыт присутствия Бога и Его прощения, который позволяет без парализующего страха, с доверием к Богу смотреть в лицо трагизму человеческой жизни, идти навстречу другим людям, особенно людям иной веры и убеждений, и рисковать менять вещи, которые могут считаться незыблемыми. Все это он принес в свое служение епископа Рима, предстоятеля огромной католической церкви, объединяющей самые разные народы и культуры.

Так говорил папа: яркие высказывания понтифика

Франциск предпринимал огромные усилия для того, чтобы голос церкви и ее исцеляющее присутствие достигали людей, отдалившихся от нее внешне или внутренне, особенно бедных и отверженных обществом; чтобы исцелять разделения и восстанавливать братские связи с верующими иных конфессий и религий; чтобы очищать церковь от чумы злоупотреблений и насилия и помочь ей вновь ощутить себя народом Божиим, в котором все происходит и решается совместно, соборно, синодально; чтобы напоминать всем, и особенно тем, от кого зависят судьбы людей и народов, что конфликты решаются посредством диалога; а главное — говорить всем снова и снова, что Бог существует и что Его лицо, обращенное к нам,— это бесконечное милосердие ко всем, особенно к тем, кто нуждается в нем больше всего.

Его последними словами, оставленными церкви и миру, стали слова пасхального приветствия: «Любовь победила ненависть. Свет победил тьму. Истина победила ложь. Прощение победило месть. Зло не исчезло из нашей истории, оно останется до конца, но оно больше не господствует, оно больше не имеет власти над теми, кто принимает благодать этого дня. Христос воскрес!»

Главный редактор Издательства францисканцев, редактор Католической энциклопедии Игорь Баранов:

Фото: Тамара Дмитриева

— 21 апреля, в пасхальный понедельник и в день основания Рима, папа Франциск завершил свой земной путь. Окончился его 12-летний понтификат, отмеченный особенным вниманием к людям, остро нуждающимся в милосердной помощи и поддержке. В проповедях и посланиях папа очень часто обращался к притче о добром самарянине, говорил о том, что церковь должна «выйти за свои пределы» ради служения ближним. И слова у него не расходились с делом. Еще когда был священником, он посещал лепрозорий и помогал бездомным, а вскоре после избрания на Святой престол мессу Великого четверга (с омовением ног) служил в римской тюрьме для малолетних преступников...

Именно в таком папе нуждалась католическая церковь после ухода на покой Бенедикта XVI — харизматичном, открытом и улыбчивом, во многом похожем на папу Иоанна Павла II, который тоже прошел путь от рядового приходского священника до архипастыря и яркого проповедника. Этих понтификов роднят и простота их образа жизни, аскетичность в быту. Уже будучи архиепископом Буэнос-Айреса, Хорхе Марио Бергольо жил в скромной квартире, ездил на городском транспорте и сам готовил себе еду, а став папой Франциском, отказался переезжать из паломнической гостиницы святой Марфы в апартаменты Ватиканского дворца.

Умер глава католической церкви

Папа Франциск умел удивлять и поступками, и словами, не боясь, что их могут превратно истолковать. В одном из своих обращений urbi et orbi он сказал, что «мир нуждается в нежности», очевидно из-за общественной тенденции к ожесточению и равнодушию. А в официальном апостольском обращении «Christus vivit» («Христос жив») папа процитировал строки любимого аргентинского поэта Франсиско Бернардеса:

«Если, чтобы сегодня я мог так любить,

Надо было, чтоб горечь и боль испытал,

Значит, я ради блага так тяжко страдал,

Значит, слезы пришлось не напрасно пролить.

Ведь пройдя через все это, я осознал:

Невозможно блаженство и радость вкусить,

Если скорбь и страдания ты не вкушал...»

Завершился 88-летний земной путь Хорхе Марио Бергольо, ставшего первым папой из Америки и возглавившего католическую церковь в кризисный период. Папа Франциск до конца отстаивал традиционные христианские ценности, но при этом «милость к падшим призывал». Он вошел в мировую историю и как первый римский понтифик, встретившийся с патриархом Московским и всея Руси. Символично и общее празднование Пасхи в этом году у православных и католиков.

Вечная память и вечный свет папе Франциску!

