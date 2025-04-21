Максим Васильев отрицает, что давал показания на экс-главу Курской области

Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев заявил, что дал следствию показания против себя. Он также опроверг информацию о том, что давал показания на экс-губернатора региона Алексея Смирнова. Ранее чиновника называли одним из тех, кто указал на бывшего главу региона в ходе допроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Личный архив Максима Васильева Фото: Личный архив Максима Васильева

«Я пока не заключил сделку со следствием и не давал показания на Смирнова. Я дал показания в отношении себя»,— сказал Максим Васильев (цитата по ТАСС).

Максиму Васильеву сегодня, 21 апреля, избирают меру пресечения в Мещанском райсуде Москвы. Следствие просит арестовать фигуранта. Бывший депутат признал вину частично.

Максима Васильева задержали 20 апреля по обвинению в хищении средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений в регионе. В рамках этого же дела 15 и 16 апреля задержали соответственно Алексея Смирнова и его бывшего первого заместителя Алексея Дедова. По данным следствия, фигуранты похитили не менее 1 млрд руб. из бюджета Курской области.

Подробнее — в материале «Ъ» «Курские "откаты" оценили в Москве».

Никита Черненко