Павел Коробов

Фотогалерея

Папа римский Франциск и его свершения

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Будущий понтифик Хорхе Марио Бергольо (слева) с братом Оскаром. Дети из семьи итальянских эмигрантов выросли в Буэнос-Айресе (Аргентина)

Будущий понтифик Хорхе Марио Бергольо (слева) с братом Оскаром. Дети из семьи итальянских эмигрантов выросли в Буэнос-Айресе (Аргентина)

Фото: Getty Images

Хорхе Марио Бергольо, получив светское образование химика-технолога, поступил в семинарию. Закончив ее, в 1958 году вступил в иезуитский монашеский орден. В 1969 году был рукоположен в священники. В 1998 году стал архиепископом Буэнос-Айреса. В 2001 году возведен в кардиналы

Хорхе Марио Бергольо, получив светское образование химика-технолога, поступил в семинарию. Закончив ее, в 1958 году вступил в иезуитский монашеский орден. В 1969 году был рукоположен в священники. В 1998 году стал архиепископом Буэнос-Айреса. В 2001 году возведен в кардиналы

Фото: API / Gamma-Rapho / Getty Images

Епископ Хорхе Марио Бергольо (в центре) и отец Хосе Мария де Паола (справа), известный как «отец Пепе», посещают трущобы в Буэнос-Айресе. 1998 год

Епископ Хорхе Марио Бергольо (в центре) и отец Хосе Мария де Паола (справа), известный как «отец Пепе», посещают трущобы в Буэнос-Айресе. 1998 год

Фото: Parroquia Virgen de Caacupe / Reuters

Официально папа римский Франциск был избран 13 марта 2013 года. Он тут же заявил, что его новая резиденция в Ватикане слишком просторна, и попросил сократить количество отведенных для него комнат&lt;br> На фото: первое появление папы на балконе собора Святого Петра после избрания

Официально папа римский Франциск был избран 13 марта 2013 года. Он тут же заявил, что его новая резиденция в Ватикане слишком просторна, и попросил сократить количество отведенных для него комнат
На фото: первое появление папы на балконе собора Святого Петра после избрания

Фото: Reuters / Stefano Rellandini

Одним из главных символов папской власти, который вручается на церемонии интронизации, является «перстень рыбака». Папа римский Франциск в целях экономии попросил изготовить его для себя не из золота, как обычно, а из серебра

Одним из главных символов папской власти, который вручается на церемонии интронизации, является «перстень рыбака». Папа римский Франциск в целях экономии попросил изготовить его для себя не из золота, как обычно, а из серебра

Фото: Reuters / Stefano Rellandini

В преддверии церемонии интронизации понтифик призвал свою паству из числа аргентинских католиков не приезжать в Рим, а сэкономленные деньги потратить на благотворительность

В преддверии церемонии интронизации понтифик призвал свою паству из числа аргентинских католиков не приезжать в Рим, а сэкономленные деньги потратить на благотворительность

Фото: AP / Andrew Medichini

В 2001 году, в Страстную неделю, будущий папа Хорхе Марио Бергольо посетил хоспис для больных СПИДом, где омыл и поцеловал ноги 12 пациентам

В 2001 году, в Страстную неделю, будущий папа Хорхе Марио Бергольо посетил хоспис для больных СПИДом, где омыл и поцеловал ноги 12 пациентам

Фото: Reuters / Enrique Garcia Medina

Папа Франциск обнимает больного на площади Святого Петра в Ватикане. 2013 год

Папа Франциск обнимает больного на площади Святого Петра в Ватикане. 2013 год

Фото: EPA / Claudio Peri

23 марта 2013 года состоялось уникальное в истории католичества событие: встреча двух понтификов — новоизбранного Франциска (слева) и почетного папы Бенедикта XVI

23 марта 2013 года состоялось уникальное в истории католичества событие: встреча двух понтификов — новоизбранного Франциска (слева) и почетного папы Бенедикта XVI

Фото: Reuters

Папа Франциск благословляет ребенка во время визита в интернат для детей-инвалидов в Ассизи. 2013 год

Папа Франциск благословляет ребенка во время визита в интернат для детей-инвалидов в Ассизи. 2013 год

Фото: AP / Gregorio Borgia

Толпа верующих на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, где папа Франциск выступил перед верующими в рамках празднования Всемирного дня молодежи. Июль 2013 года

Толпа верующих на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, где папа Франциск выступил перед верующими в рамках празднования Всемирного дня молодежи. Июль 2013 года

Фото: Reuters / Sergio Moraes

Проповедующий строгость и обдуманность трат понтифик отказался от положенного ему лимузина, выбрав более экономичный автомобиль

Проповедующий строгость и обдуманность трат понтифик отказался от положенного ему лимузина, выбрав более экономичный автомобиль

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Папа Франциск — футбольный болельщик команды «Сан-Лоренсо». А с 12 марта 2008 года он является активным членом клуба и даже участвовал в богослужении, посвященном 100-летию со дня основания футбольной команды

Папа Франциск — футбольный болельщик команды «Сан-Лоренсо». А с 12 марта 2008 года он является активным членом клуба и даже участвовал в богослужении, посвященном 100-летию со дня основания футбольной команды

Фото: San Lorenzo soccer club / Reuters

Папа римский Франциск смотрит на Менору, подаренную премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху (в центре) во время визита последнего в Ватикан. 2013 год

Папа римский Франциск смотрит на Менору, подаренную премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху (в центре) во время визита последнего в Ватикан. 2013 год

Фото: AP / Alessandra Tarantino

Папа Франциск на встрече с детьми и волонтерами в Ватикане, 2013 год

Папа Франциск на встрече с детьми и волонтерами в Ватикане, 2013 год

Фото: AP / Gregorio Borgia

В декабре 2013 года папа римский Франциск стал «Человеком года» по версии журнала Time

В декабре 2013 года папа римский Франциск стал «Человеком года» по версии журнала Time

Фото: Time

В одном из интервью папа римский Франциск I признался, что часто позволяет себе вздремнуть во время вечерних молитв

В одном из интервью папа римский Франциск I признался, что часто позволяет себе вздремнуть во время вечерних молитв

Фото: AP / Alessandra Tarantino

Итальянский художник Дарио Гамбарин, получивший известность благодаря работам в стиле лэнд-арт, изобразил Папу Франциска на одном из пшеничных полей Вероны (Италия). Сентябрь 2013 года

Итальянский художник Дарио Гамбарин, получивший известность благодаря работам в стиле лэнд-арт, изобразил Папу Франциска на одном из пшеничных полей Вероны (Италия). Сентябрь 2013 года

Фото: Reuters / Stringer

Папа Франциск с ребенком, одетым в костюм понтифика, на площади Святого Петра в Ватикане, февраль 2014 года. Костюмированный карнавал, известный как Марди Гра, проводится ежегодно перед началом Великого поста

Папа Франциск с ребенком, одетым в костюм понтифика, на площади Святого Петра в Ватикане, февраль 2014 года. Костюмированный карнавал, известный как Марди Гра, проводится ежегодно перед началом Великого поста

Фото: AP / L''Osservatore Romano

Папа Франциск с детьми выпускает голубей во время молитвы. 2014 год

Папа Франциск с детьми выпускает голубей во время молитвы. 2014 год

Фото: AP / Gregorio Borgia

Одна из традиционных общих аудиенций папы римского на площади Святого Петра в Ватикане. Мероприятие проходит в утренние часы каждую среду и обычно собирает до 50 тыс. человек

Одна из традиционных общих аудиенций папы римского на площади Святого Петра в Ватикане. Мероприятие проходит в утренние часы каждую среду и обычно собирает до 50 тыс. человек

Фото: Reuters / Max Rossi

Папа римский Франциск канонизировал около 900 человек. Например, новыми святыми стали его предшественники Иоанн XXIII, Иоанн Павел II и Павел VI

Папа римский Франциск канонизировал около 900 человек. Например, новыми святыми стали его предшественники Иоанн XXIII, Иоанн Павел II и Павел VI

Фото: Reuters / Max Rossi

The Guardian (Лондон, Великобритания): «Избрание латиноамериканского иезуита было немыслимо еще 30 лет назад. Выбор Бергольо свидетельствует о решительном смещении центра тяжести церкви от Европы к континенту, где живет большинство католиков и где вызовы, стоящие перед церковью, значительно отличаются от европейских»

The Guardian (Лондон, Великобритания): «Избрание латиноамериканского иезуита было немыслимо еще 30 лет назад. Выбор Бергольо свидетельствует о решительном смещении центра тяжести церкви от Европы к континенту, где живет большинство католиков и где вызовы, стоящие перед церковью, значительно отличаются от европейских»

Фото: EPA / L'Osservatore Romano

Папа Франциск благословляет верующих на площади Святого Петра во время еженедельной аудиенции. 2013 год

Папа Франциск благословляет верующих на площади Святого Петра во время еженедельной аудиенции. 2013 год

Фото: AP / Gregorio Borgia

Папа римский Франциск в октябре 2013 года решил продать свой мотоцикл Harley-Davidson Dyna Super Glide на благотворительных торгах лондонского дома «Бонэмс». Мотоцикл понтифику подарили к 110-летию известной марки мотоциклов. Модель с объемом двигателя 1,585 литра и автографом папы на бензобаке ушла на аукционе за рекордную сумму €241,5 тыс.

Папа римский Франциск в октябре 2013 года решил продать свой мотоцикл Harley-Davidson Dyna Super Glide на благотворительных торгах лондонского дома «Бонэмс». Мотоцикл понтифику подарили к 110-летию известной марки мотоциклов. Модель с объемом двигателя 1,585 литра и автографом папы на бензобаке ушла на аукционе за рекордную сумму €241,5 тыс.

Фото: L'Osservatore Romano

Папа Франциск с ягненком на плечах во время посещения прихода Сант-Альфонсо-Мария-де-Лигуори в Риме

Папа Франциск с ягненком на плечах во время посещения прихода Сант-Альфонсо-Мария-де-Лигуори в Риме

Фото: L'Osservatore Romano

Папа Римский о борьбе с абортами: «Это битва против атак на человеческую жизнь, против распространения культуры смерти. Эта битва, конечно, требует самопожертвования… Мы не можем на стороне поддерживать культуру жизни, если мы не пускаем наши корни в Иисусе Христе, если мы не соединены с ним так, как соединена виноградная лоза со своим стволом…»

Папа Римский о борьбе с абортами: «Это битва против атак на человеческую жизнь, против распространения культуры смерти. Эта битва, конечно, требует самопожертвования… Мы не можем на стороне поддерживать культуру жизни, если мы не пускаем наши корни в Иисусе Христе, если мы не соединены с ним так, как соединена виноградная лоза со своим стволом…»

Фото: Reuters / Tony Gentile

Папа римский Франциск в эфире канала CNN признался, что в молодости работал вышибалой в одном из ночных клубов Аргентины. Он также рассказал, что подрабатывал уборщиком и проводил эксперименты в химической лаборатории

Папа римский Франциск в эфире канала CNN признался, что в молодости работал вышибалой в одном из ночных клубов Аргентины. Он также рассказал, что подрабатывал уборщиком и проводил эксперименты в химической лаборатории

Фото: Reuters / Alessandro Bianchi

Порыв ветра развевает мантию папы Франциска во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 2014 год

Порыв ветра развевает мантию папы Франциска во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 2014 год

Фото: AP / Alessandra Tarantino

В июле 2016 года папа Франциск упал во время богослужения в польском Ченстохове. Свое падение он объяснил тем, что засмотрелся на образ Мадонны. Ранее папа римский Франциск заявлял о своей возможной отставке из-за проблем со здоровьем. По его словам, отречение его предшественника Бенедикта XVI в 2013 году — нормальная практика

В июле 2016 года папа Франциск упал во время богослужения в польском Ченстохове. Свое падение он объяснил тем, что засмотрелся на образ Мадонны. Ранее папа римский Франциск заявлял о своей возможной отставке из-за проблем со здоровьем. По его словам, отречение его предшественника Бенедикта XVI в 2013 году — нормальная практика

Фото: Reuters / Stringer

Папа римский Франциск заявляет, что не отрицает теорию Дарвина: «Эволюция в природе не противоречит теории сотворения мира, поскольку для эволюции необходимы живые существа, которые будут развиваться»

Папа римский Франциск заявляет, что не отрицает теорию Дарвина: «Эволюция в природе не противоречит теории сотворения мира, поскольку для эволюции необходимы живые существа, которые будут развиваться»

Фото: Reuters / Tony Gentile

В ноябре 2014 года в своем выступлении перед Европарламентом в Страсбурге папа заявил, что Европа больна одиночеством. По мнению понтифика, кроме пожилых людей от одиночества страдают и молодые, и люди, которые не смогли реализовать свои планы. Сама Европа «состарилась», заключил понтифик

В ноябре 2014 года в своем выступлении перед Европарламентом в Страсбурге папа заявил, что Европа больна одиночеством. По мнению понтифика, кроме пожилых людей от одиночества страдают и молодые, и люди, которые не смогли реализовать свои планы. Сама Европа «состарилась», заключил понтифик

Фото: AP / Vincent Kessler, Pool

В декабре 2014 года во время рождественского послания папа римский подверг резкой критике епископов, кардиналов и священников. Он заявил, что Курия — главный административный орган Святого престола — страдает от 15 «недугов», и выразил надежду, что в новом году их удастся излечить. Среди них папа Франциск назвал лицемерие, карьеризм и каменное сердце. «Орган, у которого нет самокритики, который не обновляется и не пытается улучшить себя, — это больной орган», — заявил папа Франциск

В декабре 2014 года во время рождественского послания папа римский подверг резкой критике епископов, кардиналов и священников. Он заявил, что Курия — главный административный орган Святого престола — страдает от 15 «недугов», и выразил надежду, что в новом году их удастся излечить. Среди них папа Франциск назвал лицемерие, карьеризм и каменное сердце. «Орган, у которого нет самокритики, который не обновляется и не пытается улучшить себя, — это больной орган», — заявил папа Франциск

Фото: AP / L''Osservatore Romano

В январе 2015 года папа римский посетил Манилу (Филиппины), где мессу с его участием посетило свыше 6 млн человек. Мероприятие стало рекордным не только для страны с 80 млн католиков, но и для всего мира

В январе 2015 года папа римский посетил Манилу (Филиппины), где мессу с его участием посетило свыше 6 млн человек. Мероприятие стало рекордным не только для страны с 80 млн католиков, но и для всего мира

Фото: AP / Osservatore Romano, Pool

12 февраля 2016 года в Гаване (Куба) папа Франциск встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Встреча такого уровня стала первой за всю историю двух церквей

12 февраля 2016 года в Гаване (Куба) папа Франциск встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Встреча такого уровня стала первой за всю историю двух церквей

Фото: Gregorio Borgia / Pool / AP

В 2018 году понтифик занял шестое место среди самых влиятельных людей мира в рейтинге журнала Forbes

В 2018 году понтифик занял шестое место среди самых влиятельных людей мира в рейтинге журнала Forbes

Фото: Reuters / Ettore Ferrari

Папа Франциск слушает исповедь в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели в паломническом городе Ассизи (Италия)

Папа Франциск слушает исповедь в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели в паломническом городе Ассизи (Италия)

Фото: Reuters / Remo Casilli

Франциск ежедневно начинает свой день в 4:45 утра. По словам папы, он часто произносит «Молитву хорошего настроения». «Чувство юмора — это то благо, которое я прошу у Бога», — признался понтифик. Еще один секрет папы — крепкий здоровый сон. Спит Франциск по шесть часов, но зато «как убитый»

Франциск ежедневно начинает свой день в 4:45 утра. По словам папы, он часто произносит «Молитву хорошего настроения». «Чувство юмора — это то благо, которое я прошу у Бога», — признался понтифик. Еще один секрет папы — крепкий здоровый сон. Спит Франциск по шесть часов, но зато «как убитый»

Фото: Reuters / Alessandro Bianchi

В марте 2020 года, в разгар пандемии, папа Франциск прочитал еженедельную молитву из окна Апостольского дворца в Ватикане. Мероприятие, во время которого на площади Святого Петра обычно собирается до 40 тыс. человек, впервые транслировалось через интернет

В марте 2020 года, в разгар пандемии, папа Франциск прочитал еженедельную молитву из окна Апостольского дворца в Ватикане. Мероприятие, во время которого на площади Святого Петра обычно собирается до 40 тыс. человек, впервые транслировалось через интернет

Фото: Vatican Media / Handout / Reuters

13 марта 2023 года понтифик записал свой первый подкаст Popecast в честь 10-летия избрания на папский престол

13 марта 2023 года понтифик записал свой первый подкаст Popecast в честь 10-летия избрания на папский престол

Фото: Reuters / Max Rossi

В феврале 2023 года понтифик совершил шестидневный пастырский визит в Африку, где проживает самая быстрорастущая католическая община. Находясь в Судане он обратился к сторонам конфликта с призывом прекратить рознь и вражду

В феврале 2023 года понтифик совершил шестидневный пастырский визит в Африку, где проживает самая быстрорастущая католическая община. Находясь в Судане он обратился к сторонам конфликта с призывом прекратить рознь и вражду

Фото: Gregorio Borgia / AP

В декабре 2022 года стало известно, что папа римский Франциск подписал документ о своем отречении на случай серьезного ухудшения здоровья. Ранее он заявлял, что готов в любой момент оставить апостольский престол: «Это не катастрофа, папу римского можно поменять, нет проблем!»

В декабре 2022 года стало известно, что папа римский Франциск подписал документ о своем отречении на случай серьезного ухудшения здоровья. Ранее он заявлял, что готов в любой момент оставить апостольский престол: «Это не катастрофа, папу римского можно поменять, нет проблем!»

Фото: Remo Casilli / Reuters

Глава католической церкви регулярно выступал с заявлениями по поводу конфликта на Украине. В 2022-2024 годах Ватикан неоднократно заявлял о готовности стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом

Глава католической церкви регулярно выступал с заявлениями по поводу конфликта на Украине. В 2022-2024 годах Ватикан неоднократно заявлял о готовности стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом

Фото: Vatican Media / Reuters

Папа Франциск в окружении монахинь в день еженедельной общей аудиенции в зале Павла VI в Ватикане, февраль 2025 года

Папа Франциск в окружении монахинь в день еженедельной общей аудиенции в зале Павла VI в Ватикане, февраль 2025 года

Фото: Remo Casilli / Reuters

Женщина молится возле статуи папы Иоанна Павла II в больнице Джемелли в Риме, куда папа Франциск поступил на лечение в феврале 2025 года

Женщина молится возле статуи папы Иоанна Павла II в больнице Джемелли в Риме, куда папа Франциск поступил на лечение в феврале 2025 года

Фото: Yara Nardi / Reuters

Папа Франциск впервые появился на публике перед выпиской из больницы Джемелли в Риме, Италия, 23 марта 2025 года

Папа Франциск впервые появился на публике перед выпиской из больницы Джемелли в Риме, Италия, 23 марта 2025 года

Фото: Vatican Media / ­Handout / Reuters

Папа Франциск в окружении верующих на площади Святого Петра в Ватикане, 6 апреля 2025 года

Папа Франциск в окружении верующих на площади Святого Петра в Ватикане, 6 апреля 2025 года

Фото: Vatican Media / ­Francesco Sforza / Handout / Reuters

Папа Франциск во время мессы Вербного воскресенья на площади Святого Петра в Ватикане, 13 апреля 2025 года

Папа Франциск во время мессы Вербного воскресенья на площади Святого Петра в Ватикане, 13 апреля 2025 года

Фото: Yara Nardi / Reuters

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Будущий понтифик Хорхе Марио Бергольо (слева) с братом Оскаром. Дети из семьи итальянских эмигрантов выросли в Буэнос-Айресе (Аргентина)

Фото: Getty Images

Хорхе Марио Бергольо, получив светское образование химика-технолога, поступил в семинарию. Закончив ее, в 1958 году вступил в иезуитский монашеский орден. В 1969 году был рукоположен в священники. В 1998 году стал архиепископом Буэнос-Айреса. В 2001 году возведен в кардиналы

Фото: API / Gamma-Rapho / Getty Images

Епископ Хорхе Марио Бергольо (в центре) и отец Хосе Мария де Паола (справа), известный как «отец Пепе», посещают трущобы в Буэнос-Айресе. 1998 год

Фото: Parroquia Virgen de Caacupe / Reuters

Официально папа римский Франциск был избран 13 марта 2013 года. Он тут же заявил, что его новая резиденция в Ватикане слишком просторна, и попросил сократить количество отведенных для него комнат
На фото: первое появление папы на балконе собора Святого Петра после избрания

Фото: Reuters / Stefano Rellandini

Одним из главных символов папской власти, который вручается на церемонии интронизации, является «перстень рыбака». Папа римский Франциск в целях экономии попросил изготовить его для себя не из золота, как обычно, а из серебра

Фото: Reuters / Stefano Rellandini

В преддверии церемонии интронизации понтифик призвал свою паству из числа аргентинских католиков не приезжать в Рим, а сэкономленные деньги потратить на благотворительность

Фото: AP / Andrew Medichini

В 2001 году, в Страстную неделю, будущий папа Хорхе Марио Бергольо посетил хоспис для больных СПИДом, где омыл и поцеловал ноги 12 пациентам

Фото: Reuters / Enrique Garcia Medina

Папа Франциск обнимает больного на площади Святого Петра в Ватикане. 2013 год

Фото: EPA / Claudio Peri

23 марта 2013 года состоялось уникальное в истории католичества событие: встреча двух понтификов — новоизбранного Франциска (слева) и почетного папы Бенедикта XVI

Фото: Reuters

Папа Франциск благословляет ребенка во время визита в интернат для детей-инвалидов в Ассизи. 2013 год

Фото: AP / Gregorio Borgia

Толпа верующих на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, где папа Франциск выступил перед верующими в рамках празднования Всемирного дня молодежи. Июль 2013 года

Фото: Reuters / Sergio Moraes

Проповедующий строгость и обдуманность трат понтифик отказался от положенного ему лимузина, выбрав более экономичный автомобиль

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Папа Франциск — футбольный болельщик команды «Сан-Лоренсо». А с 12 марта 2008 года он является активным членом клуба и даже участвовал в богослужении, посвященном 100-летию со дня основания футбольной команды

Фото: San Lorenzo soccer club / Reuters

Папа римский Франциск смотрит на Менору, подаренную премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху (в центре) во время визита последнего в Ватикан. 2013 год

Фото: AP / Alessandra Tarantino

Папа Франциск на встрече с детьми и волонтерами в Ватикане, 2013 год

Фото: AP / Gregorio Borgia

В декабре 2013 года папа римский Франциск стал «Человеком года» по версии журнала Time

Фото: Time

В одном из интервью папа римский Франциск I признался, что часто позволяет себе вздремнуть во время вечерних молитв

Фото: AP / Alessandra Tarantino

Итальянский художник Дарио Гамбарин, получивший известность благодаря работам в стиле лэнд-арт, изобразил Папу Франциска на одном из пшеничных полей Вероны (Италия). Сентябрь 2013 года

Фото: Reuters / Stringer

Папа Франциск с ребенком, одетым в костюм понтифика, на площади Святого Петра в Ватикане, февраль 2014 года. Костюмированный карнавал, известный как Марди Гра, проводится ежегодно перед началом Великого поста

Фото: AP / L''Osservatore Romano

Папа Франциск с детьми выпускает голубей во время молитвы. 2014 год

Фото: AP / Gregorio Borgia

Одна из традиционных общих аудиенций папы римского на площади Святого Петра в Ватикане. Мероприятие проходит в утренние часы каждую среду и обычно собирает до 50 тыс. человек

Фото: Reuters / Max Rossi

Папа римский Франциск канонизировал около 900 человек. Например, новыми святыми стали его предшественники Иоанн XXIII, Иоанн Павел II и Павел VI

Фото: Reuters / Max Rossi

The Guardian (Лондон, Великобритания): «Избрание латиноамериканского иезуита было немыслимо еще 30 лет назад. Выбор Бергольо свидетельствует о решительном смещении центра тяжести церкви от Европы к континенту, где живет большинство католиков и где вызовы, стоящие перед церковью, значительно отличаются от европейских»

Фото: EPA / L'Osservatore Romano

Папа Франциск благословляет верующих на площади Святого Петра во время еженедельной аудиенции. 2013 год

Фото: AP / Gregorio Borgia

Папа римский Франциск в октябре 2013 года решил продать свой мотоцикл Harley-Davidson Dyna Super Glide на благотворительных торгах лондонского дома «Бонэмс». Мотоцикл понтифику подарили к 110-летию известной марки мотоциклов. Модель с объемом двигателя 1,585 литра и автографом папы на бензобаке ушла на аукционе за рекордную сумму €241,5 тыс.

Фото: L'Osservatore Romano

Папа Франциск с ягненком на плечах во время посещения прихода Сант-Альфонсо-Мария-де-Лигуори в Риме

Фото: L'Osservatore Romano

Папа Римский о борьбе с абортами: «Это битва против атак на человеческую жизнь, против распространения культуры смерти. Эта битва, конечно, требует самопожертвования… Мы не можем на стороне поддерживать культуру жизни, если мы не пускаем наши корни в Иисусе Христе, если мы не соединены с ним так, как соединена виноградная лоза со своим стволом…»

Фото: Reuters / Tony Gentile

Папа римский Франциск в эфире канала CNN признался, что в молодости работал вышибалой в одном из ночных клубов Аргентины. Он также рассказал, что подрабатывал уборщиком и проводил эксперименты в химической лаборатории

Фото: Reuters / Alessandro Bianchi

Порыв ветра развевает мантию папы Франциска во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 2014 год

Фото: AP / Alessandra Tarantino

В июле 2016 года папа Франциск упал во время богослужения в польском Ченстохове. Свое падение он объяснил тем, что засмотрелся на образ Мадонны. Ранее папа римский Франциск заявлял о своей возможной отставке из-за проблем со здоровьем. По его словам, отречение его предшественника Бенедикта XVI в 2013 году — нормальная практика

Фото: Reuters / Stringer

Папа римский Франциск заявляет, что не отрицает теорию Дарвина: «Эволюция в природе не противоречит теории сотворения мира, поскольку для эволюции необходимы живые существа, которые будут развиваться»

Фото: Reuters / Tony Gentile

В ноябре 2014 года в своем выступлении перед Европарламентом в Страсбурге папа заявил, что Европа больна одиночеством. По мнению понтифика, кроме пожилых людей от одиночества страдают и молодые, и люди, которые не смогли реализовать свои планы. Сама Европа «состарилась», заключил понтифик

Фото: AP / Vincent Kessler, Pool

В декабре 2014 года во время рождественского послания папа римский подверг резкой критике епископов, кардиналов и священников. Он заявил, что Курия — главный административный орган Святого престола — страдает от 15 «недугов», и выразил надежду, что в новом году их удастся излечить. Среди них папа Франциск назвал лицемерие, карьеризм и каменное сердце. «Орган, у которого нет самокритики, который не обновляется и не пытается улучшить себя, — это больной орган», — заявил папа Франциск

Фото: AP / L''Osservatore Romano

В январе 2015 года папа римский посетил Манилу (Филиппины), где мессу с его участием посетило свыше 6 млн человек. Мероприятие стало рекордным не только для страны с 80 млн католиков, но и для всего мира

Фото: AP / Osservatore Romano, Pool

12 февраля 2016 года в Гаване (Куба) папа Франциск встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Встреча такого уровня стала первой за всю историю двух церквей

Фото: Gregorio Borgia / Pool / AP

В 2018 году понтифик занял шестое место среди самых влиятельных людей мира в рейтинге журнала Forbes

Фото: Reuters / Ettore Ferrari

Папа Франциск слушает исповедь в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели в паломническом городе Ассизи (Италия)

Фото: Reuters / Remo Casilli

Франциск ежедневно начинает свой день в 4:45 утра. По словам папы, он часто произносит «Молитву хорошего настроения». «Чувство юмора — это то благо, которое я прошу у Бога», — признался понтифик. Еще один секрет папы — крепкий здоровый сон. Спит Франциск по шесть часов, но зато «как убитый»

Фото: Reuters / Alessandro Bianchi

В марте 2020 года, в разгар пандемии, папа Франциск прочитал еженедельную молитву из окна Апостольского дворца в Ватикане. Мероприятие, во время которого на площади Святого Петра обычно собирается до 40 тыс. человек, впервые транслировалось через интернет

Фото: Vatican Media / Handout / Reuters

13 марта 2023 года понтифик записал свой первый подкаст Popecast в честь 10-летия избрания на папский престол

Фото: Reuters / Max Rossi

В феврале 2023 года понтифик совершил шестидневный пастырский визит в Африку, где проживает самая быстрорастущая католическая община. Находясь в Судане он обратился к сторонам конфликта с призывом прекратить рознь и вражду

Фото: Gregorio Borgia / AP

В декабре 2022 года стало известно, что папа римский Франциск подписал документ о своем отречении на случай серьезного ухудшения здоровья. Ранее он заявлял, что готов в любой момент оставить апостольский престол: «Это не катастрофа, папу римского можно поменять, нет проблем!»

Фото: Remo Casilli / Reuters

Глава католической церкви регулярно выступал с заявлениями по поводу конфликта на Украине. В 2022-2024 годах Ватикан неоднократно заявлял о готовности стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом

Фото: Vatican Media / Reuters

Папа Франциск в окружении монахинь в день еженедельной общей аудиенции в зале Павла VI в Ватикане, февраль 2025 года

Фото: Remo Casilli / Reuters

Женщина молится возле статуи папы Иоанна Павла II в больнице Джемелли в Риме, куда папа Франциск поступил на лечение в феврале 2025 года

Фото: Yara Nardi / Reuters

Папа Франциск впервые появился на публике перед выпиской из больницы Джемелли в Риме, Италия, 23 марта 2025 года

Фото: Vatican Media / ­Handout / Reuters

Папа Франциск в окружении верующих на площади Святого Петра в Ватикане, 6 апреля 2025 года

Фото: Vatican Media / ­Francesco Sforza / Handout / Reuters

Папа Франциск во время мессы Вербного воскресенья на площади Святого Петра в Ватикане, 13 апреля 2025 года

Фото: Yara Nardi / Reuters

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